Рецепты шефовНе только глинтвейн: Рецепты согревающих напитков
От имбирного чая до «ирландского» коктейля
Календарная зима только-только начинается, но уже сейчас от холода и снега все чаще хочется укрыться в тепле с чашкой чего-нибудь согревающего. The Village собрал самые разные рецепты горячих напитков: от очевидных до экзотических.
Ресторан Extra Virgin
Имбирный чай
Сложность: 1 из 5
Ингредиенты
Корень имбиря — 80 г
Лимон — 50 г
Мед — 2 столовые ложки
Горячая вода
Приготовление
Корень имбиря очистите и мелко нарежьте, затем переложите в чайник. Лимон нарежьте на дольки и добавьте в чайник к имбирю. С помощью ложки или толкушки раздавите лимон и имбирь, чтобы они дали сок. Добавьте в чайник мед, залейте все горячей водой и дайте настояться три-четыре минуты.
Бар Rumor
Corn breakfast
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Кукурузный конфитюр — 25 мл
Кипяток — 150 мл
Сироп карамель — 20 мл
Соль — 0,5 г
Перец молотый — 0,5 г
Приготовление
Сперва займемся домашним конфитюром: вывариваем четыре (грамм 250) початка кукурузы, затем отделяем зерна от початка, перемалываем в блендере, добавляем 400 грамм сахара и 100 грамм сливок. Перемалываем все еще раз тщательно в блендере, избавляем от влаги — нужно, чтобы конфитюр был густой. Все ингредиенты для коктейля смешиваем в специальной посуде и подогреваем.
Ресторан White Rabbit
Тифлисский чай
Сложность: 4 из 5
Ингредиенты
Водка на прополисе — 45 мл
Варенье из фейхоа — 50 мл
Сок лимона — 15 мл
Апельсиновый сок — 20 мл
Оранж биттер — 20 мл
Приготовление
Подогреваем все безалкогольные ингредиенты, затем добавляем водку и переливаем в бокал.
Закусочная Porketteria ZIZO
Глинтвейн
Сложность: 2 из 5
Ингредиенты
Вино красное сухое — 750 мл
Вода — 50 мл
Тертый мускатный орех — 1 щепотка (на кончике ножа)
Черный перец — 5 горошинок
Цветочный мед — 2–3 столовые ложки
Лимон — 1 штука
Палочка корицы — 5–6 штук (либо молотая корица — 1 чайная ложка)
Бадьян — 5–6 звездочек
Гвоздика — 10–15 штук
Апельсин — 1 штука
Яблоко — 1 штука
Приготовление
Фрукты мелко порезать. В кастрюлю засыпать специи и порезанные фрукты, залить горячей водой. После чего довести смесь до кипения, снять с огня и дать настояться в течение 15 минут. Далее залить в настой красное сухое вино, добавить мед.
На медленном огне нагреть смесь до 75–80 градусов. Очень важно до первых признаков кипения снять напиток с огня, чтобы избежать перегрева и сохранить все полезные качества напитка.
Ресторан «Brasserie Мост»
Au revoir, Madame
Сложность: 4 из 5
Ингредиенты
Ром темный — 60 мл
Ликер на основе сладких и горьких апельсинов — 10 мл
Лимонный фреш — 15 мл
Морс черная смородина — 20 мл
Домашний сироп «Лаванда» — 15 мл
Горькая апельсиновая настойка —
0,02 мл (капля)
Приготовление
Все ингредиенты для коктейля нагреваем в сотейнике, но не доводим до кипения. Подаем горячим. Украшаем сахарной каемкой.
Бар Mercedes
«Серебро луны»
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Виски — 40 мл
Сироп бобов тонка — 10 мл
Эспрессо — 40 мл
Рисовое молоко — 50 мл
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты, подогреть до температуры 80 градусов, перелить в бокал и сразу подавать.
Ресторан Tarantino
Чай «Тропический»
Сложность: 3 из 5
Ингредиенты
Пюре манго — 50 г
Пюре маракуйи — 50 г
Лайм — 50 г
Сироп манго — 40 мл
Сироп маракуйи — 40 мл
Кипяток — 500 мл
Пюре маракуйи
Семена маракуйи — 70 г
Сахар — 20 г
Лимонный сок — 10 мл
Пюре манго
Мякоть манго — 70 г
Сахар — 20 г
Лимонный сок — 10 мл
Приготовление
Семена маракуйи размять. Все ингредиенты для приготовления пюре маракуйи смешать и заморозить. Мякоть манго мелко порубить. Все ингредиенты — мякоть манго, сахар и лимонный сок — смешать и заморозить по аналогии с пюре маракуйи. Теперь все вместе с другими ингредиентами сложить в чайник, залить кипятком.
Бар Lumberjack
Коктейль «Ирландский»
Сложность: 4 из 5
Ингредиенты
Тёмное пиво — 120 мл
Сауэр микс (лимонный фреш, сахарный сироп и яичный белок) — 15 мл
Вишневый сок — 50 мл
Сироп гренадин — 15 мл
Цедра одного апельсина
Цедра одного лимона
Виски — 15 мл
Бадьян
Приготовление
Смешать все ингредиенты, за исключением виски. Нагреть, но не кипятить.
В горячий напиток сверху добавить виски.
Ресторан 15 Kitchen + Bar
Сибирский горячий чай с таежной клюквой и розмарином
Сложность: 2 из 5
Таежная клюква — 1 кг
Сахарный сироп (сахар 700 гр + вода 700 мл) — 700 мл
Розмарин — две веточки
Горячая вода
Способ приготовления
Клюкву перетираем с сахаром — получаем клюквенное пюре. Затем смешиваем с водой, розмарином. Подогреваем и даем настояться три-четыре минуты.
фотографии: обложка – juliasudnitskaya - stock.adobe.com, 1 – Extra Virgin, 2 – Rumor, 3 – White Rabbit, 4 – «Brasserie Мост», 5 – Mercedes, 6 – Tarantino, 7 – Lumberjack
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