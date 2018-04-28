Это — самый поздний из осуществленных проектов Константина Мельникова, одного из известных сложных архитекторов советского авангарда. Самобытность — если не сказать странность — его пластических решений всегда поражала. Мельников — мастер запрещенных приемов, неудобных форм, рискованных диагоналей и опасных консолей. Он всегда был неудобен для коллег, врагов и исследователей, потому что не вписывается ни в какие рамки, группы и каноны. За десятилетие Мельников спроектировал в Москве четыре гаража (два ведомственных для автомобилей — Госплана и «Интуриста», для грузовиков — на Новорязанской, и Бахметьевский — для автобусов) и два нереализованных в Париже, на набережной Сены.

Гараж для автомобилей Госплана — крупнейшего ведомства — расположился, как ни странно, на тогдашней промышленной окраине Москвы. Соавтором Мельникова выступил его ученик, сотрудник мастерской № 7 Владимир Курочкин. Он же участвовал в проектировании гаража «Интуриста», а до того самостоятельно выступил как автор конструктивистского таксопарка на Зоологической улице, который позже снесли.

Гараж Госплана, как и все остальные проекты Мельникова 1930–1950 годов, не вписывается в рамки наших представлений об авангарде, будучи абсолютно свободной пластической игрой на грани дозволенного. Интерес Мельникова к символизму и даже к изобразительным элементам (вспомним его двойную VV в честь второй пятилетки в плане циклопического здания Наркомтяжпрома в Зарядье) в поздних проектах, когда все вокруг «осваивали наследие», зазвучал в полную силу. При желании в них можно увидеть и постмодернизм 1960–70-х, и современные эксперименты.

В гараже Госплана, как всегда у Мельникова, есть одна главная идея, которая схватывается глазом моментально: композиция из круга и призмы. Небывалого размера огромное круглое многослойное окно-цилиндр, освещавшее столовую для работников, организует весь фасад. Это уже не окно в стене, это фасад, целиком состоящий из окна-фары. Его пронзала насквозь труба, тонкая вертикаль, рассеченная ближе к верхней части странным, скругленным карнизом (ныне разобранная). Рядом стелился плоский приземистый объем самого гаража. Рядом с фарой, прижимая ее, высится собранный в гармошку четырехэтажный административный корпус, ассоциирующийся с решеткой радиатора автомобиля. Но не только, это еще и модный прием ар-деко, когда элемент классической архитектуры (в данном случае — утрированные гигантские каннелюры, полукруглые складки) вместо того, чтобы облегать ствол колонны, натянут на четырехгранную призму. Эти игры любили постконструктивисты 1930-х, но чаще всего их странные эксперименты, предвосхитившие трюки постмодернистов Бофилла и Вентури, не воплощались в материале. Мельникову же, вопреки всему, удавалось реализовывать многие свои проекты, хотя лишь до 1936 года.

Лишившись трубы, первоначального остекления, перенеся пожар в январе 2014 года, гараж Госплана по-прежнему остается одним из самых эффектных и необычных сооружений Москвы ХХ века.