Deep Fried Friends

Если честно, мы собираемся в самых тупых местах. По отдельности еще ничего, но, как только мы хотим собраться где-то вместе, все, начинаются ссоры, склоки, угрозы и обиды.

Но есть одно место, куда мы соглашаемся пойти без предварительной поножовщины, — за лучшим раменом в Corner Cafe.

Во-первых, нашли мы это место по наводке Френка (не спрашивайте), которому его, в свою очередь, посоветовала мама Ильи Лагутенко, которую водили туда достопочтенные японцы. Во-вторых, сама лапшичная находится в самом неподходящем месте — на задворках Арбата, и она действительно расположена на углу, с входом через КПП ассоциации сумо и детективного агентства*. В-третьих, интерьер такой, как если бы у «Кофе хауза», кафе Friends Forever и сериала «Друзья» родился ребенок. Но как же здесь вкусно! Просто лучший рамен в городе, и смертельно вкусный фондан с матча. Взял их — и очутился в Такамагахаре. А если прийти в воскресенье вечером, официанты будут ставить музыку со своих айфонов и можно будет поедать лапшу под Mount Kimbie и King Krule. Но если вы один и официанты отказываются ставить свою прекрасную музыку, включайте DFF Radio.

Как потом оказалось, место принадлежит Кобаяши Кацухико — бывшему бренд-шефу «Недальнего Востока», который выглядит как рок-звезда, ведет себя соответствующе и постоянно выходит в зал проверить, насколько счастливы посетители.

Обычно мы заказываем себе по соя-рамену, стакану кирина, а на десерт — фондан. Молча едим и идем обсуждать дела в занудные места.

P.S. Еще там вкусный тунец.

*На самом деле там редакция газеты «Совершенно секретно» и адвокатская контора.