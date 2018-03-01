Истории«Выпей фурик»: Как желание похудеть приводит к психическим расстройствам
The Village поговорил с девушками, которые живут с фуросемидной зависимостью
В погоне за стройностью женщины обращаются к любым, даже самым экстремальным средствам. Одно из таких — сильнейший мочегонный препарат «Фуросемид», отпускаемый только по рецепту врача. Прием огромных доз лекарства, чтобы скинуть пару килограмм, вызывает расстройства психики, отказ органов и смерть. Избавиться от фуросемидной зависимости возможно, но, как выяснил The Village, далеко не все жертвы похудения на это решаются.
Текст
Ангелина Мусаэлян
Иллюстрации
Поздним вечером в пятницу Алиса (фамилия не указана по ее просьбе) приехала на свою станцию метро на последнем поезде. Подходя к дому, она вспомнила, что у нее закончился фуросемид, лекарство, которое она принимала каждую ночь. Круглосуточных аптек вокруг много, но в них Алисе уже давно перестали продавать эти таблетки. Таких аптек с каждым днем становилось все больше, поэтому Алиса знала наизусть почти все адреса круглосуточных аптек на юге Москвы.
Алиса покупает фуросемид ежедневно: в каждой пачке 50 таблеток, и Алиса выпивает всю упаковку на ночь. Стоит он недорого — от 16 до 20 рублей за пачку, в зависимости от аптеки. В год только на это лекарство девушка тратит более 6 тысяч рублей.
«В те дни, когда я не купила фуросемид заранее, я трачу на него больше. В ближайших аптеках мне его больше не продают: я приходила практически ежедневно и, видимо, уже вызывала подозрение. Аптеки, где мне его продадут, сейчас уже даже не в моем районе. Может, и не в округе. Еду, допустим, в Марьино — десять километров на такси туда и обратно. Тогда „фурик“ обходится мне не в 16, а в 516 рублей», — рассказывает Алиса.
Спрашивают, что, получается, 40 штук в день планирую съесть? И смеются.
А мне стыдно сказать, что да.
Как это работает
Фуросемид отпускается по рецепту врача. Алиса уже давно научилась подделывать назначение — за три года напечатанные на принтере рецепты в московских аптеках не приняли лишь дважды. В своей комнате Алиса показывает целую стопку таких рецептов. «Никакая запрещенка не нужна?» — шутит девушка.
Алисе 20 лет, и она принимает фуросемид уже три года. Это сильнейший мочегонный препарат, единственный диуретик (препарат, предназначенный для вывода жидкостей из организма с мочой), который начинает действовать через несколько минут. После приема фуросемида, помимо нескольких литров жидкости, из организма выводятся калий, магний и масса других полезных солей. К побочным явлениям относятся: нарушения гемодинамики, головокружения, обезвоживание, мышечные спазмы, рвота, сосудистый коллапс, поносы, чувство недомогания, глухота, нарушение зрения, анафилактический шок. При применении больших доз фуросемида может случиться остановка сердца.
Фуросемид показан к применению только при сильных отеках, вызванных сердечной и почечной недостаточностью, заболеваниями печени. Врачи назначают его только в крайних случаях. В настоящее время существуют аналоги этого препарата, которые обладают более мягким, щадящим действием. Все они являются калийсберегающими и не влияют на другие органы.
В большинстве случаев фуросемид начинают пить для похудения. За разовый прием этого препарата вес человека может уменьшиться на три килограмма. Такой результат приводит к ощущению, что, если выпить еще таблетку, можно снизить вес еще на несколько килограммов. Это не так, из организма выводится максимальное количество жидкости, а за день, мучаясь ужасной жаждой, человек выпивает больше жидкости, чем требуется. На следующий день три килограмма возвращаются в виде той же воды. Чтобы поддержать прежний результат, фуросемид начинают принимать регулярно.
«Я начала с одной таблетки и первый месяц принимала эту дозу ежедневно. Мне очень нравилось — утром никаких отеков на лице, даже если на ночь выпьешь литр воды. Пальцы тонкие, ключицы, скулы — все казалось мне идеальным. Когда спустя месяц я просто забыла его выпить, я отекла так, будто меня искусали осы. За день из меня не вышло ни грамма воды, хотя я выпивала до двух литров жидкости. Я испугалась и выпила две таблетки. А потом они перестали действовать», — рассказывает Алиса.
Спустя некоторое время постоянного приема фуросемид перестает действовать так, как раньше. Людям, принимающим этот препарат, даже минимальные отеки уже кажутся катастрофой, и они увеличивают дозу. Впоследствии почки перестают работать самостоятельно, и люди начинают пить фуросемид горстями. Алиса за три года дошла до 50 таблеток в день.
Я не знаю, как я сдала ЕГЭ. Это не фигурально, я правда не помню. Конечно, результаты были ниже, чем все ожидали. Я два года занималась с репетиторами, а сдала экзамены на средний балл.
От конкурса красоты до лунатизма
«В первые дни приема таблеток — ад. Ноги сводит судорогой, руки слабеют, в глазах темнеет, постоянно хочется пить. Наливаешь себе уже пятый стакан воды, а тебе все мало. Потом привыкаешь. Даже если 30 таблетками закинешься, никаких побочек», — рассказывает Кима. Она принимает фуросемид пятый год. Все началось с конкурса красоты в школе: девушек взвешивали, а Кима весила чуть больше, чем ее соперницы. За день до взвешивания Кима нашла группу «ВКонтакте», посвященную похудению. Она задала, казалось бы, риторический вопрос: «Ну как же похудеть за шесть часов на три килограмма?» Ей быстро ответили: «Выпей фурик».
Сегодня Кима пьет полпачки за раз, и только на ночь. За восемь часов она встает с кровати до десяти раз. Со временем организм девушки адаптировался, и она перестала просыпаться для того, чтобы сходить в туалет. Теперь Кима — лунатик.
«Примерно через три месяца я перестала помнить, как я вставала ночью. Когда открывала глаза, первая мысль: я не вставала, значит, он не сработал. Подхожу к зеркалу, а отеков нет. А потом уже стала замечать синяки на себе, царапины. Я билась о двери и стены, когда ходила».
Кима не могла это контролировать, поэтому со временем она перестала оставаться в гостях на ночь. А потом перестала приглашать друзей к себе. Каждые полчаса она вставала с кровати: фуросемид в буквальном смысле не давал мозгу Кимы отдохнуть. Через полгода девушка стала жаловаться на нарушение памяти, расстройство внимания, неспособность планировать свой день. Этот период пришелся как раз на итоговые экзамены в школе.
«Я не знаю, как я сдала ЕГЭ. Это не фигурально, я правда не помню. Конечно, результаты были ниже, чем все ожидали. Я два года занималась с репетиторами, а сдала экзамены на средний балл. Я могу вспомнить важные моменты, но на самом деле у меня как будто выпали два года. Например, все это время я встречалась с молодым человеком, полгода назад мы расстались. Я не помнила подробностей этих отношений: куда мы ходили, почему ссорились, о чем говорили. Если бы не было переписок в соцсетях и подруг, с кем я всем делилась, я бы и не вспомнила», — говорит Кима.
45 таблеток в день
Фуросемид становится ежедневной проблемой. Каждый день человек, принимающий фуросемид в таких дозах, вынужден покупать новую пачку. О том, чтобы не выпить таблетки, и речи не может идти: от отеков наутро просто стыдно выйти на улицу. При планировании путешествия фуросемид становится одной из главных забот. Нужно обязательно просчитать, сколько таблеток понадобится, и найти аптеки, где его продадут. Насте, выпивающей 45 таблеток в день, перед поездкой в отпуск на две недели нужно было запастись 630 таблетками фуросемида.
«Когда я в предыдущий раз выезжала за границу, я еще не пила „фурик“, поэтому не сталкивалась с такой проблемой. Если бы я знала, что это будет так сложно! Очень сложно найти аптеку, где можно уверить фармацевта, что мне их прописали. Я клялась, что рецепт я забыла дома и что непременно принесу его в следующий раз. Ноги моей, конечно, там больше не было. Мне почему-то всегда было стыдно произносить в аптеках это название. Чувствовала себя школьницей, которая покупает сигареты», — рассказывает Настя.
Ни в одной аптеке не продавали больше одной пачки. Запас фуросемида на две недели Настя собрала за месяц. Стопка из упаковок получилась внушительной, поэтому девушка решила вскрыть каждую и собрать таблетки в маленький прозрачный мешочек.
«Именно этот мешочек заинтересовал сотрудника аэропорта при проверке багажа. Меня отвели в отдельную комнату для выяснения обстоятельств. Из-за жуткого стыда я не хотела им признаваться, для чего нужны таблетки. А когда я, наконец, рассказала правду, мне не поверили! Говорят, мол, на две недели едете, а везете шесть сотен таблеток. Спрашивают, что, получается, 40 штук в день планирую съесть? И смеются. А мне стыдно сказать, что да».
Насте повезло: ее отпустили и разбираться не стали. А спустя 13 дней, в последний день отдыха, она не досчиталась нескольких таблеток.
«За день до конца отпуска я отсчитывала свои 40 таблеток и обнаружила, что их там на восемь меньше. Видимо, когда в аэропорту их высыпали из мешочка, они куда-то закатились. У меня, конечно, истерика: 32 таблетки вообще на меня не действовали. Пошла в аптеку — прошу фуросемид. Фармацевт вытаращил глаза и отчитал меня как девочку. Оказывается, из-за летальных исходов фуросемид давно у них не выписывают. Его используют только в ампулах и вводят внутривенно пациентам с отеком мозга. Кроме того, даже его иностранный аналог мне не достать: фармацевт пообещал, что все его коллеги ничем мне не помогут».
Обратно Настя летела с ужасными отеками на лице, что снова вызвало проблемы в аэропорту: ей заявили, что она не похожа на девушку на фотографии в паспорте.
Как слезть с фуросемида
По запросу «как слезть с фуросемида» находятся десятки форумов с тысячами комментариев в каждом. Люди, избавившиеся от зависимости, советуют одно: нужно перетерпеть. Участница форума Woman.ru Наталья пила фуросемид десять лет и вылечилась от зависимости еще в 2011 году. Тогда в ответе на одном из форумов она указала адрес своей электронной почты и пообещала помочь всем, кто к ней обратится.
«Отменить препарат сразу нельзя. Если почки долгое время не работают, для них это будет огромным стрессом. Я просто стала снижать дозу по одной таблетке: с 50 таблеток до одной я шла три месяца. Все это время я ужасно опухала, отказывалась смотреть на себя в зеркало. Поначалу глаза были настолько заплывшие, что я практически ничего не видела. Звенит в ушах, сводит икры, ноют почки. Главное в этот период — не отказаться от идеи бросить этот наркотик. Нужно терпеть, ждать, когда запустятся почки. Девушки иногда пугаются своего внешнего вида и перестают пить воду, что в корне неправильно. Наоборот, для восстановления функции почек нужно пить до двух с половиной литров воды в день».
За шесть лет к Наталье обратились более 200 девушек. Многие из них годами хотели избавиться от зависимости, но не могли себе позволить «пропасть из жизни» на месяц (именно столько нужно, чтобы отказаться от огромных доз фуросемида). Обратившимся за помощью девушкам Наталья советует схему, через которую прошла сама: необходимо снижать дозу, пить больше двух литров воды в день, полностью отказаться от соли и перейти на продукты питания, обладающие мочегонным эффектом. После отмены фуросемида нужно заменить препарат на калийсберегающий диуретик, а позже отказаться и от него.
Елена Алгиян, терапевт и нефролог, считает, что самостоятельно бороться с привязанностью к фуросемиду невозможно. Основная ошибка зависимых людей— они стесняются рассказывать, что принимают огромные дозы фуросемида. Чаще всего такие девушки приезжают лечиться не от своей зависимости. Они жалуются на нарушение ритма сердца, мышечные судороги, которые уже невозможно терпеть. При этом они не рассказывают врачу о дозах диуретиков, которые получают ежедневно.
Нефролог считает, что, если пациент осознает важность отказа от своей зависимости, это уже 80 % успеха. Если же его заставили родители, друзья, супруги, после выписки человек всегда найдет способ выпить заветное лекарство.
Поначалу глаза были настолько заплывшие, что я практически ничего не видела. Звенит в ушах, сводит икры, ноют почки. Главное в этот период — не отказаться от идеи бросить этот наркотик.
Фуросемид сегодня — это бич молодых здоровых девушек, возможно, с избыточным весом, иногда нет. Между собой таких девушек врачи называют «фуросемидчицами». Нефролог рассказывает, что к лечению таких пациентов у врачей чаще всего стандартный подход: человека госпитализируют и над его лечением совместно работают нефрологи (специалисты, занимающиеся диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний почек), психотерапевты, неврологи и психиатры. Сразу отменить препарат нельзя, так как отмена может грозить острой почечной недостаточностью и летальным исходом.
«Основное, что делает нефролог, — любыми способами уменьшает дозу фуросемида, при этом докторам часто приходится идти на уловки. Пациент настраивает себя психологически — якобы, без фуросемида его почки работать сами не смогут. Если ему сказать, что он не будет больше получать фуросемид, его психологическая установка действительно сделает так, что сам он не будет выделять воду. Когда подходит тот момент, когда препарат можно отменить, его заменяют обычным физраствором. О том, что организм уже некоторое время функционирует без фуросемида, пациенту говорят позже», — рассказывает Алгиян.
Помимо уменьшения больших доз диуретика необходимо восполнить недостаток электролитов, которые пациент годами старательно вымывал из организма. На фоне длительного приема больших доз фуросемида происходит потеря калия, магния и кальция. Когда снижается уровень калия, имеющего колоссальное значение в работе сердца, у человека возникают серьезные проявления: от мышечных судорог до нарушения ритма сердца, вплоть до внезапной сердечной смерти. Потеря кальция грозит остеопорозом: вымывается кальций — кости теряют плотность. Появляется склонность к патологическим переломам, а там, где ранее человек мог отделаться ушибом, он получит тяжелую травму. Значительное снижение уровня магния приводит к тяжелым психоэмоциональным неврологическим расстройствам, депрессиям и суицидам.
По словам Алгиян, сегодня врачи-нефрологи каждый день имеют дело с зависимыми именно от фуросемида пациентками, иногда в крайне тяжелом состоянии. Таким людям ставят диагноз тубулоинтерстициальный нефрит, вызванный лекарственным поражением почек. Если при этом заболевании пройдена точка невозврата и нефрологи сделать уже ничего не могут, пациенту ставят хроническую почечную недостаточность или переводят на гемодиализ (лечение с помощью аппарата «искусственная почка», пожизненно выполняющего функцию почек). Такие пациенты живут недолго.
Тем не менее в группах во «ВКонтакте», посвященных похудению, продолжают покупать фуросемид с рук или менять его на другие препараты, отпускаемые по рецепту. У некоторых людей даже налажена схема пересылки лекарства за границу (например в Минск), где фуросемид достать невозможно.
В комментариях участницы сообщества, принимающие диуретики, общаются как родные. Новые участники групп консультируются с опытными «фуросемидчицами»: «Как быть, если скоро день рождения, а я не влезаю в любимое платье?», «Завтра соревнования, а я не попадаю в свою весовую категорию!», «Я проплакала всю ночь, а сейчас у меня опухшее лицо». Вместе они рассчитывают, сколько воды выпили в течение дня и сколько таблеток им нужно принять. Как эксперты, они знают, как «поведет себя» фуросемид в разное время суток и в зависимости от приема пищи и менструального цикла.
Сегодня Алиса читает новости в группе, лежа в палате нефрологического отделения столичной больницы. К врачу девушку привела мама: она обнаружила десятки пачек в тумбочке у дочери. С Алисой сразу стали работать психотерапевты: они утверждали, что ее зависимость от фуросемида сродни наркотической.
Вопросы «новеньких» в группе она не комментирует и бросить пить препарат не советует — все равно не поймут: «Они не задумаются о побочных действиях, как не задумывалась я, видя такой результат. Или верят, что умнее и не подсядут, или уверены, что молодой организм выдержит любые нагрузки. А реальная история о том, как я лежу месяц под капельницей и мочусь в мерный стаканчик, — это как «мамкины нравоучения». Они тоже будут учиться на своих ошибках, а о них потом вот так будут писать статьи».
Где еще применяют фуросемид
Фуросемид широко применяется и в неофициальной спортивной медицине. Он не является допингом, но внесен в список препаратов запрещенных для приема спортсменами. Тем не менее фуросемид остается одним из самых востребованных средств в спорте.
Прием диуретиков спортсменами обусловлен двумя причинами. Во-первых: фуросемид выводит из организма следы запрещенных веществ. При увеличении объема мочи падает концентрация метаболитов, а следовательно, их становится труднее обнаружить. Однако обнаружение самого фуросемида в анализах грозит дисквалификацией.
Во-вторых, фуросемид используется для снижения веса и выведения лишней жидкости. Многие спортсмены добиваются быстрой «сушки» мышц, вводя диуретики внутривенно перед соревнованием, но более безопасным методом считается их прием в таблетированной форме за два дня до состязания.
Смерть профессионального французского культуриста алжирского происхождения Мохаммеда (Момо) Беназизы неофициально связывают с неправильным применением фуросемида. Смерть наступила в октябре 1992 года вследствие судороги, сковавшей сердечную мышцу. Это один из самых известных подобных случаев, связанных с фуросемидом.
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