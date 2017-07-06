В 1967 году центр Свердловска обрывался за площадью 1905 года, на которой тогда, как и сейчас, стояла городская ратуша. Глинистый берег Городского пруда зарос осокой и камышом, в котором играли мальчишки из частных домов у реки. В годы войны город вырос почти в два раза — быстрее, чем мог. Отголосками эвакуации на окраинах остались в спешке построенные бараки и засыпные дома, соседствовавшие с мещанскими усадьбами прошлого. Чтобы упорядочить этот хаос и освоить новые территории, советские власти объявили всесоюзный конкурс на разработку нового генплана.

Московские архитекторы из НИИ Гипродор взяли за городские оси проспект Ленина и реку Исеть, и, как в игре SimCity, равномерно разбросали по городской карте высотки и типовые жилые дома. Они же придумали построить на подступах к Городскому пруду «Белый дом» — штаб-квартиру областного правительства и Драмтеатр. Конструктивистский кораблик спорткомплекса «Динамо» предполагалось снести, а на его место водрузить еще одну высотку. Общественных пространств на левом берегу пруда не планировали: согласно проекту, жилая застройка должна была продолжаться до самой воды. Так в конце 60-х будущий городской центр рисковал стать спальным районом. Но обошлось.

В 1971 году в Екатеринбург после семи лет в Ижевске вернулся молодой архитектор Виталий Лоскутов. С собой он привез маленького сына Петра, пачку чехословацких карандашей и картину с абстракцией ижевского художника. Архитектор получил работу в Свердловскгражданпроекте и в составе рабочей группы начал претворять московский план в жизнь, постепенно адаптируя его и улучшая. Виталий Лоскутов придумал и создал в Екатеринбурге площадь и фонтан в виде шара у Театра драмы, главный вычислительный центр на Октябрьской площади, руководил строительством городской набережной, а еще построил первый на Антона Валека жилой многоквартирный дом с книжным магазином и детский сад крестообразной формы. В этом доме, наблюдая за строительством фонтана, набережной и современного Ельцин Центра, среди папок с проектами и чертежами, вырос его сын Петр и живет внук Максим.