В Москве, кажется, потихоньку начинается барная революция: в городе появляется все больше небольших баров, ориентированных на коктейли и качественный алкоголь. Мы узнали в главных московских барах, какие коктейли заказывают чаще всего и что в них особенного.

Public

Americano — 600 рублей

Александр Литвинов, шеф-бартендер Public: «Коктейль, полностью отражающий нашу любовь к аперитивам и твистам на классику. Ядро напитка — австралийский шираз, проваренный с изюмом и кофейным зерном („Американо все-таки). С ним идеально сочетается купаж двух биттеров: французского сюза на основе горечавки и итальянского цитрусового кампари. Мы добавляем в коктейль немного имбирного эля и гарнируем цветами лимониума».

Ингредиенты Шираз на изюме с кофейным зерном Сюз Кампари Имбирный эль

Mitzva Bar

Jerusalem Elixir — 550 рублей

Сергей Галицин, бартендер Mitzva Bar: «Мы все со школы слышали про тамплиеров, про их крестовые походы и то, какими они были славными воинами, но не все знают, что их еще называли Орденом белых рыцарей Иерусалимского храма. Также есть версия, что именно они сыграли большую роль в создании масонства. Тамплиеры верили, что все их победы — это заслуга одного напитка, который давал им силу и мощь, и название его было иерусалимский эликсир, а главными ингредиентами этого напитка были гель алоэ вера и кокос. Именно эта легенда и вдохновила меня на создание коктейля Jerusalem Elixir для авторского меню Mitzva Bar — 2016. Коктейль стал настолько востребованным, что уже два года занимает лидирующую позицию в наших продажах».

Ингредиенты Водка, настоянная на банане Сироп алоэ Лимонный сок Белок

«Фаренгейт»

«Саманта» — 620 рублей

Денис Кряжев, шеф-бартендер Maison Dellos: «Коктейль я придумал для гастролей шефа из ресторана Azurmendi. Что за блюда были, я уже позабыл, но в разговоре он описывал вкусы и ароматы, которые бы работали с баскской едой и атмосферой. Так появился этот коктейль, который не дает покоя уже который год. Он достаточно прост, но ройбуш, маракуйя и белый вермут настолько дополняют друг друга, что это должно считаться незаконным».

Ингредиенты Ром с ройбушем Маракуйя Белый вермут Лайм Цитрусовый биттер Сухой белок

Santo Spirito

Negroni Sorbet — 600 рублей

Ира Голубева, шеф-бартендер: «Santo Spirito открылся в мае, и я хотела сделать вариацию негрони, чтобы его пили летом, на сезон. И вот уже почти три года это самый популярный и продаваемый коктейль в баре».

Ингредиенты Джин Красный вермут Бенедиктин Сорбет из кампари

«Голова»

«Три товарища» — 550 рублей

Юрий Федосеев, совладелец бара «Голова»: «У нас нет большого меню с напитками, зато каждые три месяца мы составляем небольшие карты наших фирменных коктейлей. Их всегда шесть: два сауэра, два лонга и два крепких напитка. Как правило, коктейли из карты являются самыми популярными до момента появления новой. Но и среди этих шести напитков всегда имеются фавориты. В сегодняшней карте их два: сауэр „Ио“ на джине и крепкий коктейль „Три товарища“ на кальвадосе. Расскажу про последний, так как именно его люблю больше всех. „Три товарища“ — это коктейль на основе кальвадоса, винного аперитива, горького ликера, итальянского сладкого вермута и французского яблочного ликера. Придумал его Николай Волотов — сооснователь и шеф-бармен „Головы“. Название родилось сразу. Во-первых, это отсылка к одному из самых известных романов Ремарка, где кальвадос (основной компонент нашего коктейля) является главным напитком героев, а во-вторых, нас, друзей, задумавших открыть „Голову“, тоже трое. И мы все большие любители кальвадоса».

Ингредиенты Кальвадос Винный аперитив Сюз Сладкий вермут Яблочный ликер

Mondriaan Bar

«Амели» — 570 рублей

Андрей Слепцов, бар-менеджер Mondriaan Bar: «Придумывался коктейль по наитию: было жаркое лето, девушки уже немного подустали от игристого и апероля, поэтому мы решили удивить их чем-то новым. Получился яркий и при этом очень нежный сауэр, под стать романтичной Амели, героине одноименного фильма, стоящей под красным и затейливым зонтом. Готовится он так: нужно смешать все ингредиенты в шейкере, встряхнуть со льдом, процедить в бокал шале и украсить сухими лепестками роз».

Ингредиенты Водка на цедре лимона и лайма Ликер St-Germain Фреш лайма Ежевичное пюре Сахарный сироп Белок

Бар «Стрелка»

Strelka Spritz — 620 рублей

Сергей Чесноков, бар-менеджер «Стрелки»: «Strelka Spritz появился в 2010 году, когда открывалась „Стрелка“. Наряду с классическими коктейлями в барную карту должны были войти и именные напитки, олицетворяющие идеи места: минимализм и структурность. Ими стали домашний Pimm’s, гимлет на шафрановом джине, лимонад на основе сложносочиненной водки и, конечно же, фирменный шпритцер. Сложно представить, но в Москве образца восьмилетней давности мало кто знал, что такое апероль и что на его основе готовят один из главных летних коктейлей, однако у нас была уверенность в том, что подобный напиток придется по душе гостям бара. Мы придумали и сделали свой домашний вермут, который отлично подчеркивал просекко, добавили грейпфрут и лед — получился Strelka Spritz, который вот уже восемь лет является лидером продаж».

Ингредиенты Розовый вермут Апельсиновый ликер Вишневый бренди Кампари Сироп агавы Миндальный сироп Розовая вода Просекко

Noor Electro

Bloody Mary — 680 рублей

Александра Чурилова, старший бармен: «Noor, как известно, бар с классическими коктейлями, вот и эта Bloody Mary была придумана в парижском Harry’s Bar в 1920 году. За всю историю коктейль пережил множество версий — твистов, как говорят у нас в индустрии. Например, в Чикаго в 1960 году в Pump Room в него стали добавлять сельдерей. Наш рецепт отличается от классического яичным белком. Можно было бы сказать, что это наш секрет, но это уже давно не секрет».

Ингредиенты Водка Томатный сок Лимонный сок Яичный белок Сельдерей Розовый перец, табаско, ворчестер, соль, перец

Molon Lave Live

«Электра» — 650 рублей

Елизавета Юфрякова, шеф-бартендер Molon Lave Live: «Этот коктейль входит в раздел „Эрос“. Можно сказать, что это вариация на любимый всеми апероль шпритц, но в более элегантной форме. Электра — не только прекрасное имя девушки, которое рождает в умах мужчин разные фантазии, но излюбленный персонаж древнегреческих трагедий, в честь которой Юнг назвал женский вариант эдипова комплекса».

Ингредиенты Кордиал из свеклы, клубники и апельсина Апероль Игристое Пищевое золото, смешанное с сахарной пудрой для украшения

Insider Bar

Milf Punch — 590 рублей

Владимир Маяков, бар-менеджер Insider Bar: «В нашем красочном меню — арт-буке конкретными лейтмотивами являются сюрреализм и поп-арт. Первой созданной иллюстрацией стала фотография Наоми Кэмпбелл авторства Дэвида Лашапеля. Ей посвящен коктейль Milf Punch, ставший в баре самым популярным. В оригинальном составе напитка водка, маракуйя и ваниль, к которому подается шот шампанского. Мы же объединили все в одном и осветлили молоком. По своей сути, это знаменитый Porn Star Martini, придуманный почти 20 лет назад в одном лондонском баре. Он получается совершенно прозрачным на вид, а на вкус — округлый, гладкий и едва тропический. Предварительно все ингредиенты в Insider.Lab очищаются молоком, превращаясь в премикс. В баре мы используем его и доливаем игристое непосредственно в бокал».

Ингредиенты Водка, настоянная на стручках ванили Свежая маракуйя Фреш лайма Сахарный сироп Игристое

«Кот Шредингера»

Schrödinger’s Cat — 450 рублей

Егор Степанов, шеф-бартендер бара «Кот Шредингера»: «Смешно звучит, но только через год после открытия бара мы додумались включить в меню фирменный коктейль с одноименным названием. Он сразу стал самым популярным, так как всем хотелось попробовать коктейль, который как бы есть, но и как бы нет. Мы потратили долгое время на поиски подходящей кружки, и в итоге заказали по своему собственному эскизу бокал у мастеров из Ростова-на-Дону. Наш кот на бокале также наполовину мертв и наполовину жив.

Ингредиенты Бехеровка Ромашковый чай с медом Имбирный лимонад Сок лимона

Фотографии: обложка, 10 — Insider Bar, 1 — Public, 2 — Mitzva Bar, 3 — «Фаренгейт», 4 — Santo Spirito, 5 — «Голова», 6 — Mondriaan Bar, 7 — «Стрелка», 8 — Noor Electro, 9 — Molon Lave Live, 11 — «Кот Шредингера»