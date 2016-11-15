Рецепты шефов10 рецептов блюд из тыквы
Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
На прилавках рынков и полках супермаркетов уже давно появились тыквы нового урожая: можно выбрать любую, от сорта «россиянка» до мускатной «баттернат». Чаще всего тыкву покупают как сувенир на прошедший Хеллоуин, а что из нее, кроме надоевшей с детства пшенки, можно приготовить, знают немногие. Кто-то советует готовить на пару, а кто-то — есть тыкву прямо в сыром виде. The Village узнал, как сделать из тыквы самостоятельное блюдо.
Проект UillToBe
Запеченная тыква с соусом песто
Время приготовления: 40 минут
Сложность: 4 из 5
Ингредиенты (на 4 порции)
Тыква — 1 небольшая штука
Рикотта — 1 упаковка
Вяленые томаты — 4 столовые ложки
Для соуса песто
Тыквенные семечки — 1 стакан
Вода — 1 стакан
Тыквенное масло — 7 столовых ложек
Соль — по вкусу
Приправы по вкусу
Чеснок — 4 головки
Тимьян — по вкусу
Кинза — по вкусу
Перья зеленого лука
Оливковое масло — по вкусу
Для украшения
Тыквенные семечки
Приготовление
Сперва разрезаем тыкву на большие куски. Запекаем их в духовке вместе с тимьяном и чесноком в течение 20–25 минут при температуре 180 градусов.
Готовим соус песто: тщательно перемешиваем в блендере все ингредиенты, кроме тыквенного масла. Его добавляем в полученную смесь и перемешиваем еще раз, добиваясь желаемой консистенции. Соль добавляем по вкусу. Сервируем блюдо: выкладываем на тарелки часть рикотты, сверху кладем тыкву. На тыкву крошим оставшуюся рикотту и вяленые томаты. Поливаем соусом песто. Посыпаем тыквенными семечками, порезанной кинзой и перьями лука.
Ресторан Chicha
Томленое плечо ягненка с тыквой, бобами эдамаме и маринованным луком
Время приготовления: 4 часа
Сложность: 5 из 5
Ингредиенты
Арахисовая тыква — 500 г
Cливочное масло —20 г
Сливки 33 % — 70 мл
Куриный бульон —250 мл
Филе лопатки ягненка без кости — 150 г
Соус — 60 г
Соль — 7 г
Перец черный — 3 г
Масло растительное — 60 мл
Оливковое масло — 50 мл
Тимьян — 7 г
Чеснок — 25 г
Кинза — 3 г
Для соуса
Куриный бульон — 100 мл
Сливочное масло — 30 г
Бобы эдамаме — 10 г
Лук зеленый — 10 г
Лук-шалот — 20 г
Соль — 2 г
Приготовление
Филе лопатки ягненка обжариваем в растительном масле с добавлением лука- шалота, чеснока и тимьяна. После томим в кастрюле в курином бульоне с солью, черным перцем на протяжении трех часов.
Арахисовую тыкву очищаем от кожи, солим, добавляем размятый зубчик чеснока, оливковое масло и тимьян. Далее запекаем в духовке при температуре 180 градусов около двух часов. Достаем тыкву, протираем через сито. В блендере пробиваем ее до однородной массы с добавлением 33%-ных сливок. Пюре не должно быть жидким и слишком густым.
Варим классический куриный бульон. Лук-шалот разрезаем на половинки, добавляем стебли зеленого лука, бобы эдамаме, соль и обжариваем на сковороде на сливочном масле с добавлением куриного бульона. Выпариваем до густой консистенции. Даем соусу настояться 7 минут. Перед сборкой блюда прогреваем соус.
Тыквенное пюре выкладываем на тарелку, поверх — филе лопатки, лук-шалот и зеленый лук, бобы эдамаме. Поливаем филе лопатки соусом и декорируем кинзой.
Ресторан Luciano
Салат с тыквой, куриной печенью и белыми грибами под гранатовой заправкой
Время приготовления: 20 минут
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Листья микс-салатов — 40 г
Куриная печень — 60 г (3–4 печени)
Тыква — 40 г
Тимьян — 4 г
Мед — 15 г
Белые грибы — 40 г
Чеснок — 2 г
Коньяк — 2 мл
Сливочное масло — 10 г
Оливковое масло — 20 мл
Соль и перец — по вкусу
Для гранатовой заправки
Зерна граната — 10 г
Гренадин (сироп) — 10 мл
Бальзамический уксус — 5 мл
Оливковое масло — 15 мл
Приготовление
Листья салата выкладываем горкой на тарелку. Белые грибы и куриную печень обжариваем на оливковом масле с добавлением тимьяна и чеснока. Добавляем коньяк и сливочное масло, соль и перец — по вкусу. Тыкву нарезаем кубиками и запекаем с тимьяном и медом. Готовые грибы, печень и тыкву выкладываем на тарелку рядом с микс-салатом. Поверх поливаем гранатовой заправкой.
Бар «Искра»
Салат с хурмой, инжиром, тыквой и курицей
Время приготовления: 20 минут
Сложность: 2 из 5
Ингредиенты
Тыква запеченная — 50 г
Отварная курица — 30 г
Хурма — 50 г
Инжир — 30 г
Сыр фета — 10 г
Листья салата — 30 г
Рисовая заправка
Оливковое масло — 20 г
Рисовый уксус — 5 г
Сахарный песок — 3 г
Лимонный сок — 5 г
Приготовление
Тыкву запекаем с оливковым маслом в духовке до готовности, хурму режем на сегменты, инжир нарезаем колечками. Добавляем кусочки отварной курицы, листья салата и сыр. Заправить рисовым соусом.
Ресторан Grut
Салат из запеченной тыквы
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Тыква очищенная — 100 г
Тыквенные семечки жареные — 5 г
Клубника — 40 г
Сельдерей (стебель) — 10 г
Мягкий сыр — 25 г
Листья мини-шпината — 20 г
Лимонный сок — 10 г
Соус «Мирин» (сладкое рисовое вино золотистого цвета с низким содержанием алкоголя, которое готовится из клейкого риса) — 10 г
Приготовление
Тыкву режем тонкими полосками и выкладываем на пергамент, солим, перчим и посыпаем тертым чесноком, сбрызгиваем оливковым маслом, накрываем пергаментом и запекаем 10 минут на 180 градусах.
После того как тыква остынет, заворачиваем ее в рулетики. Выкладываем в тарелку шпинат, на него — рулетики из тыквы, крупно нарезанную клубнику, дольки сельдерея. Далее выкладываем сыр, посыпаем салат тыквенными семечки и поливаем соусом «Мирин» и лимонным соком.
Ресторан Extra Virgin
Запеченная тыква с пюре из капусты
Время приготовления: 20 минут
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Тыква зачищенная — 150 г
Гвоздика — 2 г
Капуста — 300 г
Палочка корицы — 1 штука
Сливки — 70 г
Яблоки «Гренни» — 1 штука
Мед — 20 г
Клюква — 100 г
Соль/перец
Масло оливковое — 10 г
Приготовление
Зачищенную тыкву приготовить либо методом сувид до полуготовности с добавлением гвоздики, а после обжаривать на гриле, либо сразу приготовить на гриле до готовности.
Капусту (без плодоножки) разрезать на равные части, варить до готовности с добавлением палочки корицы, затем убрать корицу, пробить капусту в пюре, процедить через сито и добавить сливки. При подаче прогреть пюре.
Яблоки зачистить от кожи и семян, нарезать средним кубиком и положить в горячий клюквенный морс (для этого прогреть клюкву в 200 мл воды, пробить в блендере и процедить через сито).
На плоскую тарелку выкладываем горячее пюре, на него — обжаренную тыкву, рядом — яблоки, которые прогреваем в небольшом количестве морса с добавлением меда в конце. По желанию можно добавить цедру апельсина и сделать чипсы из листьев капусты.
Ресторан «ОбедБуфет»
Каша с тыквой
Время приготовления: 15 минут
Сложность: 2 из 5
Ингредиенты
Тыква — 60 г
Вишня вяленая — 20 г
Цедра лимона — 5 г
Овсянка — 200 г
Приготовление
Тыкву порубить на кубики и запекать в духовке при температуре 170 градусов около 10 минут. Овсянку варить в зависимости от предпочтений на воде или молоке. Добавить сверху тыкву и сушеную вишню, натереть на мелкой терке цедру одного лимона. При желании также можно добавить мед и сливочное масло по вкусу. Перед тем как съесть, перемешиваем.
Кафе при концепт-сторе «КМ20»
Запеченная тыква с хумусом и семечками
Время приготовления (без приготовления хумуса): 40 минут
Сложность: 5 из 5
Ингредиенты
Хумус
Нут — 100 г
Оливковое масло — 20 г
Тхина — 30 г
Вода — 20 г
Чеснок — 5 г
Соль, кориандр — по вкусу
Лимонный сок — 50 г
Запеченная тыква
Тыква «баттернат» — 250 г
Чеснок — 10 г
Оливковое масло — 15 г
Кориандр — 5 г
Соль и перец по вкусу
Сервировка
Оливковое масло — 10 г
Смесь семян (тыквенные, подсолнечные, кунжутные и льняные) — горсть
Паприка — 3 г
Зеленый базилик — 5 г
Приготовление
Замочите нут на 8–12 часов. Слейте воду и варите в подсоленной воде до мягкости. Затем в блендере нужно перемолоть сваренный нут, тхину, лимонный фреш, чеснок, соль, воду, оливковое масло и специи.
Доведите до однородной консистенции. Помойте тыкву и очистите ее от семян. Кожуру оставьте. Нарежьте крупными треугольниками: такого размера, чтобы удобно было макать в хумус.
Перемешайте с маслом и мелко нарезанным чесноком, солью, перцем и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 25–30 минут. Тыква должна подрумяниться.
Выложите на тарелку горячую тыкву и украсьте смесью семян и свежим базиликом. Подавайте с хумусом, политым оливковым маслом и посыпанным паприкой.
Ресторан SoupMe
Тыквенный суп
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Зира (кумин) — 1 чайная ложка
Карри — 1 чайная ложка
Масло оливковое — 2 столовые ложки
Сладкий перец — 2 штуки
Соль — 1 чайная ложка
Чеснок — 3 зубчика
Кокосовое молоко — 200 мл
Лук репчатый — 1 штука
Красный молотый перец — 2 щепотки
Свежий перец чили — 1 штука
Тыква — 300 г
Красная чечевица — 1 стакан
Приготовление
Сначала промываем чечевицу. Залить тремя стаканами воды и поставить вариться (красная чечевица варится 20 минут). Тем временем лук и чеснок мелко нарезать. Перец нарезать кубиком.
В сковороду налить масло, нагреть и выложить овощи, обжаривать вместе 5–7 минут. Тыкву очистить и нарезать кубиком. К обжаренным овощам выложить тыкву, посолить, добавить специи и обжаривать вместе 10–12 минут. Затем залить кокосовое молоко (до мягкости тыквы). Чечевица должна развариться.
В уже разваренную чечевицу добавить овощи и варить вместе 5 минут. Затем овощи пюрировать погружным блендером.
Ресторан Marketplace
Пшенная каша с тыквой и медом
Время приготовления: 30 минут
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Тыква — 20 г
Пшено — 65 г
Сахар — 12 г
Мед — 5 г
Соль — по вкусу
Семечки — горсть
Приготовление
Тыкву очищаем от кожи и семян, смазываем маслом и сахарным сиропом, запекаем до полуготовности. Пока запекается тыква, хорошо промываем и варим пшено. Когда тыква приготовится, нарезаем ее на сегменты и добавляем в кашу за 10–15 минут до готовности. Доводим на медленном огне, добавляем сахар. Когда каша готова, сверху поливаем медом и посыпаем тыквенными семечками.
Фотографии: обложка, 7 – Marketplace, 1 – UillToBe, 2 – Chicha, 3 – бар «Искра», 4 – Grut, 5 – ресторан «ОбедБуфет», 6 – кафе при концепт-сторе «КМ20»
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