Сделка проходила тяжело. Из-за того что другие желающие подняли стоимость, мне пришлось отказаться от торговли, и я, казалось бы, уже потеряла шанс получить квартиру, но через месяц продавец перезвонил. Оказалось, что другие покупатели не договорились о ряде дополнительных условий и свернули сделку. Это был настоящий праздник для меня!

Сразу после покупки я принялась за косметический ремонт, чтобы можно было просто жить, а уже через несколько лет, когда я приватизировала чердак и раздала долги, решила делать капитальный. У меня была огромная бригада, которая за пять месяцев сделала двухэтажную квартиру общей площадью 174 метра. Чердак мы сделали полностью жилым, с мансардными окнами, лестницей, электричеством и водоразводкой. Квартира была полностью обновлена. Оставила я только лепнину. Особой художественной ценности в ней нет, но я точно знаю, что она сделана руками военнопленных немцев, которые строили этот дом.

В поселке своя особенная жизнь. Заезжая на территорию, ты сразу чувствуешь другой воздух — чистый, и вроде ты находишься в Москве, но есть полное ощущение, что ты за городом. У нас здесь бегают белки, мы все дружно их кормим, летом приходят утки, много птиц — и у них тут своя жизнь. Мои друзья часто любят оставаться у меня и говорят потом, что как будто они оказались не в Москве. При этом ощущения у всех разные: для кого-то это дача, для кого-то европейская квартира. А для меня это полноценный дом со своей атмосферой и историей.

Первое время после переезда у меня было много конфликтов с соседями. Вызваны они были скорее тем, что сюда долго никто не переезжал. У людей был свой круг, в который они никого пускать не хотели. Было ощущение, что ты оказался в СССР: сплетни, внутренние обиды, никому не нужные наставления и запреты, и все в этом духе. Хорошо, что специфика моей работы позволяет мне решать и не такие задачи, поэтому через какое-то время все уладилось, и со многими я теперь нахожусь в хороших отношениях. В этом мне помогла моя прекрасная соседка, которая уже давно стала мне родным человеком. Мы и живем с ней практически как семья — на одном крылечке, квартира к квартире.

Несмотря на то что поселок состоит из многоквартирных домов, жизнь здесь невозможно сравнить с жизнью в обычной квартире. Квартира для меня — это некая коробочка в другой коробочке, побольше, какой бы красивой и атмосферной она не была, а здесь дом, просторный и открытый, с большими окнами, тишиной и свежим воздухом. И это все в Москве! Мне повезло, что все сложилось так, что, несмотря на трудности, я оказалась здесь и уже семь лет живу со своей семьей в точности такой, как я когда-то хотела, атмосферной и с большими потолками сталинской квартире.