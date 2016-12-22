Очень скоро начнутся корпоративы и другие тематические новогодние вечеринки — самое время подумать, что приготовить и что выпить во время очередного застолья или другого празднества. The Village предлагает девять альтернатив обыкновенному бокалу шампанского — от простых до самых изысканных.