По словам Ильи, больше половины знакомых альпинистов перед работой любят в зависимости от вкусов «замедлиться или ускориться». Те, кто постарше, просто выпивают. Сам Илья после нескольких опытов решил работать всегда трезвым: «Как-то мы с напарником покурили гашиша. К тому моменту мы выполнили всю работу, оставалось лишь сделать какую-то мелочь и отвязать веревки. И вот как раз тогда у меня активизировалась боязнь высоты. Было стремно, я тянул веревки и не понимал, почему они такие тяжелые. Оказалось, что мы просто забыли отвязать от них груз. А амфетамин я не употребляю, хотя многие любят его вынюхать и работать восемь часов подряд без перерыва даже на еду. Это называется „******* [делать] объем“».

Артем, наоборот, заверяет, что в его бригаде мало кто курит и пьет из-за больших физических нагрузок: «Многие думают, что работать промальпом просто и можно легко заработать, но на самом деле это сложная работа — почти каторга: тяжело как физически, так и морально, постоянно находишься то на морозе, то на ветру или жаре. Поэтому далеко не все выдерживают — и потом на Avito продают почти новое снаряжение для промышленного альпинизма за 30 тысяч рублей, хотя стоит оно на самом деле под 100».

«Через это проходит каждый альпинист»

Возможность определить для себя график и количество выходных на неделе, уйти в отпуск в любой момент (после сдачи намеченного объекта) и заработать немалые деньги — основные стимулы промальпинистов. В среднем высотник зарабатывает 5 тысяч рублей за рабочий день. Средний месячный доход — от 80 тысяч рублей. Но некоторые работают почти без выходных, на пределе возможностей до мертвого сезона.

Определяющая форма трудовых отношений в отрасли — договор подряда, хотя большинство, по словам собеседников, обходится и без него, устными договоренностями. О страховке на случай травм и падений речи не идет — Илье удалось вспомнить лишь один случай, когда подрядчик по собственной инициативе оплатил упавшему альпинисту двухнедельное пребывание в больнице. Некоторые самостоятельно страхуют жизнь и здоровье, но это исключение из правил.

Система подряда выстроена так: клиент обращается к бригадиру-агенту, который собирает команду альпинистов под объект. Шансы не получить или недополучить денег за сданный объект для промальпа удвоены: обмануть может как компания-заказчик, так и компания-подрядчик. «Работая промышленным альпинистом, часто идешь на риск — не получить деньги за работу или прийти и не обнаружить свое снаряжение после выходных. Через это проходит каждый альпинист», — рассказывает Александр.

Через это прошел и Илья, который успел поработать с тремя разными подрядчиками, с каждым из которых были проблемы. С первым он до сих пор судится за невыплаченные деньги — не помог даже судебный запрет на выезд за границу и арест счетов. Второго Илья найти не смог, а третий заплатил ему меньше, чем договаривались. «Чаще всего кидают те, кто постоянно набирает новых альпинистов на работу без договора, — объясняет он. — Если заказчик видит, что ты готов терпеть, то он будет вести себя все наглее и наглее и в какой-то момент кинет тебя».