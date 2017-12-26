Зависимость сделала меня жестоким. Это понятно на войне: не убьешь ты — убьют тебя. Но я и после возвращения не считал людей за людей. Родителей воспринимал как источник денег, а чужих, сказавших мне грубость, — молча избивал до полусмерти. Их отвозили в реанимацию, а на меня писали заявление. Потом все повторялось снова.

Однажды я вышел из дома и понял, что дальше падать некуда. Здесь, в Качканаре, о монастыре знают все, и я от безысходности пошел на гору. Когда я рассказал обо всем Ламе Докшиту, он ответил, что подумает, что можно сделать. И молча дал работу, как и всем, кто решает остаться. Так, пока я работал, меня словно развернуло на 180 градусов. Не мог достать наркотиков — избавился от зависимости, и вдруг стал общаться с людьми. Мне до сих пор странно, что мама снова говорит со мной любящим голосом — таким, словно я в детстве, а она меня спать укладывает.

Лама помог мне, а я в ответ буду помогать ему как могу и сколько могу. Но я не буддист и не стану им. В реабилитационных центрах я видел много разных религий и понял, что люди, по большому счету, верят в одно и тоже. А всем нужна лишь цель в жизни, и только».