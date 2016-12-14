ИсторииСоха, изба и «Троица»: Чему учат школьников на уроках нового предмета «Истоки»
«Нам рассказывали, что если упадет ложка или вилка — значит, кто-то придет в гости»
Родители учеников московской школы № 2065 (расположена в Новой Москве) подали в Генпрокуратуру жалобу на «навязывание религиозной идеологии» их детям. Поводом стал обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), в рамках которого преподается курс «Истоки». По словам учителей, это предмет об истории России, однако одна из мам рассказала «Коммерсанту», что на самом деле на «Истоках» детям рассказывают про «нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей и чудеса, которые творят иконы».
ОДНКНР преподается с сентября 2015 года в 40 московских школах. Эксперимент затронул сразу несколько школьных параллелей — с пятого по девятый классы. Родители учеников могли выбрать один из двух учебников: пособие «Православная культура» или учебник «Истоки».
В презентации курса «Истоки» сказано, что целью программы является «преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества». Также там утверждается, что школьная программа «Истоки» — это «один из факторов успешного выхода из демографического кризиса».
The Village поговорил с учениками школы № 2065 и их родителями, чтобы узнать, как там воспитывают «граждан России» с большой буквы, а также обратился за комментариями к администрации учебного заведения и в пресс-службу столичного департамента образования.
По данным «Коммерсанта», курсы «Истоки» и «Социокультурные истоки» разработаны в начале 2000-х под эгидой Российской академии естественных наук. Эта общественная организация не имеет отношения к Российской академии наук и часто критикуется учеными.
Линейка таких пособий рассчитана как на воспитанников детских садов, так и на учеников школ (с 1-го по 11-й классы), а также на студентов колледжей. Авторы учебников — член-корреспондент РАЕН, главный редактор ИД «Истоки» Игорь Кузьмин и член-корреспондент РАЕН, профессор Вологодского педагогического университета Александр Камкин.
Инна, мама ученика 5 «Д» класса
Об «Истоках» я узнала в августе на родительском собрании. Классный руководитель нам сказал, что это хороший новый предмет об истории России. Больше никаких подробностей не было.
5 сентября сын принес домой учебник по «Истокам», который сразу меня смутил. Например, название одного из параграфов звучит так: «Молитва и труд все перетрут». Напомню, что это учебник по истории — при чем здесь молитва?
— «Терпение, молитва и труд —
все перемогут, все перетрут» (стр. 43)
По мнению авторов учебника, главные памятники России — это соха, топор, изба, икона «Живоначальная Троица», Соловки, летописи и Кремль. На изучение каждого памятника отведено пять часов. Получается, дети пять недель будут изучать одну икону! Одно из домашних заданий по этой теме звучит так: «Как икона „Живоначальная Троица“ поменяла отношение всего мира к слову „мир“?» Каким образом 11-летний ребенок должен на это ответить?
А в параграфе про «Соловки», например, есть такая фраза: «Пришло зло на нашу землю и осквернило храмы». Какое зло? Как осквернило? Информация подается не с исторической точки зрения, а исключительно с религиозной. На мой взгляд, на детей давят, ими манипулируют и буквально навязывают православие.
Этот учебник нарушает нашу Конституцию, в которой прямо сказано, что религия в нашей стране отделена от государства. При этом «Истоки» — это обязательный предмет, по нему дети делают домашнее задание, пишут контрольные работы и получают годовые оценки. Какое-то сумасшествие! Я вообще решила не показывать этот учебник своему сыну. Ведь он еще не созрел как личность, ему рано выбирать религию.
Сначала мы с другими родителями обсудили ситуацию в общем чате, потом провели собрание и проголосовали против этого предмета. Решение было принято единогласно: и верующие, и неверующие родители — все выступили против навязывания религии в школе. Мы написали письмо на имя директора школы, в котором заявили, что отказываемся от «Истоков» в пользу предмета «Светская этика». Через какое-то время нам пришла отписка, в которой сказано, что сделать ничего нельзя, так как новый предмет спущен сверху. После этого мы несколько раз писали в департамент образования, который все наши запросы перенаправлял обратно в школу, откуда нам приходил ответ с тем же, уже знакомым нам текстом.
Поговорив с учителем «Истоков», мы добились того, чтобы весь класс сдал учебники обратно и дети учились без них. Спустя полтора месяца мы написали письмо в прокуратуру Новомосковского округа. Однако опять попали в замкнутый круг, потому что прокуратура отправила письмо в департамент образования, а тот — в нашу школу. Тогда мы написали подробное заявление в Генпрокуратуру, в котором потребовали провести профессиональную экспертизу учебника. Теперь ждем.
Больше всего меня поражает, что родителей не спросили, хотят они введения нового предмета или нет. Нас просто поставили перед фактом. Вообще, школа должна была спросить разрешения на преподавание религии и предложить альтернативу — например, предмет «Светская этика».
Во многих школах Москвы дети учатся по «Истокам» без учебников. Им их просто не выдали. Занятия давно идут, а учебник есть только у преподавателей. Массовые закупки произошли лишь в нескольких школах, поэтому и нет никакой реакции со стороны родителей: они просто еще не видели учебники и не знают, что в них.
Елена, мама ученицы 5 «Г» класса
Когда наши дети пошли в четвертый класс, нам, родителям, позволили выбрать, что они будут изучать: православие, буддизм, ислам, историю мировых религий или светскую этику. Мы выбрали этику, это хороший предмет — на нем детям рассказывали про добро, зло, честь, совесть и прочие жизненные ценности. Однако в этом году нам не дали право выбора и появились «Истоки».
— «Итак, мы попытались открыть мир самой известной иконы. Тебе многое стало понятно, но еще больше возникло новых вопросов, возможно, возникло желание прильнуть, приникнуть к духовным истокам.
Так и должно быть!» (стр. 85)
«Истоки» — очень странный предмет, в нем все связано с религией. Первые главы учебника довольно нейтральные — они рассказывают о быте жителей Руси, но постепенно все скатывается в сторону православия. Например, в учебнике «Истоков» есть такая фраза: «Когда-нибудь и ты будешь стоять перед иконой, и на тебя снизойдет благословение». Почему ребенок обязательно будет стоять перед иконой, почему на него что-то должно снизойти?
В нашем классе учится много детей исламской веры, а мы с мужем — протестанты и вообще не признаем иконы. У нас светское государство, насильственное преподавание таких предметов в общеобразовательной школе недопустимо, для этого существуют церковные школы.
Родители учеников нашего класса очень разобщены, и никаких коллективных писем мы не писали. Со многими родителями у меня так и не получилось связаться, а некоторые мне сказали, что Россия — православное государство, поэтому все дети должны изучать православие.
Я своей дочке сказала так: «Вика, ты можешь читать и получать информацию на этом уроке, но знай, что мы веруем не так». Однако мы с мужем не навязываем дочери никакую религию, она была и в православном храме, и в протестантском. В будущем она сама выберет, что ей ближе. Я считаю, что вероисповедание — это личное дело каждого человека.
Ирина Анатольевна,
завуч четвертого корпуса школы № 2065
Я узнала о введении «Истоков» в учебную программу полтора года назад, когда этот предмет только появился в нашей школе. Я посмотрела учебник и рабочую программу учителя, много прочитала об этом предмете и могу сказать, что не вижу в нем ничего плохого. «Истоки» учат основополагающим понятиям нравственности и воспитания. Например, что у каждого человека в жизни должны быть дом, семья, очаг, мир, добро и любовь.
Курс не направлен на религиозное воспитание, только на нравственное. «Истоки» — это не православный курс. Я сама христианка, но мой муж мусульманин, и мы не видим ничего плохого в том, что ученики будут узнавать что-то о вере, даже если она им не близка.
В нашей школе нет никаких проблем, связанных с «Истоками». Мы приглашали недовольных родителей, беседовали с ними и решили все волнующие их вопросы. Сейчас один из пятых классов учится по «Истокам» без учебников.
Гагик, ученик 6-го класса
«Истоки» у нас преподают с прошлого года. Урок проходит один раз в неделю по вторникам. Пока мы прошли две большие темы: они называются «Рубежи» и «Москва». Рубежи бывают северные, западные, южные и восточные. Больше всего из «Истоков» мне запомнилось, что Москва — это Третий Рим. А вот про нечистую силу, святую воду и чудеса от икон нам не рассказывали.
Вообще, новый предмет мне не очень нравится, он мне не интересен. Зато он несложный: например, одним из домашних заданий было подготовить доклад о каком-либо рубеже.
Родители не помогают мне делать домашнее задание по «Истокам», я с ними не обсуждал новый предмет. Кстати, моим одноклассниками нравятся «Истоки».
Даша, ученица 5-го класса
Мне нравится предмет «Истоки». Он достаточно легкий, нужно просто читать учебник. Но не все мои одноклассники так думают, наверное, потому, что учитель задает на дом много читать, а многим это не по душе.
Новый предмет появился в этом году, мы уже прошли тему «Приметы». Например, нам рассказывали, что если упадет ложка или вилка — значит, кто-то придет в гости. А чтобы не пришел, надо постучать по дереву. Я к этому отношусь нормально и верю в некоторые приметы. Еще нам рассказывали про верования. Например, я знаю, что иконы должны стоять в красном углу. Не помню, чтобы нам рассказывали что-нибудь про бога или духов.
Еще я знаю, что находится внутри избы и как она выглядит снаружи. Окна избы — это ее глаза, наличники — это ресницы, а ставни — румяна.
Я обсуждала этот предмет с родителями: они не имеют ничего против «Истоков», но считают этот предмет не совсем нужным, так как такую информацию можно узнать и из интернета. Я считаю «Истоки» полезным предметом, но вряд ли новые знания пригодятся мне в жизни.
Пресс-служба департамента образования Москвы
По требованию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной. Она относится к сфере культурологии и истории родного народа и дает детям возможность осознать духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов России, изучить историческую роль гражданского общества в становлении российской государственности.
По решению педагогических коллективов и с учетом мнения родителей более 40 московских школ изучают ОДНКНР в форме учебных курсов «Истоки» и «Православная культура». Решение было принято по итогам обсуждения со всеми родителями.
Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» не связано с приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии. В ходе занятий учащиеся выполняют проекты, которые позволяют педагогам оценить результаты освоения этой области без проведения контрольных работ и формальной оценки знаний.
Учебные пособия «Истоки» и «Православная культура» были выбраны по согласованию с родителями. Пособия изданы организациями, продукция которых допущена к использованию при реализации основных образовательных программ по приказу Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699.
— «Посмотри внимательно, не только глазами, но и почувствуй сердцем, душой своей. Не кажется ли тебе, что соборная площадь Кремля напоминает гигантскую общероссийскую свещницу?»
(стр. 95)
фотографии: обложка – Дмитрий Феоктистов/ТАСС, 1-6 – предоставлены родителями, скриншоты учебника можно скачать по ссылке
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