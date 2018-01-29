Александр Сысоев

Я не самый лучший выбор для этой рубрики: я консервативен и хожу практически в одни и те же места. География тоже не широка: вызвать такси и умчаться за МКАД в поисках лучшего хачапури (например) тоже не про меня. Если лень — двигатель прогресса, то я самый мощный двигатель. Но guilty pleasures, конечно, есть.

Например, я с радостью дойду до Столешникова в «Лепим и варим» за порцией «Мамина-Сибиряка». В моей системе координат это лучшие пельмени столицы. Возле эмалированной миски с увесистой порцией и сметаной ставят морс — то ли делают сами, то ли нашли какого-то гения, но его тоже можно внести в разряд эталона. Бронировать бессмысленно — здесь вечная очередь из иностранцев, кудесниц издательских домов и пиарщиков модных брендов. Запретным удовольствиям подвластны все, но именно обладателей двойной порции я чаще всего встречаю на фитнесе — крутят педали с остервенением, как настоящие сибиряки.

Говорят, что в ресторане Probka на Цветном у меня есть прозвище — Саша Римская Паста. Информация не подтвержденная, но факт очевидный: это блюдо, на которое я готов ходить вечно. Ничего особенного: масло, три вида перца, пекорино и пармезан, но на этот разрешенный наркотик я подсадил почти всех товарищей. Готовится 30 минут, съедается за 30 секунд, а воспоминаний на 30 лет вперед. Я пробовал cacio e pepe во многих ресторанах Европы, но именно на Цветном (и еще в Probka на Добролюбова в Петербурге) лучший вариант.

Третье блюдо — хинкали. Вообще, вопрос, где лучшие хинкали, следует запретить — сразу же начинаются дикие споры. Я ультимативно заявляю: лучшие в «Казбеке». С тончайшим тестом, нежнейшим мясом и ароматным бульоном. После второй непроизвольно заказывается чача, после пятой вспоминаются все грузинские песни, после восьмой из окон виднеется река Кура. В общем, портал в Тбилиси, не иначе.