Родители учеников московской школы № 2065 (расположена в Новой Москве) подали в Генпрокуратуру жалобу на «навязывание религиозной идеологии» их детям. Поводом стал обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), в рамках которого преподается курс «Истоки». По словам учителей, это предмет об истории России, однако одна из мам рассказала «Коммерсанту», что на самом деле на «Истоках» детям рассказывают про «нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей и чудеса, которые творят иконы».

ОДНКНР преподается с сентября 2015 года в 40 московских школах. Эксперимент затронул сразу несколько школьных параллелей — с пятого по девятый классы. Родители учеников могли выбрать один из двух учебников: пособие «Православная культура» или учебник «Истоки».

В презентации курса «Истоки» сказано, что целью программы является «преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества». Также там утверждается, что школьная программа «Истоки» — это «один из факторов успешного выхода из демографического кризиса».

The Village поговорил с учениками школы № 2065 и их родителями, чтобы узнать, как там воспитывают «граждан России» с большой буквы, а также обратился за комментариями к администрации учебного заведения и в пресс-службу столичного департамента образования.