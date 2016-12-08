Календарная зима только-только начинается, но уже сейчас от холода и снега все чаще хочется укрыться в тепле с чашкой чего-нибудь согревающего. The Village собрал самые разные рецепты горячих напитков: от очевидных до экзотических.

Ресторан Extra Virgin

Имбирный чай

Сложность: 1 из 5

Ингредиенты

Корень имбиря — 80 г Лимон — 50 г Мед — 2 столовые ложки Горячая вода

Приготовление

Корень имбиря очистите и мелко нарежьте, затем переложите в чайник. Лимон нарежьте на дольки и добавьте в чайник к имбирю. С помощью ложки или толкушки раздавите лимон и имбирь, чтобы они дали сок. Добавьте в чайник мед, залейте все горячей водой и дайте настояться три-четыре минуты.

Бар Rumor

Corn breakfast

Сложность: 3 из 5

Ингредиенты

Кукурузный конфитюр — 25 мл Кипяток — 150 мл Сироп карамель — 20 мл Соль — 0,5 г Перец молотый — 0,5 г

Приготовление

Сперва займемся домашним конфитюром: вывариваем четыре (грамм 250) початка кукурузы, затем отделяем зерна от початка, перемалываем в блендере, добавляем 400 грамм сахара и 100 грамм сливок. Перемалываем все еще раз тщательно в блендере, избавляем от влаги — нужно, чтобы конфитюр был густой. Все ингредиенты для коктейля смешиваем в специальной посуде и подогреваем.

Ресторан White Rabbit

Тифлисский чай

Сложность: 4 из 5

Ингредиенты

Водка на прополисе — 45 мл Варенье из фейхоа — 50 мл Сок лимона — 15 мл Апельсиновый сок — 20 мл Оранж биттер — 20 мл

Приготовление

Подогреваем все безалкогольные ингредиенты, затем добавляем водку и переливаем в бокал.

Закусочная Porketteria ZIZO Глинтвейн Сложность: 2 из 5 Ингредиенты Вино красное сухое — 750 мл Вода — 50 мл Тертый мускатный орех — 1 щепотка (на кончике ножа) Черный перец — 5 горошинок Цветочный мед — 2–3 столовые ложки Лимон — 1 штука Палочка корицы — 5–6 штук (либо молотая корица — 1 чайная ложка) Бадьян — 5–6 звездочек Гвоздика — 10–15 штук Апельсин — 1 штука Яблоко — 1 штука Приготовление Фрукты мелко порезать. В кастрюлю засыпать специи и порезанные фрукты, залить горячей водой. После чего довести смесь до кипения, снять с огня и дать настояться в течение 15 минут. Далее залить в настой красное сухое вино, добавить мед. На медленном огне нагреть смесь до 75–80 градусов. Очень важно до первых признаков кипения снять напиток с огня, чтобы избежать перегрева и сохранить все полезные качества напитка.

Ресторан «Brasserie Мост»

Au revoir, Madame

Сложность: 4 из 5

Ингредиенты

Ром темный — 60 мл Ликер на основе сладких и горьких апельсинов — 10 мл Лимонный фреш — 15 мл Морс черная смородина — 20 мл Домашний сироп «Лаванда» — 15 мл Горькая апельсиновая настойка —

0,02 мл (капля)

Приготовление

Все ингредиенты для коктейля нагреваем в сотейнике, но не доводим до кипения. Подаем горячим. Украшаем сахарной каемкой.

Бар Mercedes

«Серебро луны»

Сложность: 3 из 5

Ингредиенты

Виски — 40 мл Сироп бобов тонка — 10 мл Эспрессо — 40 мл Рисовое молоко — 50 мл

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, подогреть до температуры 80 градусов, перелить в бокал и сразу подавать.

Ресторан Tarantino

Чай «Тропический»

Сложность: 3 из 5

Ингредиенты

Пюре манго — 50 г Пюре маракуйи — 50 г Лайм — 50 г Сироп манго — 40 мл Сироп маракуйи — 40 мл Кипяток — 500 мл Пюре маракуйи Семена маракуйи — 70 г Сахар — 20 г Лимонный сок — 10 мл Пюре манго Мякоть манго — 70 г Сахар — 20 г Лимонный сок — 10 мл

Приготовление

Семена маракуйи размять. Все ингредиенты для приготовления пюре маракуйи смешать и заморозить. Мякоть манго мелко порубить. Все ингредиенты — мякоть манго, сахар и лимонный сок — смешать и заморозить по аналогии с пюре маракуйи. Теперь все вместе с другими ингредиентами сложить в чайник, залить кипятком.

Бар Lumberjack

Коктейль «Ирландский»

Сложность: 4 из 5

Ингредиенты

Тёмное пиво — 120 мл Сауэр микс (лимонный фреш, сахарный сироп и яичный белок) — 15 мл Вишневый сок — 50 мл Сироп гренадин — 15 мл Цедра одного апельсина Цедра одного лимона Виски — 15 мл Бадьян

Приготовление

Смешать все ингредиенты, за исключением виски. Нагреть, но не кипятить.

В горячий напиток сверху добавить виски.

Ресторан 15 Kitchen + Bar Сибирский горячий чай с таежной клюквой и розмарином Сложность: 2 из 5 Таежная клюква — 1 кг Сахарный сироп (сахар 700 гр + вода 700 мл) — 700 мл Розмарин — две веточки Горячая вода Способ приготовления Клюкву перетираем с сахаром — получаем клюквенное пюре. Затем смешиваем с водой, розмарином. Подогреваем и даем настояться три-четыре минуты.

фотографии: обложка – juliasudnitskaya - stock.adobe.com, 1 – Extra Virgin, 2 – Rumor, 3 – White Rabbit, 4 – «Brasserie Мост», 5 – Mercedes, 6 – Tarantino, 7 – Lumberjack