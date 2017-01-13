The Village продолжает рубрику, в которой сотрудники редакции делятся полезными советами, собственными наблюдениями и находками. В новом выпуске — еще раз о еде. Рассказываем о традиции лепить вареники с необычными начинками к Старому Новому году.

Праздник со странным названием появился в нашей стране из-за введения нового летоисчисления. В 1918 году было принято решение перейти с юлианского календаря на григорианский, по которому уже долгое время жили европейские страны.

Вопреки распространенному мнению, старый Новый год отмечают не только в России, но и в некоторых странах бывшего соцлагеря, например в Белоруссии, Украине, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстане и Киргизии. А также в Сербии, Черногории, Македонии и даже в некоторых частях Швейцарии.

Раньше люди верили, что ночь с 13-го на 14 января волшебная, а потому гадали, пытаясь понять, что готовит им грядущий год. Вариантов было много: от подслушивания чужого разговора до гадания по книгам или даже луковице. Один из самых интересных способов узнать свое будущее — налепить вареников с сюрпризами. Для этого во время готовки в некоторые вареники вместе с творогом, картошкой или капустой добавляли необычные начинки: монеты, пуговицы, нитки. Когда блюдо было готово, гости собирались за столом у большой кастрюли и начинали есть, узнавая свое будущее.

Несмотря на то что традиция утратила свое сакральное значение, она по-прежнему существует в некоторых частях России. Например, в Ростовской области, где люди едят вареники с сюрпризами на старый Новый год не столько ради предсказаний, сколько ради веселья.

В интернете можно найти много вариантов начинок и их значений. Например, монета означает, что следующий год будет выгодным в финансовом плане, пуговица попадается к покупкам, кольцо — к свадьбе, а нитка — к поездке.

Если вареник наполнен сахаром, то год будет благоприятным, а если солью — полным ссор и неудач. Сильно перченная начинка предупреждает о серьезных переменах и острых ощущениях. Рис означает радость, укроп — крепкое здоровье, а тесто — пополнение в семье. Также в вареники можно положить записку с предсказанием, завернув ее в пищевую пленку.

Рецепт теста для вареников

Ингредиенты

Остывшая кипяченая вода — 1 стакан Соль — половина чайной ложки Мука — 5 стаканов муки Растительное масло — 2 столовые ложки

Приготовление

В остывшую кипяченую воду добавить соль и растительное масло. Всыпать столько муки, сколько сможет принять вода (приблизительно 5 стаканов).

Размешать ингредиенты вручную до тех пор, пока тесто не станет тугим. Затем накрыть получившуюся массу чистым полотенцем и дать полежать полчаса.

Вымесите тесто еще раз не более минуты. Масса должна получиться мягкой и слегка прилипать к рабочей поверхности.

Можно сразу начать лепить вареники либо завернуть тесто в пищевую пленку и дать полежать полтора часа в холодильнике.

Из получившегося теста можно приготовить как сладкие, так и несладкие вареники. В качестве начинки подойдет творог с изюмом и сахаром, давленый вареный картофель с обжаренным луком, обжаренной кислой капустой или грибами. Соотношение ингредиентов в начинке зависит от личных вкусовых предпочтений.

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