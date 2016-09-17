К середине сентября осень традиционно вступает в свои права: за окном проливной дождь и плюс 10, в квартире из-за не работающего пока отопления немногим теплее. Как освежить интерьер к новому сезону, мы уже рассказывали. Пора вспомнить, как согреться самому и порадовать друзей. Мы выбрали несколько рецептов пунша, бодрящих настоек и коктейлей из трех ингредиентов, которые несложно приготовить в домашних условиях.

обложка: Алёна Винокурова