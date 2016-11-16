В честь Года кино в России YouTube даст пользователям возможность бесплатно посмотреть более 200 советских и российских фильмов в хорошем качестве. Фильмы выложат на канал YouTube Russia.

Список картин, участвующих в акции, уже можно найти на канале. Всего там около 100 плейлистов, среди которых: «Советская классика на века», «Кино о войне», «Фильмы про Россию»,«Авторское кино», «Новая анимация» и другие. Также отдельно собраны фильмы режиссеров Алексея Учителя и Алексея Балабанова.

Акция продлится с 28 ноября по 4 декабря.