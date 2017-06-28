Почему птиц становится меньше

Соловей из года в год возвращается на места своего гнездования и покидает территорию только в случае, если на ней происходят неблагоприятные изменения, а это сигнал опасности для всей экосистемы. И каждый раз падение численности точно совпадало с проведением благоустройства. В Царицыне сразу после реконструкции 2006–2007 годов число птиц упало в три раза. При этом число певчих птиц только в Измайлове, где местные жители своими протестами отменили реконструкцию, не уменьшается и даже растет.

Всего за последние пять лет было благоустроено более 450 зеленых территорий столицы. И дело не в самом благоустройстве, а в том, как оно проходит. Например, пять лет назад на лугах в долине Яузы, где раньше планировалось создать природный заказник, вырезали кустарники, природное разнотравье заменили газоном на искусственном насыпном грунте. «Это, без сомнения, стало причиной исчезновения здесь соловьев. Территория утратила свою природную ценность», — рассказывает Юрий Буйволов, заведующий отделом экологического мониторинга Института глобального климата и экологии, который многие годы наблюдает за московскими птицами.

Сильнее всего соловей реагирует на замену естественной растительности — разнотравья — газонами. Искусственно созданные лужайки состоят из однородных злаковых трав и регулярно стригутся — по нормативам 16–20 раз за сезон. Стрижка газонов уничтожает насекомых и других беспозвоночных, так что, даже если при покосе сами птицы спасутся, питаться им будет нечем. «Соловей строит гнездо на земле, и жесткостебельное высокотравье служит ему естественной защитой. По этой же причине для него необходимо сохранение зарослей кустарников и естественного подлеска», — рассказывает руководитель исследования Ксения Авилова, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных МГУ имени М. В. Ломоносова.

Уборка прошлогодней листвы и закатывание почвы в асфальт или плитку тоже мешают птицам. Особенно критично это для прибрежной зоны, соловьи предпочитают гнездиться примерно в 400 метрах от воды. «Чтобы соловьи остались в наших парках, не нужно предпринимать ничего сложного, это даже не требует специальных усилий и капиталовложений», — говорит Ксения Авилова. По ее словам, в процессе обустройства мест для отдыха горожан достаточно оставлять зоны, где не косят траву, не уничтожают кусты, не убирают валежник и листву. «При соблюдении баланса интересов человека и птиц можно поддерживать стабильное состояние городской экосистемы и в том числе популяцию соловья», — уверена она.