К середине сентября осень традиционно вступает в свои права: за окном проливной дождь и плюс 10, в квартире из-за не работающего пока отопления немногим теплее. Как освежить интерьер к новому сезону, мы уже рассказывали. Пора вспомнить, как согреться самому и порадовать друзей. Мы выбрали несколько рецептов пунша, бодрящих настоек и коктейлей из трех ингредиентов, которые несложно приготовить в домашних условиях.

Три варианта пунша на большую компанию

Вишневый бурбон, водка на яблоках и терновый джин — три рецепта настоек

11 алкогольных коктейлей из трех ингредиентов

обложка: Алёна Винокурова