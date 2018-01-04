Где ты живёшьГде хорошо жить в России
Подборка самых интересных и красивых зданий, о которых мы рассказали в 2017 году
В этом материале мы собрали лучшие дома из рубрики «Где ты живешь» за 2017 год. География интересных зданий расширилась: теперь The Village пишет не только о Москве и Петербурге, но и о Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и других городах.
Москва
Первая хрущевка России
Четырехэтажка по адресу улица Гримау, 16, считается первой хрущевкой: она действительно была сдана раньше всех, в 1957 году, в районе с революционной для того времени архитектурой. Всесоюзно штамповать потом начали уже другие, доработанные версии этого и соседних индивидуальных проектов квартала.
Высотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической является одной из самых изящных и тонких высоток. Однако изящество пропорций часто идет в ущерб комфорту проживания. Небольшие размеры этажей в верхних частях здания сделали многие квартиры маленькими и неудобными по планировке.
Комплекс «Ханой-Москва»
Огромное монолитное здание на Ярославском шоссе построили в рамках российско-вьетнамских соглашений. Главная особенность жилого комплекса в том, что жильцов изначально старались поселить в соответствии с их национальностью: в комплексе есть вьетнамские, русские, грузинские, армянские этажи.
Дом-трилистник в переулке Сивцев Вражек
Необычный дом в форме буквы «Ж», на котором отрабатывали многие приемы будущих сталинских высоток, интересен не только уникальной планировкой, но и расположением: он находится между Арбатом и Остоженкой. Тут и кремлевская больница, и дома партийных работников, и доходные дома.
Квартал ученых в «Сколково»
«Сколково» — это не только институты, но и жилье для сотрудников. В проект входят несколько жилых кварталов, но заселен пока только один — «Тетрис». Он сделан по ассоциации с компьютерной игрой. Двухкомнатные квартиры в «Сколково» в основном арендуют семьи с детьми, однокомнатные и студии — пары или молодые резиденты, которые учатся или работают в «Сколково».
Санкт-Петербург
Дом ультрамаринового короля
Живут в нем в основном богатые люди. Само здание чем-то похоже на неприступную крепость: любопытному туристу будет очень сложно попасть внутрь и оценить роскошное убранство парадных.
Неискушенные экскурсоводы часто называют здание «Домом шоколадного короля» или «Домом Шаляпина». Рассказываем, почему оба названия некорректны и какую роль в жизни владельца доходного дома сыграл ультрамарин.
«Дом-колбаса»
Конструктивистский дом на улице Бабушкина после постройки окрестили «колбасой» — из-за странной изогнутой формы. Раньше это было самое длинное здание в Ленинграде. Изначально дом строили для рабочих, все квартиры были коммунальными — без ванных и горячей воды. Дом не является памятником, в нем никогда не было капремонта, и современное его состояние оставляет желать лучшего.
Дом купца Полежаева
Хрестоматийный образец архитектуры модерна. Дому Полежаева более 100 лет, и в настоящий момент здание, прекрасное снаружи, имеет печальный вид внутри. Благодаря сказочному облику здание — с его башенками и декором — полюбили кинематографисты: именно здесь режиссер Владимир Бортко нашел «нехорошую квартиру» для сериала «Мастер и Маргарита». А совсем недавно рядом с Полежаевским домом снимали сцены из фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.
Екатеринбург
Городок Чекистов с прослушкой в вентиляции
Архитектурный памятник советского конструктивизма воплощал идею коллективной жизни. Городок состоял из 14 корпусов: восьми жилых и 11-этажного общежития, а еще поликлиники, столовой, прачечной, яслей, Дома культуры, магазина, общественной бани, парикмахерской, детского сада и клуба с концертным залом. Жилые корпуса городка выстроены пилой.
Деревянный дом-гнездо с Дон Кихотом
Вдоль улицы Стрелочников тянутся деревянные здания бывшего железнодорожного поселка, раздаются гудки локомотивов и грохот составов, иногда ветер доносит звук станционного громкоговорителя. В глаза бросаются двускатные кровли, вертикальная обшивка торцов деревянным тесом, большие окна с наличниками и другие декорации начала прошлого века. Таких домов здесь 11. Одни называют их бараками, а другие проводят здесь фестивали стрит-арта.
Владивосток
Памятник архитектуры «Серая лошадь»
Знаменитый комплекс из двух зданий на улице Алеутской. Первый дом предназначался для работников дальневосточной железной дороги и получил название «железнодорожного». Второй — для офицеров и служащих НКВД, поэтому назывался «милицейским». Стиль, в котором построены дома, — сталинский ампир. Такими зданиями в 1930-е годы был застроен центр Москвы. Домами в этом стиле планировалось застроить и центр Владивостока, но этому грандиозному проекту помешала Вторая мировая война.
Иркутск
«Дом-корабль»
Дом стал революционным для своего времени с точки зрения функциональности. «Гениальное решение архитекторов сделало его первые и последние этажи самыми привлекательными. Квартиры на последнем были спроектированы двухуровневыми, а на первом у каждой квартиры был сформирован собственный дворик, предназначенный для устройства личного озеленения».
Нижний новгород
Дом-коммуна «Культурная революция»
Дом-коммуна — особый тип жилья эпохи конструктивизма. Предполагалось, что общая стирка, уборка, готовка и воспитание детей упростят жизнь жителей-соседей. Несколько жилых зданий дома были соединены переходами на втором и пятом этажах. Сейчас это многоквартирный дом, однако многие до сих пор живут в комнатах, пользуются общими кухнями и ванными. Кстати, именно в «Культурной революции» появились первые лифты в Нижнем.
Фотографии: обложка, 1, 5 — Екатерина Закливенец, 2, 3, 4 — Анна Марченкова, 6, 7, 8 — Виктор Юльев, 9, 10 — Сергей Потеряев, 11 — Вячеслав Фурашов, 12 — Дмитрий Дмитриев, 13 — Илья Большаков
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