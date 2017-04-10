В понедельник, 10 апреля, в московском Куркине представители местной управы выселили с участка семейную ферму «Российские альпака». Об этом The Village сообщил представитель фермы Максим Шахиджанов. По его словам, в постановлении суда о выселении говорилось, что его нужно осуществить 29 мая, однако власти решили сделать это раньше.

«По решению суда, мы тут до 29 мая имели полное право находиться», — заявил он. Шахиджанов рассказал, что сейчас в Подмосковье достраивается ферма для агротуризма, которую владельцы «Российских альпака» решили обустроить, когда в 2014 году конфликт с властями начал обостряться.

«В планах у нас было переехать в конце мая, но никак не в начале апреля. Мы рассчитывали на те документы, которые у нас были, на то решение суда, которое у нас было, что мы можем тут находиться. Пока еще потихонечку там все достраивали и подготавливали для животных на новом месте, чтобы спокойно потом переехать», — заявил представитель фермы.

Шахиджанов рассказал, что власти предоставили документ о начале сноса и выселения 10 апреля «неделю назад». «Но в то же время мы пошли и (показали, — Прим. ред.) наши бумаги, которые у нас были, про то, что мы тут до 29 числа можем находиться. Раньше это работало, никто нас не тревожил, один раз они начали забор сносить — мы этой бумажкой им дали отпор. Но сейчас эта бумажка для них — бумажка-какашка, извините меня, и они, соответственно, все сносят», — добавил представитель фермы.

Он также рассказал, что животных временно переместили на соседний участок, где проживают владельцы фермы. «Нет возможности их разделить, кое-как их попрятали, сейчас будем отсюда уезжать на новое место. Благо там для них в принципе уже все готово», — отметил представитель фермы.

«Сегодня воевать не получится, но мы будем это делать дальше. Сегодня нужно принять решение, чтобы животные переехали. Но мы это просто так не оставим», — подчеркнул Шахиджанов.

Конфликт у фермы с властями начался в 2012 году, рассказывал The Village ее владелец Александр Смирнов. «Мой сосед, бывший партнер по бизнесу, написал на нас кляузу. Будто мы сливаем отходы в реку, а кругом стоит страшная вонь. И с самого начала фермерства к нам ходят проверяющие органы. Плюс к нам предъявили претензию в том, что мы незаконно присвоили себе землю. Раньше тут была помойка, соседи выбрасывали на задворки мусор. Я сначала все расчистил, а потом поселил сюда альпака. И в течение десяти лет пытаюсь взять в аренду или купить эти участки. Но мне не дают этого сделать. Подавал в разные суды, но все слушания проиграл. И ни один чиновник не может дать четкого объяснения, почему мне везде отказывают», — заявлял Смирнов.