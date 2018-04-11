Федор Елютин

Я очень люблю Таганский район, я здесь вырос и сам тут живу. Мне очень нравятся все эти невысокие здания, церквушки, вообще начало центрально-восточного округа мне кажется классным местом. Однажды ночью, где-то часа в три, мы гуляли по Москве, и мой друг Петр Иванов спросил, не хочу ли я что-нибудь пожевать. Я ответил, что с большим удовольствием пожую, тут Петр сказал: «Ну, пойдем, я тебе одно местечко покажу». Для меня, когда так говорят, это всегда звучит как некий призыв, call to action. Мы сели в машину и приехали в район Воронцовской улицы, в место под названием «Блинная». У входа была припаркована парочка машин скорой помощи и несколько такси. Внутри очень маленькое пространство, с открытой кухней, с невероятно сильным запахом еды.

В меню простые блины по 40 рублей за три штуки, со сгущенкой — по 50 рублей — в общем, все в пределах полтинника за три блина. Есть еще, конечно, сосиски с горошком, яйцо с майонезом, супчики, чай по 25 рублей, все это очень быстро готовят при тебе. Не могу сказать, что это какое-то невероятное гастрономическое приключение, но сама эстетика — флешбэк из времен перестройки. Это место известно среди водителей скорой помощи, которые дежурят ночью — блинная работает круглосуточно, там совсем недорого, правда, есть одна проблема: когда выходишь, сам пахнешь как блинчик. А блины действительно вкусные, поэтому для необычного свидания, когда ты хочешь кого-то удивить, как это сделал в свое время Петр, мне кажется, здорово привести человека в блинную. Главное, чтобы он не был сильно наряжен, например в шубу, а то запах, вероятно, не выветрится никогда.