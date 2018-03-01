45 таблеток в день

Фуросемид становится ежедневной проблемой. Каждый день человек, принимающий фуросемид в таких дозах, вынужден покупать новую пачку. О том, чтобы не выпить таблетки, и речи не может идти: от отеков наутро просто стыдно выйти на улицу. При планировании путешествия фуросемид становится одной из главных забот. Нужно обязательно просчитать, сколько таблеток понадобится, и найти аптеки, где его продадут. Насте, выпивающей 45 таблеток в день, перед поездкой в отпуск на две недели нужно было запастись 630 таблетками фуросемида.

«Когда я в предыдущий раз выезжала за границу, я еще не пила „фурик“, поэтому не сталкивалась с такой проблемой. Если бы я знала, что это будет так сложно! Очень сложно найти аптеку, где можно уверить фармацевта, что мне их прописали. Я клялась, что рецепт я забыла дома и что непременно принесу его в следующий раз. Ноги моей, конечно, там больше не было. Мне почему-то всегда было стыдно произносить в аптеках это название. Чувствовала себя школьницей, которая покупает сигареты», — рассказывает Настя.

Ни в одной аптеке не продавали больше одной пачки. Запас фуросемида на две недели Настя собрала за месяц. Стопка из упаковок получилась внушительной, поэтому девушка решила вскрыть каждую и собрать таблетки в маленький прозрачный мешочек.

«Именно этот мешочек заинтересовал сотрудника аэропорта при проверке багажа. Меня отвели в отдельную комнату для выяснения обстоятельств. Из-за жуткого стыда я не хотела им признаваться, для чего нужны таблетки. А когда я, наконец, рассказала правду, мне не поверили! Говорят, мол, на две недели едете, а везете шесть сотен таблеток. Спрашивают, что, получается, 40 штук в день планирую съесть? И смеются. А мне стыдно сказать, что да».

Насте повезло: ее отпустили и разбираться не стали. А спустя 13 дней, в последний день отдыха, она не досчиталась нескольких таблеток.

«За день до конца отпуска я отсчитывала свои 40 таблеток и обнаружила, что их там на восемь меньше. Видимо, когда в аэропорту их высыпали из мешочка, они куда-то закатились. У меня, конечно, истерика: 32 таблетки вообще на меня не действовали. Пошла в аптеку — прошу фуросемид. Фармацевт вытаращил глаза и отчитал меня как девочку. Оказывается, из-за летальных исходов фуросемид давно у них не выписывают. Его используют только в ампулах и вводят внутривенно пациентам с отеком мозга. Кроме того, даже его иностранный аналог мне не достать: фармацевт пообещал, что все его коллеги ничем мне не помогут».

Обратно Настя летела с ужасными отеками на лице, что снова вызвало проблемы в аэропорту: ей заявили, что она не похожа на девушку на фотографии в паспорте.