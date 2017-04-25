Седьмой городской фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic анонсировал программу на 2017 год. Об этом The Village сообщили организаторы.

Темой фестиваля станут «Игры разума». Более 20 ученых обсудят, является ли наш мир иллюзией, обретет ли человечество бессмертие, как расширить способности с помощью технологий и можно ли взломать мозг. Среди приглашенных исследователей — Александр Панчин, Петр Левич, Илья Захаров, Даниэль Ламан и Василий Ключарев.

В программе запланированы чемпионат дронов, зоны киберспорта, косплея и комиксов, а также фуд-корт с тематическими блюдами, такими как «Фалафель-Чубакка», «Суперпеченье Вуки» и напиток «Слёрм». Кроме того, будет представлена экспериментальная зона кибатлона с демонстрацией умных вспомогательных устройств для паратлетов.

На фестивале также пройдет вручение премии имени Гарри Гудини за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.

В Москве Kaspersky Geek Picnic пройдет 17 и 18 июня в Коломенском, в качестве главного гостя фестиваля выступит астрофизик Лоуренс Краусс.

Хедлайнером петербургского пикника, который состоится 24 и 25 июня в Пулковском парке, станет английский популяризатор науки Ричард Докинз.

Первый московский Geek Picnic прошел в январе 2014 года на ВДНХ. До этого фестиваль с 2011 года проводился в Санкт-Петербурге.