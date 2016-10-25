Обязательно берите яблоки твердых сортов — кислые или кисло-сладкие. Их в первую очередь нужно очистить и вырезать сердцевину. После нарезать крупными кубиками.

Затем обжарьте яблоки в течение пяти минут до легкого размягчения в сотейнике вместе с 200 граммами сливочного масла и сахаром (180–200 граммов, в зависимости от кислоты яблок и собственных предпочтений по сладости). Снимите с огня и слейте лишнюю жидкость, поместив ингредиенты в дуршлаг.

Взбейте яйца с сахаром в плотную, густую пену, аккуратно добавьте просеянную муку и быстро перемешайте. Далее добавьте в бисквит подготовленные яблоки и вновь перемешайте. Затем яблоки нужно выложить в форму на силиконовый лист или противень и выпекать при температуре 175 градусов в течение 45 минут.