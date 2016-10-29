The Village возобновляет рубрику выходного дня, в которой сотрудники редакции будут делиться полезными советами, собственными наблюдениями и находками. В новом выпуске — еще раз о еде. Рассказываем, почему стоит зайти в The Burger Brothers на «Красном Октябре» или в 1-м Тверском-Ямском переулке.

История The Burger Brothers началась с желания Александра Лукина открыть собственное кафе с бургерами. Его идею сразу же подхватили друзья: выпускник первого курса кулинарной школы Ragout Вадим Сарап занялся проработкой меню, Маша Тарелкина — разработкой фирменного стиля, Александр Залесский — продвижением и организацией событий, а брат Лукина Максим — закупками. Вскоре к команде присоединились и другие участники.

«Бургерные братья и сестры», как и многие гастроэнтузиасты того периода, начинали с участия в городских фестивалях еды и проведения вечеринок в московских дворах. Вскоре им удалось открыть первое постоянное место — киоск при баре «Продукты» на «Красном Октябре», а заодно способствовать зарождению московской бургерной революции. Через несколько месяцев у них появилось небольшое кафе недалеко от метро «Маяковская», а в 2015 году — просторное заведение на месте первой точки.

Фото опубликовано Kristina Safonova (@sfnva) Сен 18 2016 в 7:02 PDT

Меню в заведениях немного отличается: так, на «Красном Октябре» можно попробовать ланчи, а в 1-м Тверском-Ямском переулке — специальные бургеры: с курицей и карри или с бараниной и соусом харисса. На этом различия заканчиваются: в обеих бургерных предлагают завтраки (каши и омлеты), супы дня, котлеты с картофелем фри и салатом и, разумеется, бургеры с говяжьими котлетами. Здесь их пять видов: «Американский» с солеными огурцами и красным луком, «Чеддер» с одноименным сыром и луковым конфитюром, «Брусничный» со сливочным сыром и брусничным соусом, бургер с индейкой, йогуртовой заправкой и чили соусом, а также «Вегетарианский» со свекольной котлетой, сыром фета и овощным релишем. Зайти сюда стоит именно за последним сразу по нескольким причинам.

Прежде всего это самый вкусный вегетарианский бургер в городе, который можно найти не в специализированном заведении, а в обычной бургерной. От распространенных вариантов бургеров без мяса он отличается свежим и насыщенным вкусом: вместо суховатой нутовой или любой другой зернобобовой котлеты здесь используют свекольную.

Плюс — добавляют свежие огурцы и помидоры, сыр фета и йогуртовую заправку. Кроме того, этот бургер может понравиться и заядлым мясоедам: он совсем не похож на овощной салат в булочке, а, напротив, сытный, с плотной структурой и не тяжелый. Что касается цены, то она немного ниже, чем на другие подобные позиции The Burger Brothers: 350 рублей вместо 400 рублей.

Обложка: The Burger Brothers