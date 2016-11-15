На прилавках рынков и полках супермаркетов уже давно появились тыквы нового урожая: можно выбрать любую, от сорта «россиянка» до мускатной «баттернат». Чаще всего тыкву покупают как сувенир на прошедший Хеллоуин, а что из нее, кроме надоевшей с детства пшенки, можно приготовить, знают немногие. Кто-то советует готовить на пару, а кто-то — есть тыкву прямо в сыром виде. The Village узнал, как сделать из тыквы самостоятельное блюдо.

Проект UillToBe

Запеченная тыква с соусом песто

Время приготовления: 40 минут Сложность: 4 из 5

Ингредиенты (на 4 порции)

Тыква — 1 небольшая штука Рикотта — 1 упаковка Вяленые томаты — 4 столовые ложки Для соуса песто Тыквенные семечки — 1 стакан Вода — 1 стакан Тыквенное масло — 7 столовых ложек Соль — по вкусу Приправы по вкусу Чеснок — 4 головки Тимьян — по вкусу Кинза — по вкусу Перья зеленого лука Оливковое масло — по вкусу Для украшения Тыквенные семечки

Приготовление

Сперва разрезаем тыкву на большие куски. Запекаем их в духовке вместе с тимьяном и чесноком в течение 20–25 минут при температуре 180 градусов.

Готовим соус песто: тщательно перемешиваем в блендере все ингредиенты, кроме тыквенного масла. Его добавляем в полученную смесь и перемешиваем еще раз, добиваясь желаемой консистенции. Соль добавляем по вкусу. Сервируем блюдо: выкладываем на тарелки часть рикотты, сверху кладем тыкву. На тыкву крошим оставшуюся рикотту и вяленые томаты. Поливаем соусом песто. Посыпаем тыквенными семечками, порезанной кинзой и перьями лука.

Ресторан Chicha

Томленое плечо ягненка с тыквой, бобами эдамаме и маринованным луком

Время приготовления: 4 часа Сложность: 5 из 5

Ингредиенты

Арахисовая тыква — 500 г Cливочное масло —20 г Сливки 33 % — 70 мл Куриный бульон —250 мл Филе лопатки ягненка без кости — 150 г Соус — 60 г Соль — 7 г Перец черный — 3 г Масло растительное — 60 мл Оливковое масло — 50 мл Тимьян — 7 г Чеснок — 25 г Кинза — 3 г Для соуса Куриный бульон — 100 мл Сливочное масло — 30 г Бобы эдамаме — 10 г Лук зеленый — 10 г Лук-шалот — 20 г Соль — 2 г

Приготовление

Филе лопатки ягненка обжариваем в растительном масле с добавлением лука- шалота, чеснока и тимьяна. После томим в кастрюле в курином бульоне с солью, черным перцем на протяжении трех часов.

Арахисовую тыкву очищаем от кожи, солим, добавляем размятый зубчик чеснока, оливковое масло и тимьян. Далее запекаем в духовке при температуре 180 градусов около двух часов. Достаем тыкву, протираем через сито. В блендере пробиваем ее до однородной массы с добавлением 33%-ных сливок. Пюре не должно быть жидким и слишком густым.

Варим классический куриный бульон. Лук-шалот разрезаем на половинки, добавляем стебли зеленого лука, бобы эдамаме, соль и обжариваем на сковороде на сливочном масле с добавлением куриного бульона. Выпариваем до густой консистенции. Даем соусу настояться 7 минут. Перед сборкой блюда прогреваем соус.

Тыквенное пюре выкладываем на тарелку, поверх — филе лопатки, лук-шалот и зеленый лук, бобы эдамаме. Поливаем филе лопатки соусом и декорируем кинзой.

Ресторан Luciano Салат с тыквой, куриной печенью и белыми грибами под гранатовой заправкой Время приготовления: 20 минут Сложность: 3 из 5 Ингредиенты Листья микс-салатов — 40 г Куриная печень — 60 г (3–4 печени) Тыква — 40 г Тимьян — 4 г Мед — 15 г Белые грибы — 40 г Чеснок — 2 г Коньяк — 2 мл Сливочное масло — 10 г Оливковое масло — 20 мл Соль и перец — по вкусу Для гранатовой заправки Зерна граната — 10 г Гренадин (сироп) — 10 мл Бальзамический уксус — 5 мл Оливковое масло — 15 мл Приготовление Листья салата выкладываем горкой на тарелку. Белые грибы и куриную печень обжариваем на оливковом масле с добавлением тимьяна и чеснока. Добавляем коньяк и сливочное масло, соль и перец — по вкусу. Тыкву нарезаем кубиками и запекаем с тимьяном и медом. Готовые грибы, печень и тыкву выкладываем на тарелку рядом с микс-салатом. Поверх поливаем гранатовой заправкой.

Бар «Искра»

Салат с хурмой, инжиром, тыквой и курицей

Время приготовления: 20 минут Сложность: 2 из 5

Ингредиенты

Тыква запеченная — 50 г Отварная курица — 30 г Хурма — 50 г Инжир — 30 г Сыр фета — 10 г Листья салата — 30 г Рисовая заправка Оливковое масло — 20 г Рисовый уксус — 5 г Сахарный песок — 3 г Лимонный сок — 5 г

Приготовление

Тыкву запекаем с оливковым маслом в духовке до готовности, хурму режем на сегменты, инжир нарезаем колечками. Добавляем кусочки отварной курицы, листья салата и сыр. Заправить рисовым соусом.

Ресторан Grut

Салат из запеченной тыквы

Время приготовления: 30 минут Сложность: 3 из 5

Ингредиенты

Тыква очищенная — 100 г Тыквенные семечки жареные — 5 г Клубника — 40 г Сельдерей (стебель) — 10 г Мягкий сыр — 25 г Листья мини-шпината — 20 г Лимонный сок — 10 г Соус «Мирин» (сладкое рисовое вино золотистого цвета с низким содержанием алкоголя, которое готовится из клейкого риса) — 10 г

Приготовление

Тыкву режем тонкими полосками и выкладываем на пергамент, солим, перчим и посыпаем тертым чесноком, сбрызгиваем оливковым маслом, накрываем пергаментом и запекаем 10 минут на 180 градусах.

После того как тыква остынет, заворачиваем ее в рулетики. Выкладываем в тарелку шпинат, на него — рулетики из тыквы, крупно нарезанную клубнику, дольки сельдерея. Далее выкладываем сыр, посыпаем салат тыквенными семечки и поливаем соусом «Мирин» и лимонным соком.

Ресторан Extra Virgin Запеченная тыква с пюре из капусты Время приготовления: 20 минут Сложность: 3 из 5 Ингредиенты Тыква зачищенная — 150 г Гвоздика — 2 г Капуста — 300 г Палочка корицы — 1 штука Сливки — 70 г Яблоки «Гренни» — 1 штука Мед — 20 г Клюква — 100 г Соль/перец Масло оливковое — 10 г Приготовление Зачищенную тыкву приготовить либо методом сувид до полуготовности с добавлением гвоздики, а после обжаривать на гриле, либо сразу приготовить на гриле до готовности. Капусту (без плодоножки) разрезать на равные части, варить до готовности с добавлением палочки корицы, затем убрать корицу, пробить капусту в пюре, процедить через сито и добавить сливки. При подаче прогреть пюре. Яблоки зачистить от кожи и семян, нарезать средним кубиком и положить в горячий клюквенный морс (для этого прогреть клюкву в 200 мл воды, пробить в блендере и процедить через сито). На плоскую тарелку выкладываем горячее пюре, на него — обжаренную тыкву, рядом — яблоки, которые прогреваем в небольшом количестве морса с добавлением меда в конце. По желанию можно добавить цедру апельсина и сделать чипсы из листьев капусты.

Ресторан «ОбедБуфет»

Каша с тыквой

Время приготовления: 15 минут Сложность: 2 из 5

Ингредиенты

Тыква — 60 г Вишня вяленая — 20 г Цедра лимона — 5 г Овсянка — 200 г

Приготовление

Тыкву порубить на кубики и запекать в духовке при температуре 170 градусов около 10 минут. Овсянку варить в зависимости от предпочтений на воде или молоке. Добавить сверху тыкву и сушеную вишню, натереть на мелкой терке цедру одного лимона. При желании также можно добавить мед и сливочное масло по вкусу. Перед тем как съесть, перемешиваем.

Кафе при концепт-сторе «КМ20»

Запеченная тыква с хумусом и семечками

Время приготовления (без приготовления хумуса): 40 минут Сложность: 5 из 5

Ингредиенты

Хумус Нут — 100 г Оливковое масло — 20 г Тхина — 30 г Вода — 20 г Чеснок — 5 г Соль, кориандр — по вкусу Лимонный сок — 50 г Запеченная тыква Тыква «баттернат» — 250 г Чеснок — 10 г Оливковое масло — 15 г Кориандр — 5 г Соль и перец по вкусу Сервировка Оливковое масло — 10 г Смесь семян (тыквенные, подсолнечные, кунжутные и льняные) — горсть Паприка — 3 г Зеленый базилик — 5 г

Приготовление

Замочите нут на 8–12 часов. Слейте воду и варите в подсоленной воде до мягкости. Затем в блендере нужно перемолоть сваренный нут, тхину, лимонный фреш, чеснок, соль, воду, оливковое масло и специи.

Доведите до однородной консистенции. Помойте тыкву и очистите ее от семян. Кожуру оставьте. Нарежьте крупными треугольниками: такого размера, чтобы удобно было макать в хумус.

Перемешайте с маслом и мелко нарезанным чесноком, солью, перцем и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 25–30 минут. Тыква должна подрумяниться.

Выложите на тарелку горячую тыкву и украсьте смесью семян и свежим базиликом. Подавайте с хумусом, политым оливковым маслом и посыпанным паприкой.

Ресторан SoupMe Тыквенный суп Время приготовления: 30 минут Сложность: 3 из 5 Ингредиенты Зира (кумин) — 1 чайная ложка Карри — 1 чайная ложка Масло оливковое — 2 столовые ложки Сладкий перец — 2 штуки Соль — 1 чайная ложка Чеснок — 3 зубчика Кокосовое молоко — 200 мл Лук репчатый — 1 штука Красный молотый перец — 2 щепотки Свежий перец чили — 1 штука Тыква — 300 г Красная чечевица — 1 стакан Приготовление Сначала промываем чечевицу. Залить тремя стаканами воды и поставить вариться (красная чечевица варится 20 минут). Тем временем лук и чеснок мелко нарезать. Перец нарезать кубиком. В сковороду налить масло, нагреть и выложить овощи, обжаривать вместе 5–7 минут. Тыкву очистить и нарезать кубиком. К обжаренным овощам выложить тыкву, посолить, добавить специи и обжаривать вместе 10–12 минут. Затем залить кокосовое молоко (до мягкости тыквы). Чечевица должна развариться.

В уже разваренную чечевицу добавить овощи и варить вместе 5 минут. Затем овощи пюрировать погружным блендером.

Ресторан Marketplace

Пшенная каша с тыквой и медом

Время приготовления: 30 минут Сложность: 3 из 5

Ингредиенты

Тыква — 20 г Пшено — 65 г Сахар — 12 г Мед — 5 г Соль — по вкусу Семечки — горсть

Приготовление

Тыкву очищаем от кожи и семян, смазываем маслом и сахарным сиропом, запекаем до полуготовности. Пока запекается тыква, хорошо промываем и варим пшено. Когда тыква приготовится, нарезаем ее на сегменты и добавляем в кашу за 10–15 минут до готовности. Доводим на медленном огне, добавляем сахар. Когда каша готова, сверху поливаем медом и посыпаем тыквенными семечками.

Фотографии: обложка, 7 – Marketplace, 1 – UillToBe, 2 – Chicha, 3 – бар «Искра», 4 – Grut, 5 – ресторан «ОбедБуфет», 6 – кафе при концепт-сторе «КМ20»