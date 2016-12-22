Очень скоро начнутся корпоративы и другие тематические новогодние вечеринки — самое время подумать, что приготовить и что выпить во время очередного застолья или другого празднества. The Village предлагает девять альтернатив обыкновенному бокалу шампанского — от простых до самых изысканных.

Duran Bar

Keanu Spritz

Ингредиенты

Сливовое вино — 40 мл

Биттер на основе трав и фруктов — 40 мл

Игристое вино — 40 мл

Приготовление

Смешать сливовое вино и кампари в стакане ложкой. Вылить в бокал на лед, добавить игристое вино.

True Cost Bar & Grill

«Бренди Панч»

Ингредиенты

Бренди хересный — 25 мл

Просекко — 100 мл

Пюре персика — 20 мл

Сироп персика — 20 мл

Приготовление

Все ингредиенты смешать в высоком бокале, добавить кусковой лед, украсить свежим персиком. Вместо персика можно использовать хурму. Для приготовления пюре пробить в блендере сладкую хурму без кожи и процедить.

Winil

«Беллини»

Ингредиенты

Большой зрелый персик — 1 штука

Сахарный сироп — 10 мл

Игристое вино — 100 мл

Приготовление

Персик порезать на дольки, погрузить в блендер, добавить сахарный сироп и игристое вино. Туда же отправить несколько кубиков льда и взбивать секунд 7–10, перелить в бокал, украсить.

Extra Virgin

«Перфекто»

Ингредиенты

Ананасовое пюре — 60 г

Просекко — 100 мл

Приготовление

Готовим ананасовое пюре. Затем соединяем пюре и просекко, украшаем бамбуковым листом.

Rocky's pub + kitchen

French 75

Ингредиенты

Джин — 45 мл

Лимонный сок — 30 мл

Сахарный сироп — 30 мл

Просекко — 100 мл

ИНГРЕДИЕНТЫ

Охлаждаем в шейкере джин, добавляем сок лимона и сахарный сироп. Переливаем в бокал для шампанского, добавляем игристое сухое вино и украшаем цедрой лимона.

15 Kitchen+Bar

«Коктейль № 17»

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вермут, настоянный на красной смородине — 30 мл

Грейпфрутовый щербет — 30 г

Абрикосовый бренди на гвоздике — 30 мл

Игристое вино — до конца

ИНГРЕДИЕНТЫ

Смешать вермут, щербет и бренди в шейкере. Затем добавить игристое вино. Бокал при наличии времени и сил украшаем пылью из свеклы, сверху —грейпфрутовой цедрой.

«Синематограф»

Red Rooster

Ингредиенты

Игристое сухое вино — 100 мл

Персиковый ликер — 20 мл

Сок мандарина — 30 мл (или 2 мандарина)

Сок лимона — 10 мл

Веточка розмарина

ИНГРЕДИЕНТЫ

Положите лед в кувшин. Налейте в него мандариновый сок, сок лимона, персиковый ликер и в конце игристое вино. Перемешайте круговым движением напиток и процедите в бокал безо льда. Оботрите веточкой розмарина верхнюю каемку бокала для ароматики.

Grut

«Макао»

Ингредиенты

Сок лайма — 20 мл

Мед — 15 мл

Джин — 30 мл

Зеленый жасминовый чай — 35 мл

Бадьян — 2 шт

Листья каффир-лайма — 2 штуки

Листья шалфея — 2 штуки

Игристое вино — 50 мл

Приготовление

Завариваем в чайнике зеленый жасминовый чай, добавив бадьян и листики лайма. Даем настояться 30 минут. Затем бросаем пару маленьких или один большой листок шалфея в шейкер. Добавляем туда сок лайма, джин, жасминовый чай, мед. Встряхиваем и процеживаем в охлажденный бокал. Наливаем туда игристое вино.

Mushrooms

«Мико Беллини»

Ингредиенты

Просекко — 100 мл

Абрикосовое пюре с белым грибом — 40 мл 

Для абрикосового пюре с белым грибом (грибы — по желанию):

Грибы белые сухие — 25 г

Абрикос свежемороженый — 350 г

Вода — 500 мл

Сахар — 250 г

Приготовление

Пробиваем абрикосы в блендере до однородной массы, перекладываем в кастрюлю, добавляем грибы, воду, сахар и варим на медленном огне около 10 минут. Далее процеживаем и охлаждаем. В бокал для шампанского наливаем пюре и добавляем просекко.

Фотографии: обложка – sarymsakov.com - stock.adobe.com, 1 – Duran Bar, 2 – True Cost Bar & Grill, 3 – Winil, 4 – Extra Virgin, 5 – Rocky's pub + kitchen, 6 – 15 Kitchen+Bar, 7 – «Синематограф», 8 – Grut, 9 – Mushrooms