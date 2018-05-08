Новое место

Вскоре животных в нашем доме стало так много, что они начали теснить людей. Тогда я принял решение перенести их в нашу домовую церковь Николая Чудотворца, которая находится напротив храма.

В советские годы в храме был склад, потом Дом пионеров, затем спортзал. Богослужения возобновились только в начале 2000-х годов, однако к этому времени храм настолько обветшал, что уже в 2008-м его разобрали, чтобы полностью реконструировать здание. Пока шли работы, приход перенесли в домовую церковь, которая находится в здании бывших царских казарм. В Советском Союзе здесь был кинотеатр, позже — морской клуб.

Накануне переезда мы начали закупать оборудование, а когда зоопарк открыли, многое стали приносить сами прихожане. Например, у кого-то были домашние рыбки — когда их не стало, аквариум отдали нам. Также приносят животных, в основном черепах. Одного из крокодилов подарила частная компания из Соснового Бора. Он у них вырос, и они не знали, что дальше с ним делать. Привезли мне, я забрал. Мы и петергофского крокодила взять хотели, когда о нем только стало известно.

От кого-то, правда, приходится отказываться — например, от кроликов. За ними очень сложно ухаживать, и пахнут они сильно.

Зоопарк находится в двух шагах от того места, где мы проводим службы. При этом звуки, издаваемые животными, работе церкви практически не мешают. Даже наоборот. У нас были канарейки: когда мы начинали службу, птицы заливались пением. Это создавало особое настроение и атмосферу, близкую к тому «потерянному раю», в котором люди и животные существовали в таинственном единстве. К сожалению, в одну из ночей этих канареек кто-то съел. Скорее всего, крысы.