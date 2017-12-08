Артем Байбуз

В Москве множество недооцененных или забытых ресторанов. Вернее, у них все в порядке, гости ходят, но вся молодая и прогрессивная общественность ничего про эти рестораны не знает, потому что все фудис привыкли ходить лишь по новым открытиям и больше никуда. О прекрасном ресторане Sirena, первом ресторане Новикова, хипстеры, конечно, даже и не слышали, а зря, как и о ресторане «Сыр», которому тоже уже больше 15 лет. Мирко Дзаго, шеф «Сыра», невероятно крутой, таких в Москве по пальцам одной руки пересчитать. Фантастический выдумщик, все свои шедевры он показывает именно в «Сыре», хотя хипстеры знают его по пиццерии BRO&N. Подобных ресторанов, неизвестных молодежи, но знаковых для города, можно насчитать пару десятков.

И это, конечно, грустно, мы все готовы сидеть в любой европейской стране на обшарпанном пластиковом стуле в старом семейном ресторане и думать, что прикасаемся к истории, но все это двойные стандарты, потому что в Москве мы не готовы ходить в крутые старые места, хотим модное, новое и обязательно, чтобы тренд на тренде, и работало 24 часа. :-)

Если чуть отойти от ресторанов, то одно из самых любимых мест в Москве — «Шоколадное ателье» на Покровке от создателей Pie Point и «Эклерная Клер». Ребята открыли свое кафе 14 лет назад, там всего несколько посадок, фантастические пироги, трюфели, эклеры, шоколад и невероятная атмосфера потерянного во времени и в географии места. Чем больше будет таких красивых и честных мест, тем Москва будет прекрасней.