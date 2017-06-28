Звери в городеЗдесь птицы не поют: Почему соловьи покидают парки
И как это связано с постоянным благоустройством города
Соловьев в городских парках стало на треть меньше, чем десять лет назад, а в некоторых парках не осталось совсем. The Village поговорил с исследователями из МГУ и выяснил, как вымирание птиц связано с городской программой благоустройства.
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Как считают соловьев
Московские соловьи вызывали зависть орнитологов со всего мира: их пение можно было услышать почти в любом парке мегаполиса. Но в последние годы их количество стало резко сокращаться.
Сосчитать соловьев несложно: песня самца хорошо узнаваема и слышна на несколько десятков метров. Союз охраны птиц России запустил в столице программу «Соловьиные вечера». С начала мая до конца июня пение соловьев можно услышать ночью или рано утром — волонтеры специально ходят в парки до рассвета, чтобы оставить сообщения о встреченных птицах на сайте программы или по телефону. Птиц считают не только добровольцы, но и профессиональные орнитологи. Благодаря их совместной работе появились данные по всем крупным паркам города с начала 2000-х годов. В прошлом году кафедра зоологии позвоночных МГУ исследовала 11 московских парков. Выяснилось, что за последние 10–15 лет число поющих самцов сократилось на 30 %, на каких-то территориях снизилось в несколько раз, а в отдельных местах их не стало вовсе.
На Воробьевых горах число соловьев за 10 лет упало в 1,7 раза, в Нескучном саду — в 2,5 раза, в «Коломенском» — в 1,6. И так почти всюду. В Лефортовском парке и в долине реки Яузы в Северном Медведкове соловьев не осталось совсем, хотя еще в 2008–2011 годах они активно там гнездились.
Почему птиц становится меньше
Соловей из года в год возвращается на места своего гнездования и покидает территорию только в случае, если на ней происходят неблагоприятные изменения, а это сигнал опасности для всей экосистемы. И каждый раз падение численности точно совпадало с проведением благоустройства. В Царицыне сразу после реконструкции 2006–2007 годов число птиц упало в три раза. При этом число певчих птиц только в Измайлове, где местные жители своими протестами отменили реконструкцию, не уменьшается и даже растет.
Всего за последние пять лет было благоустроено более 450 зеленых территорий столицы. И дело не в самом благоустройстве, а в том, как оно проходит. Например, пять лет назад на лугах в долине Яузы, где раньше планировалось создать природный заказник, вырезали кустарники, природное разнотравье заменили газоном на искусственном насыпном грунте. «Это, без сомнения, стало причиной исчезновения здесь соловьев. Территория утратила свою природную ценность», — рассказывает Юрий Буйволов, заведующий отделом экологического мониторинга Института глобального климата и экологии, который многие годы наблюдает за московскими птицами.
Сильнее всего соловей реагирует на замену естественной растительности — разнотравья — газонами. Искусственно созданные лужайки состоят из однородных злаковых трав и регулярно стригутся — по нормативам 16–20 раз за сезон. Стрижка газонов уничтожает насекомых и других беспозвоночных, так что, даже если при покосе сами птицы спасутся, питаться им будет нечем. «Соловей строит гнездо на земле, и жесткостебельное высокотравье служит ему естественной защитой. По этой же причине для него необходимо сохранение зарослей кустарников и естественного подлеска», — рассказывает руководитель исследования Ксения Авилова, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных МГУ имени М. В. Ломоносова.
Уборка прошлогодней листвы и закатывание почвы в асфальт или плитку тоже мешают птицам. Особенно критично это для прибрежной зоны, соловьи предпочитают гнездиться примерно в 400 метрах от воды. «Чтобы соловьи остались в наших парках, не нужно предпринимать ничего сложного, это даже не требует специальных усилий и капиталовложений», — говорит Ксения Авилова. По ее словам, в процессе обустройства мест для отдыха горожан достаточно оставлять зоны, где не косят траву, не уничтожают кусты, не убирают валежник и листву. «При соблюдении баланса интересов человека и птиц можно поддерживать стабильное состояние городской экосистемы и в том числе популяцию соловья», — уверена она.
Кому нужны газоны
По данным опроса компании Online Marketing Research, в котором участвовали более 20 тысяч горожан, в том числе 3 тысячи москвичей, жители городов предпочитают природный ландшафт в парках. В опросе уточнялось, что это парки, где «не стригут газоны, растут лесные и луговые цветы, дорожки — только грунтовые или протоптанные в траве тропинки, минимальное необходимое освещение, там живут бабочки, стрекозы и певчие птицы». В пользу такого варианта высказались 46 % опрошенных. Декоративный ландшафт с клумбами, асфальтом и фонарями, но без птиц выбрали только 16 % респондентов.
Большинство москвичей и жителей России в целом готовы отказаться от стрижки, газонов и других изменений в парках, если это вредит певчим птицам. Единственный элемент благоустройства, который важен для горожан, — это освещение в парках, поскольку оно ассоциируется с безопасностью. «Очевидно, что жителям Москвы и других городов парки важны, в первую очередь не столько как место для активного отдыха, но как зеленые оазисы, позволяющие чувствовать себя ближе к природе, наблюдать за ней и изучать ее», — комментирует директор Online Marketing Research Александр Шашкин.
Но, судя по всему, городские власти иначе представляют себе московские парки: благоустройство территорий зачастую предполагает укладку газона. В 2017 году в планах мэрии «привести в порядок» 36 зеленых территорий, включая парк «Ходынское поле» и арт-парк на территории промзоны «ЗИЛ», усадьбу Михалково, Братеевскую пойму и другие, а также создать 49 новых парков по месту жительства. «Приведение в порядок зеленых территорий — важное направление работы комплекса», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В интервью на сайте мэрии он рапортует, что если в 2010 году в Москве было 130 зеленых территорий, то в 2016 году их стало в три с половиной раза больше.
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