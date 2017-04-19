Наташа: «Сейчас в доме три парадные вместе с центральной, а раньше было две, по бокам. Оригинальные парадные — красивые, а центральная — обычная. Когда-то на каждом этаже было по одной квартире, которая занимала целый пролет. Сейчас у нас на этаже три квартиры.

Вероятно, в доме и сейчас есть десятикомнатные квартиры. Например, напротив, на четвертом этаже живут Сергей и Матильда Шнуровы, они относительно недавно сюда въехали — у них, скорее всего, большая квартира».

Саша: «Они не особо скрывают, что живут здесь. Постоянно в инстаграм выкладывают фото. Дом приметный, Шнурова все знают — сопоставить одно с другим несложно. Еще у него тут на набережной какое-то время стояла ретромашина — кажется, красно-белый кадиллак. А один раз я возвращалась домой с ночной смены в четыре утра и видела Шнурова, который сидел на поребрике с дворником — оба пьяные. Они мне сказали: „Здравствуйте!“ И я им сказала: „Здравствуйте!“ Однажды видела, как они с Матильдой под дождем на балконе снимали видео в инстаграм.

В основном в доме живут довольно обеспеченные люди — это видно по припаркованным машинам. Мне кажется, наша квартира одна из самых небогатых. И еще единственная в доме коммуналка ниже этажом, там три или четыре комнаты. Из старожилов на весь дом осталось человек 10.

Сами жильцы сделали очень красивую парадную. Я знаю, что все тот же сосед снизу еще в 90-е оплачивал консьержей. Периодически проходят собрания жильцов — у нас есть активистка с седьмого этажа, которая этим занимается. Здесь вообще очень парятся по поводу порядка. Красные ковры в парадных все время чистят. Никогда не бывает грязно, никогда плохо не пахнет. Жильцы очень следят за этим.

Перед домом стоят ворота: они всегда закрыты, их открывают, только когда вывозят строительные материалы. А за дверьми в двух боковых парадных сидят консьержи. Если я прихожу с друзьями, они у меня спрашивают, остаемся ли мы на ночь. Обычно консьержами работают посторонние бабушки и дедушки, но сейчас в нашей парадной сидит соседка из коммуналки снизу.

Постороннему человеку самостоятельно попасть в дом нереально. Один раз какие-то туристы просили провести их внутрь — я провела. Я считаю, что незачем так запираться. У нас же все равно много камер, еще и консьержки, да и все двери закрыты. Если ты забыл ключи, а консьержка ушла в туалет, будешь очень долго стоять и думать, что делать.

Летом здесь по каналу все время плавают кораблики. Мы часто сидим на балконе и пьем вино, а на наш дом показывают пальцем. Прекрасное чувство!

Здесь отличный район, с особой, приятной публикой. В детстве я никогда не видела, чтобы тут ездила милиция, бродили алкоголики. Тут всегда пусто и чисто».