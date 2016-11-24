Артем: Этот дом называют по-разному. Все знают про «стакан», но было и более меткое название — «Байконур». Дом до сих пор стоит на отшибе — с этой стороны улицы кроме него, гаражей и автомоек ничего нет, и если идешь вечером, в темноте, а в окнах — свет, дом действительно похож на космодром. Когда я был школьником, слышал городскую легенду о том, что посередине этих домов — замаскированные ракетные шахты. Но это бред, конечно.

Мы с мамой и младшим братом въехали в этот дом в 1993 году. Моя мама работала диспетчером в Петербургской (ранее — Ленинградской) газовой компании. Родители развелись, жить было негде, и компания предоставила жилье в своем общежитии.

Но уже тогда это было нетипичное общежитие с блоками-«двойками» (две комнаты, в каждой «двойке» — четыре кровати, душ и туалет). К 1993 году каждый из таких блоков был выделен на семью как отдельная квартира. А раньше общежитие явно использовалось по назначению. Под обоями, на подоконнике были граффити «Абакан» и прочие в таком духе — то ли студенческие, то ли сезонных рабочих.

Потом мы разъехались с семьей — я жил в центре. А затем в центр переехала мама, я же вернулся сюда. Пару лет жил тут один, потом познакомился с Любой, она переехала ко мне, поженились — семь лет мы живем здесь вдвоем.

Три года назад завершился процесс переоформления этого дома: теперь это официально не общежитие, а жилой фонд. Дело в том, что общежития не подпадают под разные программы (например, реконструкции). С этим статусом было связано много проблем из области обслуживания здания. И вот дом прикрепили к обычной управляющей компании, которая, похоже, была в ужасе: «Нам вас дали в нагрузку, мы не хотели брать, здесь все ужасно гнилое!»

Интересно, что оформили нас как один этаж — единую коммунальную квартиру. Так им было проще: чтобы не ходить смотреть, где у кого кухня-туалет (все же всё переделали). С этим связаны разные дурацкие неудобства. Например, весь круглый коридор — якобы территория нашей квартиры. Хотя мы, естественно, им не пользуемся. Отчасти поэтому довольно большая коммунальная плата:

2 500–4 000 рублей в месяц в зависимости от сезона. Моя мама, живя в центре в квартире примерно в полтора раза больше, платит почти столько же.

По бумажке у нас квартира № 5, хотя на самом деле номер совсем другой. Впрочем, почтальоны знают, как тут на самом деле все устроено.

После того как мы официально перестали быть общежитием, нам сделали новые лифты. До этого они были 70-х годов. Впрочем, новые лифты за три года пришли примерно в то же состояние, что и их предшественники, а ломаются едва ли не чаще.