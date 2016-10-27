В конце октября на Покровке рядом с баром «Сосна и Липа» заработало кафе мексиканской кухни «На чили». Точка стала третьей в Москве. Новое заведение — в отличие от места на корабле «Брюсов» и в универмаге «Цветной» — просторный полноценный бар с едой и открытой кухней. В расширенном меню, помимо буррито и тако, есть салаты, супы, блюда на гриле и самые разные вариации на обеденную тему. Средний счет в «На чили»—500 рублей.

The Village узнал у основателей кафе, почему их выбор пал именно на мексиканскую кухню, и попросил поделиться тремя рецептами тако.

Комментарий МИТЯ КРЫЛОВ, совладелец кафе «На чили»

Так получилось, что мы с Павлом Вениковым одновременно уволились со своих работ и решили заняться ресторанным бизнесом. Дело в том, что мы вместе учились со второго класса и всю жизнь готовили что-то вместе — так сказать, увлекались кулинарией на любительском уровне. Но до запуска «На чили» я никак не был связан с едой. А вот Паша был управляющим в Correa’s.

Мы много путешествуем, и нам очень не хватало мексиканской кухни в Москве. За границей мексиканские забегаловки встречаются буквально на каждом шагу. Это вообще едва ли не единственный не представленный в Москве фастфуд из всего многообразия уличной еды, существующего в мире.

Открывая наше место, мы ориентировались не на какое-то конкретное заведение, а целиком на некий собирательный образ мексиканских заведений в Калифорнии. Мы изучили их меню и принцип работы, позаимствовали элементы подачи и сочетания в блюдах и акценты, связанные с острым перцем, не очень известные в России. Мы тщательно исследовали пищевую химию, изучая, как перец работает с разными пищевыми средами, и до сих пор изучаем профессиональную кулинарную литературу, чтобы работать не по наитию, а осознанно.

Первую точку мы открыли в июле 2015 года на корабле «Брюсов». До этого мы не участвовали ни в каких фестивалях еды — начали только спустя год, когда обзавелись своей фабрикой-кухней и отладили процесс производства.

Интереснее всего для нас сочетание латиноамериканских и мексиканских продуктов и подходов к их приготовлению с локальными русскими. Сама по себе мексиканская кухня по составу продуктов в чем-то похожа на русскую южную, кавказскую и среднеазиатскую. Ее основа — те же кинза, кукуруза, помидоры, сладкий перец, зира и рис. И нам очень интересно играть с сочетаниями и акцентами, таким образом добавляя привычным продуктам новый, более богатый и яркий вкус.

Острота — это отдельная тема, интересная технологически. Мы используем десять видов перца чили в готовке, в разных состояниях — свежий, сухой, молотый, маринованный, печеный, копченый и так далее. А всего нам удалось проработать около 40 видов разного чили. Мы стараемся обрабатывать его таким образом, чтобы придавать блюду именно аромат перца, а не банальную остроту. К тому же каждый сорт дает свой тип остроты, который действует на разные участки языка и в разное время. То есть, например, перец арболь очень острый и горький, а хабанеро имеет приятный кисло-ментоловый вкус.

Как приготовить три вида тако

(на компанию из шести человек)

Для лепешек: Лепешки для тако можно купить в большинстве супермаркетов. Берите пшеничные, восьмидюймовые. Подогрейте на горячей сковороде без масла по 30–45 секунд с каждой стороны. Затем сложите лодочкой — через несколько секунд она застынет. Теперь в лепешку можно класть начинку.

Зелень: Для подушки между лепешкой и основной начинкой используйте хрустящие сорта салата или капусту. К примеру, в зависимости от того, что больше нравится, нарежьте мелкой и длинной соломкой салат айсберг или красную капусту. Так лепешка останется хрустящей даже с жидкой начинкой.

Подача: Для украшения и дополнения к тако рекомендуем натуральную 20%-ю сметану, свежую редиску полукольцами и мелко нарубленную кинзу. Выложить на тарелку рядом при подаче.

Начинки для тако

Курица и гуакамоле

Время приготовления: около 60 минут Сложность: низкая

Ингредиенты:

Для курицы: Куриное бедро без кожи и кости — 1 кг Перечный соус на уксусе — 25 мл Корица — пара щепоток Молотый кайенский перец — пара щепоток Соль — 1 чайная ложка Сахар — 1 чайная ложка Для гуакамоле: Авокадо (очищенный, без косточки) — 500 г Перец сладкий — 200 г Лук красный сладкий — 150 г Перец халапеньо маринованный — 30 г Кинза — 50 г Сок двух лаймов Соль и сахар — по вкусу Масло оливковое — 25 г

Замаринуйте куриное бедро в корице, кайенском перце и любом остром соусе на основе уксуса, который вам нравится. Желательно часа на два. После чего запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Или поджарьте на сковороде до готовности. Готовую курицу порежьте кубиком.

В глубокой миске разомните вилкой авокадо в однородную массу с комочками. Добавьте сок лайма, рубленую кинзу и рубленый халапеньо. Смешайте, затем добавьте нарубленные мелким кубиком лук и сладкий перец.

Сборка тако: Выложите в прогретую лепешку салат айсберг, затем курицу, и на нее — гуакамоле (в соотношении одна доля айсберга, две доли курицы, одна — гуакамоле).

Черная фасоль

Время приготовления: около 120 минут Сложность: средняя

Ингредиенты:

Черная фасоль «Мехико» — 400 г Томатная паста — 25 г Томат, рубленный кубиками,

можно баночный — 400 г

(вместе с соком) Сладкий перец — 400 г Репчатый лук — 400 г Чеснок — 6 зубчиков Перец чили свежий, 1 большой перец Сыр чеддер — 30 г (но можно больше) Специя фахита — 1 пакетик (Или набор специй: зира, кориандр, орегано, черный перец, сухой чили, семена кинзы, черный перец горошком, куркума — 2 столовые ложки, пропорции по вкусу.) Соль — 25 г

Приготовление фасоли: Фасоль промываем, затем варим в 1,5 литра подсоленной воды около полутора часов под крышкой, пока фасоль не станет настолько мягкой, что не будет легко разминаться ложкой.

Пока варится фасоль, подготавливаем овощи.

Разогреваем сковороду. Обжариваем в масле мелко рубленный чеснок и перец чили. Когда чеснок начнет темнеть, закидываем в сковороду рубленные кубиком лук и сладкий перец. Пассеруем овощи, пока лук не станет темно-золотистым. Снимаем овощи с огня. Когда фасоль будет готова, слейте почти всю воду, оставив на дне немного отвара.

Разомните в кастрюле треть фасоли, остальную оставив целой. Поставьте фасоль обратно на слабый огонь, в той же кастрюле. В фасоль добавьте пассерованные овощи. Затем томаты, томатную пасту, специи и соль. Тушите на слабом огне 30–45 минут, пока овощи, томат и размятая фасоль не начнут образовывать однородную массу.

Сборка тако: Выложите в прогретую лепешку салат айсберг, затем фасоль и тертый сыр чеддер в соотношении две доли айсберга, три доли фасоли, одна — сыра. Тако с фасолью и сыром готов.

Чили-кон-карне

Время приготовления: около 180 минут Сложность: высокая

Ингредиенты:

Фарш говяжий — 500 г Лук репчатый — 250 г Перец сладкий — 400 г Томат, резанный кубиком (в банке) — 250 г Томатная паста — 25 г Паста ачиоте — 25 г Сухой перец чили целый — 4 стручка, без семечек Сухой перец анчо — столовая ложка без горки Сухой перец арболь — половина стручка, с семечками Свежий перец чили — 1 крупный Маринованный перец халапеньо — 40 г Фасоль кидни красная консервированная — 400 г (1 банка) Масло растительное рафинированное Зира — столовая ложка без горки Орегано — 1 чайная ложка Чеснок — 6 зубчиков Корица — 1 палочка Соль — по вкусу Сахар — по вкусу Вустерский соус — 25 мл

Приготовление: На раскаленную сковороду вылейте четыре столовые ложки растительного масла. В масло всыпьте столовую ложку семян зиры и прокалите их, пока они не начнут лопаться и запахнут орехом. Добавьте в масло пасту ачиоте и размешивайте до растворения. Немного сбавьте огонь, добавьте рубленные максимально мелко чеснок, свежий перец чили без семечек и халапеньо. Затем добавьте размолотый в ступе сухой перец чили, анчо и арболь. Обжаривайте до однородной пасты.

Затем в ту же сковородку введите рубленные средним кубиком лук и сладкий перец. Обжаривайте, пока сладкий перец не станет мягким. Добавьте говяжий фарш и жарьте с овощами 15–20 минут на слабом огне. Прибавьте огонь, освободите немного места на сковороде и плесните туда вустерский соус таким образом, чтобы он немедленно закипел. После смешайте с фаршем. Добавьте томат, томатную пасту, фасоль, специи, соль, сахар. Полученную смесь хорошенько перемешайте и затем тушите 1,5 часа под крышкой на медленном огне с палочкой корицы, периодически помешивая. Чили-кон-карне будет особенно хорош, если дать ему полностью остыть под крышкой, а затем нагреть.

Сборка тако: Выложите в прогретую лепешку салат айсберг, затем чили-кон-карне, на него тертый сыр чеддер и жирную сметану.

Фотографии: «На Чили»