Рецепты шефовОчень простые и быстрые рецепты к Новому году
Рассказываем, что приготовить 31 декабря на скорую руку
Кто-то предпочитает готовиться к новогодним праздникам заранее, а кто-то привык делать все в последний момент. Когда время на исходе, а подарки еще не куплены, елка не наряжена, не менее остро встает вопрос, что готовить к новогоднему столу.
Специально для тех, кто не может или не хочет заморачиваться на тему традиционно обильного застолья, The Village подготовил несколько быстрых и очень простых рецептов новогодних закусок.
Новогодний салат с цитрусовыми
Сложность: 2 из 5
Время приготовления: 10 минут
Ингредиенты
Красный листовой салат радиччио —
30 г
Зеленый салат (латук, романо, руккола, шпинат) — 60 г
Грейпфрут — 1 штука
Апельсин — 1 штука
Груша — 1 штука
Авокадо — 1 штука
Горсть зерен граната
Для заправки
Яблочный или белый винный уксус
Сахар, соль
Оливковое масло
Сухая горчица
Приготовление
Салатные листья порвать руками, фрукты очистить, нарезать авокадо и грушу ломтиками, цитрусовые — сегментами, удаляя перепонки. Перемешать все в салатнике или выложить на индивидуальные тарелки. Для заправки просто смешиваем все ингредиенты, и заправку подаем отдельно, в соуснике.
Пита с курицей и салатом
Сложность: 3 из 5
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты
Куриное филе — 100 г
Майонез* — 4 столовых ложки
Красный лук — 1 штука
Белокочанная капуста — 100 г
Свежие огурцы — 1 штука
Соленые огурцы — 1 штука
Морковь — 1 штука
Пита — 1 штука
*для домашнего майонеза
Горчица — ½ столовой ложки
Яичные желтки — 2 штуки
Лимоны — 1 штука
Оливковое масло — 400 мл
Свежемолотый перец — 1 щепотка
Соль — по вкусу
Приготовление домашнего майонеза
Начнем с того, что выжмем из лимона сок. Желтки перемешиваем венчиком с солью, перцем и горчицей. Добавляем к ним одну столовую ложку лимонного сока, а затем, взбивая венчиком, вливаем по капле 100 мл оливкового масла. После выливаем еще две столовые ложки лимонного сока и, продолжая вводить оливковое масло тонкой струйкой, взбиваем все в однородную массу. Если смесь получилась слишком густой — добавляем еще лимонного сока.
Приготовление питы с курицей и салатом
Нарезаем соломкой морковь, капусту и огурцы, а лук — полукольцами. Смешиваем в миске огурцы, капусту, лук и морковь. Куриное филе тонко нарезаем и жарим в течение 20 минут. В салат добавляем майонез (можно сделать самостоятельно или купить готовый в магазине) и перемешиваем все ингредиенты. Питу разрезаем пополам и подогреваем, после чего наполняем начинкой.
Тако с тунцом
Сложность: 2 из 5
Время приготовления: 10–15 минут
Ингредиенты
Тортильи — 4 штуки
Консервированный тунец — 300 г
Маслины — ¼ банки
Оливковое масло — 3 столовых ложки
Лимонный сок — 2 столовых ложки
Салатный микс — 100 г
Помидоры — 2 штуки
Приготовление
Сперва мелко порубим маслины. Для заправки взбиваем оливковое масло с лимонным соком, а после солим и перчим по вкусу. Смешиваем тунец с маслинами, добавляем ⅔ заправки. Добавляем салатные листья, помидоры режем дольками. Разогреваем тортильи, вырезаем из них круги среднего размера. На лепешки выкладываем смесь с тунцом, а сверху добавляем салатный микс и пару долек помидоров.
Салат капрезе с клубникой и песто
Сложность: 1 из 5
Время приготовления: 10 минут
Ингредиенты
Моцарелла — 140 г
Оливковое масло — по вкусу
Клубника — 100 г
Соус песто — по вкусу
Свежемолотый перец — по вкусу
Приготовление
Нарезаем клубнику и моцареллу, выкладываем на блюдо. Сверху поливаем соусом песто. Солим и перчим по вкусу, сбрызгиваем сверху оливковым маслом.
Быстрый форшмак
Сложность: 2 из 5
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты
Филе сельди — 150 г
Зеленое яблоко — 50 г
Яйца — 2 штуки
Сливочное масло — 70 г
Репчатый лук — 70 г
Ржаной хлеб — 1 ломтик
Приготовление
Отвариваем яйца около 5–6 минут. Затем яйца, филе сельди, хлеб, лук и яблоко пропускаем через мясорубку или очень мелко нарезаем. После чего взбиваем форшмак со сливочным маслом и украшаем мелко нарезанным луком. В конце можно дополнительно убрать готовый форшмак в холодильник на один час.
Запеченный картофель с голубым сыром с плесенью (дорблю)
Сложность: 3 из 5
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты
Картофель — 1 кг
Сыр дорблю — 150 г
Сыр твердый — 50 г
Оливковое масло — 2 столовых ложки
Свежий тимьян — 3 веточки
Молотый перец — 1 щепотка
Приготовление
Сперва разогреем духовку до 190 градусов. Картофель очищаем и моем, затем складываем в сотейник, заливаем холодной водой и варим после закипания 10 минут. Сливаем воду, даем картофелю обсохнуть. Складываем картофель на противень, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим, посыпаем листиками тимьяна и отправляем в духовку.
Запекаем картофель примерно 25 минут. Натираем твердый сыр на мелкой терке, а дорблю нарезаем ломтиками по 4 сантиметра и выкладываем на картофель. Ставим противень в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Подавать можно со свежими листьями любого салатного микса.
Брускетта, запеченная с помидорами и сыром
Сложность: 2 из 5
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты
Багет — 1 штука
Помидоры — 3 штуки
Лук — 1 штука
Чеснок — 1 зубчик
Сушеный базилик — ½ чайной ложки
Сушеный орегано — ½ чайной ложки
Молотый черный перец — 1 щепотка
Сыр моцарелла — 200 г
Приготовление
В первую очередь мелко нарезаем помидоры, удалив семена. После чего так же мелко нарезаем лук и чеснок. В одну посуду складываем помидоры, лук, чеснок, базилик, орегано, соль и перец. Тщательно перемешиваем и ставим в холодильник. Режем багет на 12 ломтиков по диагонали. Выкладываем хлеб на противень и поджариваем в разогретой до 190 градусов духовке около 5 минут. Убавляем температуру в духовке до 120 градусов.
Ложкой выкладываем томатную смесь на ломтики хлеба, сверху выкладываем тонкие ломтики моцареллы. Возвращаем противень обратно в духовку до тех пор, пока сыр не расплавится, примерно на 2–3 минуты.
Фотографии: adobe stock
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