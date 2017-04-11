В Минэкономразвития раскритиковали законопроект Минсельхоза по маркировке домашних животных и скота уникальными идентификационными номерами. В ведомстве посчитали, что на это потребуются большие затраты, которые в итоге скажутся на потребительских ценах, передают «Известия».

Проект, подготовленный Минсельхозом, предлагает проводить идентификацию и учет домашних и сельскохозяйственных животных. При рождении или ввозе в страну животных предлагалось чипировать или клеймить, а также присваивать им номер. Сегодня подобной системы в России не существует. Цель подобной маркировки — предотвратить заразные болезни животных, не допустить в магазины продукцию животного происхождения, которая не соответствует установленным требованиям, а также помочь хозяевам найти потерявшееся или украденное животное.

В Минэкономразвития уверены, что для таких процедур потребуются значительные средства. Так, только для маркировки крупного рогатого скота в хозяйствах необходимо более 800 миллионов рублей, в целом же учет всех видов животных на первоначальном этапе может потребовать более 2 миллиардов рублей. При этом затраты на учет кошек и собак, находящихся в собственности у граждан без всякой регистрации, не поддаются оценке, сказано в отчете ведомства.

«Указанные суммы отразятся на стоимости пищевой продукции животного происхождения», — сделали вывод в Минэкономразвития. Никаких альтернатив маркировке там не предложили.