Знакомство

Офис «Трудёнка» расположен в обычной квартире на первом этаже панельного дома в одном из спальных районов на юге Москвы. Дверного звонка нет. Я несколько раз стучу по обитой чем-то мягким двери, пока не замечаю, что она открыта. В коридоре меня встречает небритый молодой человек с русыми волосами, который предлагает бахилы и чай.

Парня зовут Витя, ему 20 лет, и до того, как попасть в проект, он пытался найти работу самостоятельно. Один раз повезло: его взяли в KFC кассиром — правда, всего на один день. А после уволили, объяснив, что он выглядит «не очень рентабельно». Дело в том, что у Вити вторая группа инвалидности. Врачи поставили ему диагноз — деформация конечностей. Но это совсем не мешает ему выполнять курьерские заказы и быть одним из лучших сотрудников «Трудёнка».

Мы проходим мимо кухни по длинному коридору в комнату, которая служит чем-то вроде зоны отдыха для сотрудников. Здесь две кровати, много тумбочек с книгами и бумагами, письменный стол у окна, над которым висит альбомный лист с паролем от Wi-Fi, написанным настолько большими буквами, что его можно увидеть с улицы. Я знакомлюсь с еще несколькими «трудятами» — все они мужчины разного возраста. Разговор с ними не клеится, они явно стесняются и предпочитают молча играть с животными: маленькой собачкой и тремя кошками.

Ситуацию спасает появление основателя проекта Димы Жданова — худощавого светловолосого молодого человека в инвалидном кресле. В отличие от других «трудят», он много улыбается и говорит без остановки. Объяснив, что часть сотрудников уже успела уехать на заказы, он зовет меня в другую комнату, которая выполняет роль офиса. Здесь гораздо меньше мебели, а одну из стен украшают обои с зелеными пальмами. Дима рассказывает, что квартира досталась им с братом от родителей, которых он совсем не помнит, так как большую часть жизни провел в учреждениях для детей-сирот.

До «Трудёнка» Дима с друзьями занимался благотворительной деятельностью: вместе они ездили в детские дома, дарили детям сладости и игрушки, проводили мастер-классы. Но пять лет благотворительности дали понять, что одними конфетами не поможешь и надо делать что-то более серьезное. Тогда и появилась идея создать организацию, которая бы помогла выпускникам детских и коррекционных домов социализироваться.

Первые несколько месяцев поддержку проекту оказывали уже знакомые волонтеры и спонсоры. Но после того, как Дима совершил каминг-аут, проект остался без помощи. «От меня отвернулись все. Я понимал, что не справлюсь в одиночку, поэтому решил взять паузу и уехал на два месяца в Калужскую область. Найти в себе силы мне помогла подруга, художница-акционистка Катрин Ненашева», — рассказывает Дима. Оправившись, он вернулся в Москву и возобновил деятельность «Трудёнка».