Рецепты шефовСезон яблок: От салатов до оладьев
Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон овощей «с грядки» (а вместе с ним и сезон фруктов) подходит к концу.
В этом месяце на рынках можно было найти уйму разных сортов яблок, а у многих дачников остались со сбора урожая ящики и коробки фруктов. Поэтому, пользуясь случаем, The Village решил узнать, что можно приготовить из яблок, кроме хрестоматийной шарлотки.
Закусочная «Воронеж»
Домашняя шарлотка с «антоновкой»
Сложность
Время приготовления
1 час
Ингредиенты
Для начинки
Яблоки — 1,5 кг
Cливочное масло — 100 г
Cахар — 90–100 г
Для бисквита
Яйца — 4 шт
Сахар — 100 г
Мука — 115 г
Приготовление
Обязательно берите яблоки твердых сортов — кислые или кисло-сладкие. Их в первую очередь нужно очистить и вырезать сердцевину. После нарезать крупными кубиками.
Затем обжарьте яблоки в течение пяти минут до легкого размягчения в сотейнике вместе с 200 граммами сливочного масла и сахаром (180–200 граммов, в зависимости от кислоты яблок и собственных предпочтений по сладости). Снимите с огня и слейте лишнюю жидкость, поместив ингредиенты в дуршлаг.
Взбейте яйца с сахаром в плотную, густую пену, аккуратно добавьте просеянную муку и быстро перемешайте. Далее добавьте в бисквит подготовленные яблоки и вновь перемешайте. Затем яблоки нужно выложить в форму на силиконовый лист или противень и выпекать при температуре 175 градусов в течение 45 минут.
Соус яблочный (заготовка объемом 1 литр — использовать по вкусу)
Ингредиенты
Яблоки — 1,5 кг
Пектин — 30 г
Сахар — 50 г
Крахмал — 20 г
Приготовление
Отожмите из яблок сок (получается приблизительно 1 литр, но зависит от сочности яблок). Добавьте в получившийся сок пектин, сахар и крахмал. Пробейте блендером до полного растворения всех компонентов и перелейте в кастрюлю. Непрерывно помешивая венчиком, доведите массу до кипения на тихом огне. После закипания охладите и процедите. Подавать можно к шарлотке или блюдам из мяса.
«Любовь Пирогова»
Пирог «Яблоки в сливочной карамели»
Время приготовления
3 часа
Сложность
Ингредиенты
Для основы
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 30 г
Мука — 175 г
Щепотка соли
Яичный желток — 1 шт
Вода — 1–2 столовые ложки
Для начинки
Яблоки твердых сортов — 1 кг
Сахар — 300 г
Сливочное масло — 50 г
Жирные сливки — 150 г
Щепотка соли
Приготовление
Масло нарежьте кубиком стороной 1,5 сантиметра и смешайте в кухонном процессоре с мукой, солью и сахаром до состояния мелкой крошки. Затем добавьте желток и ложку воды (если будет недостаточно, добавьте еще одну). Как только тесто соберется в шар, отключите процессор. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на пару часов.
Теперь приготовим начинку. Яблоки нужно очистить, порезать пополам, удалить сердцевину и порезать кубиком стороной 2,5–3 сантиметра. В кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар и готовьте карамель по-сухому на сильном огне, постоянно помешивая и разбивая комки сахара, до янтарного цвета и полного растворения сахара. Важно: не пережгите сахар!
Одновременно подогрейте сливки, но не кипятите. Снимите кастрюлю с плиты и вмешайте сливочное масло. Верните на плиту и влейте сливки (осторожно, можно обжечься), постоянно помешивая. Дайте покипеть две-три минуты и добавьте яблоки. Готовить яблоки нужно пять минут, периодически помешивая. Готовую начинку остужаем.
Собираем пирог: форму со съемным дном диаметром 24 сантиметра необходимо смазать сливочным маслом, тесто достать из холодильника, раскатать в круг толщиной два-три миллиметра и выстелить им форму, излишки обрезать и убрать в сторону. Охлажденную начинку выложите в форму с тестом. Обрезки теста нужно раскатать и вырезать полоски длиной 25 сантиметров. Выложите поверх пирога решетку из полосок, в местах стыка смажьте яйцом и прижать вилкой. Смажьте верх пирога яйцом, присыпьте сахарным песком и выпекайте 40–50 минут при 160 градусах.
Wine Express
Яблочные блинчики с корицей
и яблоками в карамели
Время приготовления
30 минут
Сложность
Ингредиенты
Для блинов
Молоко — 200 г
Мука — 250 г
Сахар — 100 г
Корица — 5 г
Разрыхлитель — 10 г
Яйцо — 1 шт
Масло растительное — 100 г
Для карамельных яблок
Яблоки «грэнни смит» — 250 г
Сахар — 250 г
Сок апельсина — 250 г
Корица — 3 г
Масло сливочное — 100 г
Приготовление
Взбейте яйцо с сахаром, добавьте молоко, муку с разрыхлителем и корицей и, перемешивая, вливайте масло до образования однородной массы теста. На разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, налейте тесто в виде маленьких блинчиков. Обжарьте по две минуты с каждой стороны и уберите в разогретую до 180 градусов духовку на шесть-семь минут.
Делаем карамельные яблоки. Апельсиновый сок и сахар греем в сотейнике до получения жидкого сиропа. Добавляем яблоки (дольки или кубики), корицу. Провариваем в сиропе около трех минут и медленно добавляем сливочное масло. Масло образует карамельную тянучку.
На горячие блинчики выкладываем горячие карамельные яблоки и холодную сметану.
Проект Уильяма Ламберти UillToBe
Салат из киноа, спаржи и яблок
Время приготовления
30 минут
Сложность
Ингредиенты
Отварное киноа — 100 г
Вяленые томаты — 40 г
Спаржа — 60 г
Зеленые яблоки — 80 г
Оливковое масло — 20 г
Ростки горчицы — 2 г
Шпинат — 30 г
Мята — 2 г
Приготовление
Заранее отвариваем киноа. Очищаем и отвариваем спаржу. Нарезаем вяленые томаты, шпинат, яблоки (с кожурой) и спаржу и смешиваем с отварным киноа. Заправляем салат оливковым маслом и украшаем ростками горчицы и мятой.
Haggis Pub & Kitchen
Яблочный пирог
Время приготовления
20 минут
Сложность
Ингредиенты
Слоеное бездрожжевое тесто — 60 г
Яблоки — 1 шт
Сахарная пудра, корица
Заварной крем
Яичный желток — 3 шт
Сахар — 100 г
Мука — 90 г
Сливочное масло — 80 г
Молоко — 1 л
Приготовление
Раскатайте 60 граммов теста на одну порцию. Раскатав тесто, намажьте заварной крем. Нарезанное тонким слоем яблоко разложите по кругу, засыпьте сахарной пудрой и корицей. Карамелизируйте горелкой и поставьте в печь на 180 градусов на 15 минут.
Table
Яблочные оладьи
Время приготовления
15 минут
Сложность
Ингредиенты
Яблоки — 1 шт
Сахар — 1 ст. ложка
Мука — 1 ст. ложка
Корица — 1 ч. ложка
Яйцо — 2 шт
Сметана — по вкусу
Приготовление
Очистите яблоко, затем натрите его на крупной терке в миску. Туда же добавьте сахар, муку, корицу и два яйца. Все как следует перемешайте и, выкладывая ложкой, обжарьте оладьи по минуте с каждой стороны. Подавайте со сметаной.
фотографии: обложка, 2 – «Любовь Пирогова», 1 – «Воронеж», 3 – Wine Express, 4 – UillToBe, 5 – Haggis Pub & Kitchen, 6 – Table
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