Дом ультрамаринового короля

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Живут в нем в основном богатые люди. Само здание чем-то похоже на неприступную крепость: любопытному туристу будет очень сложно попасть внутрь и оценить роскошное убранство парадных.

Неискушенные экскурсоводы часто называют здание «Домом шоколадного короля» или «Домом Шаляпина». Рассказываем, почему оба названия некорректны и какую роль в жизни владельца доходного дома сыграл ультрамарин.