До 2014 года гигантский ЖК «Сергей Есенин», что на севере Петербурга в Выборгском районе, был самым многоквартирным домом в городе. Сейчас есть новостройки и грандиознее: например, в двухсоставном ЖК «Аврора» в Невском районе — более 5,3 тысячи квартир. Однако именно «Сергей Есенин» — наряду с «Северной долиной» — является ярким символом гиперурбанизации в XXI веке, когда на небольшой территории вырастает ввысь мини-город с относительно недорогими квартирами и населением в несколько тысяч человек.

Двадцатипятиэтажный ЖК с гигантским двором-колодцем, солнце в котором бывает видно всего по 40 минут в день (если вообще), диссонирует с малоэтажными коттеджами-сталинками Старопарголовского жилмассива у парка «Сосновка» — одного из самых крупных в Европе. Мы уже писали в начале года про это противостояние: на тот момент часть коттеджей расселили (многие жильцы перебрались именно в ЖК «Сергей Есенин»), и местные активисты боялись, что жилмассив снесут, а на его месте воздвигнут еще одну высотку, и таким образом муравейники окончательно вытеснят таунхаусы — гуманистический вариант городского сожительства.

Вновь ЖК «Сергей Есенин» актуализировал московский блогер Илья Варламов, который в конце ноября сравнил высотку с мужским половым органом (на снимке сверху действительно можно разглядеть пикантные контуры). На это один из авторов проекта, архитектор Ифтихар Арзиманов, ответил так: «Во многих зданиях старого города можно увидеть такие образы. Только больной человек может увидеть подобные образы».

Сегодня из рассылки движения «Красивый Петербург» стала известна еще одна занимательная деталь про дом: жильцы уверяют, что в нем действует публичный дом. «Использованные контрацептивы и шприцы разбросаны вокруг, а сотрудницы борделя иногда обслуживают клиентов прямо в припаркованных во дворе машинах», — рассказала одна из жительниц. Сейчас готовятся индивидуальные и коллективные обращения в полицию и прокуратуру Выборгского района.

В комментариях под постом Ильи Варламова многие спрашивали, каково жить в таком густонаселенном доме. Мы попросили ответить на этот вопрос Татьяну Симакову, которая несколько лет назад въехала с семьей на 25-й этаж новостройки и считает, что «Сергей Есенин» — несмотря на отдельные недостатки — удобен для жизни.