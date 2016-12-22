Рецепты шефовВместо бокала шампанского: Девять коктейлей на основе игристого
Рассказываем, как приготовить оригинальные напитки для новогодней ночи
Очень скоро начнутся корпоративы и другие тематические новогодние вечеринки — самое время подумать, что приготовить и что выпить во время очередного застолья или другого празднества. The Village предлагает девять альтернатив обыкновенному бокалу шампанского — от простых до самых изысканных.
Duran Bar
Keanu Spritz
Ингредиенты
Сливовое вино — 40 мл
Биттер на основе трав и фруктов — 40 мл
Игристое вино — 40 мл
Приготовление
Смешать сливовое вино и кампари в стакане ложкой. Вылить в бокал на лед, добавить игристое вино.
True Cost Bar & Grill
«Бренди Панч»
Ингредиенты
Бренди хересный — 25 мл
Просекко — 100 мл
Пюре персика — 20 мл
Сироп персика — 20 мл
Приготовление
Все ингредиенты смешать в высоком бокале, добавить кусковой лед, украсить свежим персиком. Вместо персика можно использовать хурму. Для приготовления пюре пробить в блендере сладкую хурму без кожи и процедить.
Winil
«Беллини»
Ингредиенты
Большой зрелый персик — 1 штука
Сахарный сироп — 10 мл
Игристое вино — 100 мл
Приготовление
Персик порезать на дольки, погрузить в блендер, добавить сахарный сироп и игристое вино. Туда же отправить несколько кубиков льда и взбивать секунд 7–10, перелить в бокал, украсить.
Extra Virgin
«Перфекто»
Ингредиенты
Ананасовое пюре — 60 г
Просекко — 100 мл
Приготовление
Готовим ананасовое пюре. Затем соединяем пюре и просекко, украшаем бамбуковым листом.
Rocky's pub + kitchen
French 75
Ингредиенты
Джин — 45 мл
Лимонный сок — 30 мл
Сахарный сироп — 30 мл
Просекко — 100 мл
ИНГРЕДИЕНТЫ
Охлаждаем в шейкере джин, добавляем сок лимона и сахарный сироп. Переливаем в бокал для шампанского, добавляем игристое сухое вино и украшаем цедрой лимона.
15 Kitchen+Bar
«Коктейль № 17»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Вермут, настоянный на красной смородине — 30 мл
Грейпфрутовый щербет — 30 г
Абрикосовый бренди на гвоздике — 30 мл
Игристое вино — до конца
ИНГРЕДИЕНТЫ
Смешать вермут, щербет и бренди в шейкере. Затем добавить игристое вино. Бокал при наличии времени и сил украшаем пылью из свеклы, сверху —грейпфрутовой цедрой.
«Синематограф»
Red Rooster
Ингредиенты
Игристое сухое вино — 100 мл
Персиковый ликер — 20 мл
Сок мандарина — 30 мл (или 2 мандарина)
Сок лимона — 10 мл
Веточка розмарина
ИНГРЕДИЕНТЫ
Положите лед в кувшин. Налейте в него мандариновый сок, сок лимона, персиковый ликер и в конце игристое вино. Перемешайте круговым движением напиток и процедите в бокал безо льда. Оботрите веточкой розмарина верхнюю каемку бокала для ароматики.
Grut
«Макао»
Ингредиенты
Сок лайма — 20 мл
Мед — 15 мл
Джин — 30 мл
Зеленый жасминовый чай — 35 мл
Бадьян — 2 шт
Листья каффир-лайма — 2 штуки
Листья шалфея — 2 штуки
Игристое вино — 50 мл
Приготовление
Завариваем в чайнике зеленый жасминовый чай, добавив бадьян и листики лайма. Даем настояться 30 минут. Затем бросаем пару маленьких или один большой листок шалфея в шейкер. Добавляем туда сок лайма, джин, жасминовый чай, мед. Встряхиваем и процеживаем в охлажденный бокал. Наливаем туда игристое вино.
Mushrooms
«Мико Беллини»
Ингредиенты
Просекко — 100 мл
Абрикосовое пюре с белым грибом — 40 мл
Для абрикосового пюре с белым грибом (грибы — по желанию):
Грибы белые сухие — 25 г
Абрикос свежемороженый — 350 г
Вода — 500 мл
Сахар — 250 г
Приготовление
Пробиваем абрикосы в блендере до однородной массы, перекладываем в кастрюлю, добавляем грибы, воду, сахар и варим на медленном огне около 10 минут. Далее процеживаем и охлаждаем. В бокал для шампанского наливаем пюре и добавляем просекко.
Фотографии: обложка – sarymsakov.com - stock.adobe.com, 1 – Duran Bar, 2 – True Cost Bar & Grill, 3 – Winil, 4 – Extra Virgin, 5 – Rocky's pub + kitchen, 6 – 15 Kitchen+Bar, 7 – «Синематограф», 8 – Grut, 9 – Mushrooms
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