В России поиском пропавших людей занимается уголовный розыск, который входит в состав Министерства внутренних дел. Сотрудников Угрозыска называют оперуполномоченными, они работают в каждом отделе полиции. Помимо поиска пропавших, оперуполномоченные занимаются преступниками, находящимися в федеральном розыске, и неопознанными трупами. В отдельных случаях — если человек исчез с крупной суммой денег, на автотранспорте, был несовершеннолетним или имел психические заболевания — заводится уголовное дело о пропаже человека. В таком случае им занимается Следственный комитет. Любое розыскное дело ведется 15 лет, после чего отправляется в архив. С этого момента пропавший человек юридически считается мертвым, но все равно числится в розыске.

По словам Марины, в полиции с ней обходились вежливо, однако о ходе поисков не рассказывали. На регулярные просьбы передать дело в Следственный комитет отвечали отказом. При этом начальник полиции говорил Марине: «Вы думаете, если уголовное дело попадет в Следственный комитет, то там все побросают свои дела и начнут искать вашу дочь?»

Через неделю после пропажи дочери Марина обратилась за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». По его наводкам в течение следующего полугода Марина семь раз осматривала неопознанные трупы в моргах и два раза выезжала с отрядом и полицией на поиски тела. Один из волонтеров отряда «Белая сова» отмечает, что иногда Угрозыск и Следственный комитет прислушиваются и работают совместно с волонтерскими организациями, но чаще пренебрегают их помощью: «Я бы хотела сказать, что полиция работает хорошо, но это не так. Чаще всего я сталкиваюсь с ответами в духе: „Что тебе, девочка? Мы работаем“. Я им говорю: „Знаю то-то и то-то“, — а они отвечают: „Ну и ищи сама“. А потом, когда я привожу найденного ребенка за ручку, они удивляются».

Розыск пропавших людей — одна из немногих общественных сфер, где волонтерское движение имеет реальную силу. Самые крупные волонтерские организации России — это «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей». К ним можно обратиться в любое время суток и получить бесплатную помощь. Волонтеры специализируются на поиске по горячим следам, а не на розыске давно пропавших людей. Шанс найти человека, который пропал три дня назад, гораздо выше, чем найти того, который пропал три месяца назад, поэтому волонтерам приходится расставлять приоритеты. Ежедневно по России «Поиск пропавших детей» получает от 10 до 20 заявок о пропавших людях, «Лиза Алерт» — от 4 до 50.

Спустя шесть месяцев после пропажи волонтер «Лизы Алерт» сказал Марине, что если Юлю не нашли в первые шесть месяцев, то шансы обнаружить ее позже крайне малы. Со временем поисковые работы волонтеров сводятся к обращениям в местные СМИ и публикации ориентировок в интернете по ключевым датам — в день пропажи человека и в день его рождения.

Спустя полтора года с момента пропажи Юли сотрудники полиции передали дело в Следственный комитет. «Мне кажется, полиция завела уголовное дело, только потому, что я их постоянно просила, и потому, что о пропаже Юли говорили по телевидению. Следователи несколько раз вызывали Марину и ее мужа на допрос, но «в интересах следствия» не сообщали никакой информации. Как рассказал The Village бывший следователь, пожелавший остаться анонимным, иногда родственники мешают работать: «Если следователь не рассказывает о ходе поиска, это не значит, что он не работает. Бывает, что родственники сами помогли человеку пропасть, и если есть малейшие подозрения, что это так, то никто им не разрешит знакомиться с делом. И к тому же существует тайна следствия, которую нельзя нарушать».