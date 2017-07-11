Елизавета Шулындина, 23 года

специалист по PR

У меня мама вьетнамка, а папа из Нижнего Новгорода. В 14 лет я переехала в Ханой вместе с мамой и 2,5 года жила там и училась в русской школе. После окончания голландского университета я решила переехать в Москву. Здесь нужно было срочно найти жилье и работу — мне посоветовали устроиться в УК «Инцентра» (компания, которая управляет МФЦ «Ханой-Москва». — Прим. ред.). В декабре 2014-го, спустя месяц работы, я арендовала апартаменты: комплекс только начали заселять, и я стала одним из первых его жителей.

У меня стандартная однушка с площадью около 40 квадратных метров, я плачу за нее 22 тысячи рублей — по льготной ставке сотрудника. Сейчас договор аренды заканчивается, в компании я уже не работаю, и мне хотят повысить ежемесячный платеж до 30 тысяч. Это одна из причин, почему я переезжаю. Все квартиры в комплексе сдаются с отделкой и встроенной кухней, мебель можно арендовать дополнительно: условно, диван стоит дополнительно 500 рублей к аренде в месяц.

Планировка квартиры немного идиотская — по такому принципу строят апартаменты во Вьетнаме. На этаже есть центральная площадка с лифтами, от нее в обе стороны идут длинные коридоры с апартаментами. Из-за этого однокомнатные квартиры получаются вытянутой прямоугольной формы: прихожая, санузел, кухня, совмещенная с гостиной, и спальня у окна. В гостиной практически нет дневного света, поэтому в апартаментах всегда есть межкомнатные пластиковые окна из спальни в гостиную, которые не открываются, — это некомфортно.

Апартаменты все похожи между собой, но есть небольшая разница в площади и качестве отделки. У меня, например, очень хороший этаж — 15-й. Его сдавали одним из первых, и поэтому он отделан немного качественнее, чем другие. Я как-то ночевала на пятом этаже — его строил другой подрядчик, и разница очень чувствуется, там все слышно: сосед включил телевизор, и я как будто оказалась рядом с ним на диване. Это, в принципе, нормальная ситуация для России: ты урезаешь смету, а подрядчик экономит на материалах. Есть очень много конфузов в этом плане: в некоторых квартирах, которые сдаются с мебелью, шкафы ставят друг напротив друга так, что ни тот, ни другой ящик невозможно до конца открыть. Еще я знаю, что мебель в последнее время стали плохую закупать: некоторые люди пытались ее разобрать, а она просто разваливалась.