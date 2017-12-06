О ремонте

В прошлом году фасад дома ремонтировали. Мы все время ругались с теми, кто этим занимался, чтобы они восстановили башенки. Они говорили: «Нет, мы только стены сделаем, и все». В результате отремонтировали только ту их часть, которую видно с улицы. А со стороны крыши эти башенки так и остались полуразвалившимися. Хотя там работы-то было — просто смазать раствором кирпичи.

Управляющая компания вообще очень плохо ухаживает за нашим домом. Есть указ Минстроя, что ремонт подъезда должен проводиться с периодичностью в три-пять лет. В нашем доме подъезд не ремонтировали больше десяти лет. Мы об этом много раз писали жалобы. Когда мы въехали, внизу была лепнина — с амурчиками, очень симпатично. Когда делали последний ремонт подъезда, все это сбили, закрасили краской, которая теперь обваливается. Здесь же можно очень красиво все сделать — повесить фонари, покрасить стены нормально, восстановить декор. Они это прекрасно знают, но оттягивают время, говорят: «Мы к вам ходили, хотели ремонт сделать, но жильцы нас не пустили, сказали, что не надо, да и вообще в интернете написано, что у вас частный дом». Я говорю: «А где бумага об отказе? У вас же ничего нет». Они: «Нет, но все равно делайте за свой счет, никто не хочет этим заниматься». Это очень странно, потому что мы продолжаем платить за текущий и капитальный ремонт. Мы бы уже действительно давно могли скинуться и сделать все за свой счет, зачем нам тогда их услуги?

Вот так дома и доводят до аварийного состояния, не ремонтируя их, а потом, как Собянин говорит, «что его ремонтировать, когда проще снести». Так уходит старая Москва — и город становится безликим. Хотя вот такие домики, как наш, придают ему колорит.