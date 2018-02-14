Модерновые доходные дома, сталинские высотки и многоэтажки 70-х годов — не просто жилые здания, а настоящие городские символы. В рубрике «Где ты живешь» The Village рассказывает о самых известных и необычных домах и их обитателях.

В ноябре 2015 года мы взяли интервью у одного из жильцов дома «на курьих ножках» у станции метро «Приморская» в Василеостровском районе — это был первый петербургский материал рубрики «Где ты живешь». Два года спустя решили вернуться на Новосмоленскую набережную (бывший Октябрьский проспект), чтобы сделать материал о другом заметном позднесоветском здании. ЦФТ, как его называли в народе (аббревиатура от Центра фирменной торговли), построили немногим раньше «курьих ножек» — все вместе дома в устье реки Смоленки, у Финского залива, должны были создавать единый ансамбль, своего рода морские ворота города. В ЦФТ поражают масштабы: он почти в три раза длиннее другого объекта рубрики «Где ты живешь» — «дома-колбасы» на улице Бабушкина, который одно время считался самым протяженным домом Ленинграда. Другая, нетипичная для советских построек, особенность ЦФТ — наличие двухуровневых квартир.

Единый внешне, на практике дом № 1 представляет собой совокупность автономных частей с разными формами управления. Несколько лет назад жильцы дома объединились, чтобы бороться за его благоустройство и архитектурную целостность (одна из главных проблем здания — аварийное состояние фасадов). The Village встретился со старожилами дома, в том числе с председателями двух жилищно-строительных кооперативов, и они рассказали о своей борьбе, о том, как в 1987 году ЦФТ навещала чета Горбачевых, а также показали красивый вид на Финский залив, открывающийся из одной квартиры. Кроме того, мы побывали в двухуровневой квартире и поговорили с ее жительницей Иреной Лори. А архитектор Александр Стругач рассказал, в чем особенности длинного дома у станции метро «Приморская».