Сезон овощей «с грядки» (а вместе с ним и сезон фруктов) подходит к концу.
В этом месяце на рынках можно было найти уйму разных сортов яблок, а у многих дачников остались со сбора урожая ящики и коробки фруктов. Поэтому, пользуясь случаем, The Village решил узнать, что можно приготовить из яблок, кроме хрестоматийной шарлотки.

Закусочная «Воронеж»

Домашняя шарлотка с «антоновкой»

Сложность

Время приготовления

1 час

Ингредиенты

Для начинки

Яблоки — 1,5 кг

Cливочное масло — 100 г

Cахар — 90–100 г

Для бисквита

Яйца — 4 шт

Сахар — 100 г

Мука — 115 г

Приготовление

Обязательно берите яблоки твердых сортов — кислые или кисло-сладкие. Их в первую очередь нужно очистить и вырезать сердцевину. После нарезать крупными кубиками.

Затем обжарьте яблоки в течение пяти минут до легкого размягчения в сотейнике вместе с 200 граммами сливочного масла и сахаром (180–200 граммов, в зависимости от кислоты яблок и собственных предпочтений по сладости). Снимите с огня и слейте лишнюю жидкость, поместив ингредиенты в дуршлаг.

Взбейте яйца с сахаром в плотную, густую пену, аккуратно добавьте просеянную муку и быстро перемешайте. Далее добавьте в бисквит подготовленные яблоки и вновь перемешайте. Затем яблоки нужно выложить в форму на силиконовый лист или противень и выпекать при температуре 175 градусов в течение 45 минут. 

Соус яблочный (заготовка объемом 1 литр — использовать по вкусу)

Ингредиенты

Яблоки — 1,5 кг

Пектин — 30 г

Сахар — 50 г

Крахмал — 20 г

Приготовление

Отожмите из яблок сок (получается приблизительно 1 литр, но зависит от сочности яблок). Добавьте в получившийся сок пектин, сахар и крахмал. Пробейте блендером до полного растворения всех компонентов и перелейте в кастрюлю. Непрерывно помешивая венчиком, доведите массу до кипения на тихом огне. После закипания охладите и процедите. Подавать можно к шарлотке или блюдам из мяса.

«Любовь Пирогова»

Пирог «Яблоки в сливочной карамели»

Время приготовления

3 часа

Сложность

Ингредиенты

Для основы

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 30 г

Мука — 175 г

Щепотка соли

Яичный желток — 1 шт

Вода — 1–2 столовые ложки

Для начинки

Яблоки твердых сортов — 1 кг

Сахар — 300 г

Сливочное масло — 50 г

Жирные сливки — 150 г

Щепотка соли

Приготовление

Масло нарежьте кубиком стороной 1,5 сантиметра и смешайте в кухонном процессоре с мукой, солью и сахаром до состояния мелкой крошки. Затем добавьте желток и ложку воды (если будет недостаточно, добавьте еще одну). Как только тесто соберется в шар, отключите процессор. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на пару часов.

Теперь приготовим начинку. Яблоки нужно очистить, порезать пополам, удалить сердцевину и порезать кубиком стороной 2,5–3 сантиметра. В кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар и готовьте карамель по-сухому на сильном огне, постоянно помешивая и разбивая комки сахара, до янтарного цвета и полного растворения сахара. Важно: не пережгите сахар!

Одновременно подогрейте сливки, но не кипятите. Снимите кастрюлю с плиты и вмешайте сливочное масло. Верните на плиту и влейте сливки (осторожно, можно обжечься), постоянно помешивая. Дайте покипеть две-три минуты и добавьте яблоки. Готовить яблоки нужно пять минут, периодически помешивая. Готовую начинку остужаем.

Собираем пирог: форму со съемным дном диаметром 24 сантиметра необходимо смазать сливочным маслом, тесто достать из холодильника, раскатать в круг толщиной два-три миллиметра и выстелить им форму, излишки обрезать и убрать в сторону. Охлажденную начинку выложите в форму с тестом. Обрезки теста нужно раскатать и вырезать полоски длиной 25 сантиметров. Выложите поверх пирога решетку из полосок, в местах стыка смажьте яйцом и прижать вилкой. Смажьте верх пирога яйцом, присыпьте сахарным песком и выпекайте 40–50 минут при 160 градусах.

Wine Express

Яблочные блинчики с корицей
и яблоками в карамели

Время приготовления

30 минут

Сложность

Ингредиенты

Для блинов

Молоко — 200 г

Мука — 250 г

Сахар — 100 г

Корица — 5 г

Разрыхлитель — 10 г

Яйцо — 1 шт

Масло растительное — 100 г

Для карамельных яблок

Яблоки «грэнни смит» — 250 г

Сахар — 250 г

Сок апельсина — 250 г

Корица — 3 г

Масло сливочное — 100 г

Приготовление

Взбейте яйцо с сахаром, добавьте молоко, муку с разрыхлителем и корицей и, перемешивая, вливайте масло до образования однородной массы теста. На разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, налейте тесто в виде маленьких блинчиков. Обжарьте по две минуты с каждой стороны и уберите в разогретую до 180 градусов духовку на шесть-семь минут.

Делаем карамельные яблоки. Апельсиновый сок и сахар греем в сотейнике до получения жидкого сиропа. Добавляем яблоки (дольки или кубики), корицу. Провариваем в сиропе около трех минут и медленно добавляем сливочное масло. Масло образует карамельную тянучку.

На горячие блинчики выкладываем горячие карамельные яблоки и холодную сметану.

Проект Уильяма Ламберти UillToBe

Салат из киноа, спаржи и яблок

Время приготовления

30 минут

Сложность

Ингредиенты

Отварное киноа — 100 г

Вяленые томаты — 40 г

Спаржа — 60 г

Зеленые яблоки — 80 г

Оливковое масло — 20 г

Ростки горчицы — 2 г

Шпинат — 30 г

Мята — 2 г

Приготовление

Заранее отвариваем киноа. Очищаем и отвариваем спаржу. Нарезаем вяленые томаты, шпинат, яблоки (с кожурой) и спаржу и смешиваем с отварным киноа. Заправляем салат оливковым маслом и украшаем ростками горчицы и мятой.

Haggis Pub & Kitchen

Яблочный пирог

Время приготовления

20 минут

Сложность

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто — 60 г

Яблоки — 1 шт

Сахарная пудра, корица

Заварной крем

Яичный желток — 3 шт

Сахар — 100 г

Мука — 90 г

Сливочное масло — 80 г

Молоко — 1 л

Приготовление

Раскатайте 60 граммов теста на одну порцию. Раскатав тесто, намажьте заварной крем. Нарезанное тонким слоем яблоко разложите по кругу, засыпьте сахарной пудрой и корицей. Карамелизируйте горелкой и поставьте в печь на 180 градусов на 15 минут.

Table

Яблочные оладьи

Время приготовления

15 минут

Сложность

Ингредиенты

Яблоки — 1 шт

Сахар — 1 ст. ложка

Мука — 1 ст. ложка

Корица — 1 ч. ложка

Яйцо — 2 шт

Сметана — по вкусу

Приготовление

Очистите яблоко, затем натрите его на крупной терке в миску. Туда же добавьте сахар, муку, корицу и два яйца. Все как следует перемешайте и, выкладывая ложкой, обжарьте оладьи по минуте с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

фотографии: обложка, 2 – «Любовь Пирогова», 1 – «Воронеж», 3 – Wine Express, 4 – UillToBe, 5 – Haggis Pub & Kitchen, 6 – Table