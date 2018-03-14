Саша Сутормина

Моя любовь к гастрономическому чтиву началась с Жени Куйды (мне кажется, я до сих пор в каждой второй своей статье отдаю ей дань уважения): ее забористые колонки про Анатолия Комма и Артемия Лебедева вызывали у меня детско-юношеский восторг. Помню, как-то раз я прочла ее колонку про закрытую винотеку Tre Bicchieri Владимира Басова и Антона Панасенко. Тогда я с трудом отличала сансер от рислинга, но впечатлилась этой таинственностью страшно. Потом об этой же винотеке мне рассказал мой друг Паша Власов-Мрдуляш: его туда водила политический журналист Ольга Романова.

Ну, а спустя лет этак семь я оказалась в этом подвале под рестораном «Гусятникоff» — брала на пару с Владой Лесниченко интервью у Владимира Басова про натуральные вина и биодинамику. Интервью растянулось часов на семь, Марк Боярский устал снимать и ушел, петнаты сменялись шампанским, а Володя рассказывал всю свою жизнь под рараку с икрой, овощной штрудель и невероятного, приготовленного на низкой температуре, осьминога. Четыре стола, олдскульный стеклянный виноградик на белых скатертях, малюсенькая кухня и атмосфера тайны. Сюда и сегодня просто так не придешь: место, хотя и не скрывается больше от посторонних глаз, внимания к себе не привлекает — ему не надо. Без рекомендации, предварительного звонка и подходящей винной компании сюда вроде как и не попадешь. Но это, пожалуй, лучший секрет для своих, который у меня вылился в самую классную работу в моей жизни.

Ну и напоследок: как человек, который дважды в сутки рекомендует места для поесть и выпить в Париже друзьям, знакомым и незнакомым, скажу о своем любимом на данный момент винном баре в лучшем городе на планете. Это Clown Bar — малюсенькое место на «Оберкампф» и по совместительству Мекка для любителей натуральных вин и авторской кухни. Месту уже больше сотни лет, раньше тут и вовсе была столовка Зимнего цирка (Cirque d'Hiver, кстати, до сих пор работает тут же, в двух шагах). С тех пор декор бель эпок слегка пообтрепался, обтрепалась и мебель. Зато в 2014 году место прибрала к своим рукам команда Saturne — знаменитого своей кухней и одной из лучших натуральных винных карт в мире. Сегодня Clown Bar — это пара японцев на кухне, харизматичный сомелье, огроменная винная карта с легендарными биодинамистами (а некоторые бутылки так и вовсе продают из-под полы, если сильно понравишься) и лаконичное меню: офигенные сардины, гребешки с бергамотом и копченой рикоттой и голубь. У меня с баром тоже своя личная история: во время недавней поездки в Луару мы были в гостях у одного из самых крутых виноделов, которых я вообще видела в своей жизни, — Жан-Пьера Робино. До того как заняться виноделием, он держал пару винных баров (очень модных для того времени) в Париже. Узнав, где мы будем столоваться по возвращении в Париж, Робино выдал бутылку одного из своих редких кюве: «Передайте ребятам, это мои ближайшие друзья!» Пацаны обрадовались чуть не до слез. Так что, если будут проблемы с бронью, обращайтесь, что-нибудь придумаю.