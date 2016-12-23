Кто-то предпочитает готовиться к новогодним праздникам заранее, а кто-то привык делать все в последний момент. Когда время на исходе, а подарки еще не куплены, елка не наряжена, не менее остро встает вопрос, что готовить к новогоднему столу.

Специально для тех, кто не может или не хочет заморачиваться на тему традиционно обильного застолья, The Village подготовил несколько быстрых и очень простых рецептов новогодних закусок.

Новогодний салат с цитрусовыми

Сложность: 2 из 5

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты

Красный листовой салат радиччио —
30 г

Зеленый салат (латук, романо, руккола, шпинат) — 60 г

Грейпфрут — 1 штука

Апельсин — 1 штука

Груша — 1 штука

Авокадо — 1 штука

Горсть зерен граната

Для заправки

Яблочный или белый винный уксус

Сахар, соль

Оливковое масло

Сухая горчица

Приготовление

Салатные листья порвать руками, фрукты очистить, нарезать авокадо и грушу ломтиками, цитрусовые — сегментами, удаляя перепонки. Перемешать все в салатнике или выложить на индивидуальные тарелки. Для заправки просто смешиваем все ингредиенты, и заправку подаем отдельно, в соуснике.

Пита с курицей и салатом

Сложность: 3 из 5

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты

Куриное филе — 100 г

Майонез* — 4 столовых ложки

Красный лук — 1 штука

Белокочанная капуста — 100 г

Свежие огурцы — 1 штука

Соленые огурцы — 1 штука

Морковь — 1 штука

Пита — 1 штука

*для домашнего майонеза

Горчица — ½ столовой ложки

Яичные желтки — 2 штуки

Лимоны — 1 штука

Оливковое масло — 400 мл

Свежемолотый перец — 1 щепотка

Соль — по вкусу

Приготовление домашнего майонеза

Начнем с того, что выжмем из лимона сок. Желтки перемешиваем венчиком с солью, перцем и горчицей. Добавляем к ним одну столовую ложку лимонного сока, а затем, взбивая венчиком, вливаем по капле 100 мл оливкового масла. После выливаем еще две столовые ложки лимонного сока и, продолжая вводить оливковое масло тонкой струйкой, взбиваем все в однородную массу. Если смесь получилась слишком густой — добавляем еще лимонного сока.

Приготовление питы с курицей и салатом

Нарезаем соломкой морковь, капусту и огурцы, а лук — полукольцами. Смешиваем в миске огурцы, капусту, лук и морковь. Куриное филе тонко нарезаем и жарим в течение 20 минут. В салат добавляем майонез (можно сделать самостоятельно или купить готовый в магазине) и перемешиваем все ингредиенты. Питу разрезаем пополам и подогреваем, после чего наполняем начинкой.

Тако с тунцом

Сложность: 2 из 5

Время приготовления: 10–15 минут

Ингредиенты

Тортильи — 4 штуки

Консервированный тунец — 300 г

Маслины — ¼ банки

Оливковое масло — 3 столовых ложки

Лимонный сок — 2 столовых ложки

Салатный микс — 100 г

Помидоры — 2 штуки

Приготовление

Сперва мелко порубим маслины. Для заправки взбиваем оливковое масло с лимонным соком, а после солим и перчим по вкусу. Смешиваем тунец с маслинами, добавляем ⅔ заправки. Добавляем салатные листья, помидоры режем дольками. Разогреваем тортильи, вырезаем из них круги среднего размера. На лепешки выкладываем смесь с тунцом, а сверху добавляем салатный микс и пару долек помидоров.

Салат капрезе с клубникой и песто

Сложность: 1 из 5

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты

Моцарелла — 140 г

Оливковое масло — по вкусу

Клубника — 100 г

Соус песто — по вкусу

Свежемолотый перец — по вкусу

Приготовление

Нарезаем клубнику и моцареллу, выкладываем на блюдо. Сверху поливаем соусом песто. Солим и перчим по вкусу, сбрызгиваем сверху оливковым маслом.

Быстрый форшмак

Сложность: 2 из 5

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты

Филе сельди — 150 г

Зеленое яблоко — 50 г

Яйца — 2 штуки

Сливочное масло — 70 г

Репчатый лук — 70 г

Ржаной хлеб — 1 ломтик

Приготовление

Отвариваем яйца около 5–6 минут. Затем яйца, филе сельди, хлеб, лук и яблоко пропускаем через мясорубку или очень мелко нарезаем. После чего взбиваем форшмак со сливочным маслом и украшаем мелко нарезанным луком. В конце можно дополнительно убрать готовый форшмак в холодильник на один час.

Запеченный картофель с голубым сыром с плесенью (дорблю)

Сложность: 3 из 5

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сыр дорблю — 150 г

Сыр твердый — 50 г

Оливковое масло — 2 столовых ложки

Свежий тимьян — 3 веточки

Молотый перец — 1 щепотка

Приготовление

Сперва разогреем духовку до 190 градусов. Картофель очищаем и моем, затем складываем в сотейник, заливаем холодной водой и варим после закипания 10 минут. Сливаем воду, даем картофелю обсохнуть. Складываем картофель на противень, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим, посыпаем листиками тимьяна и отправляем в духовку.

Запекаем картофель примерно 25 минут. Натираем твердый сыр на мелкой терке, а дорблю нарезаем ломтиками по 4 сантиметра и выкладываем на картофель. Ставим противень в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Подавать можно со свежими листьями любого салатного микса.

Брускетта, запеченная с помидорами и сыром 

Сложность: 2 из 5

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты

Багет — 1 штука

Помидоры — 3 штуки

Лук — 1 штука

Чеснок — 1 зубчик

Сушеный базилик — ½ чайной ложки

Сушеный орегано — ½ чайной ложки

Молотый черный перец — 1 щепотка

Сыр моцарелла — 200 г

Приготовление

В первую очередь мелко нарезаем помидоры, удалив семена. После чего так же мелко нарезаем лук и чеснок. В одну посуду складываем помидоры, лук, чеснок, базилик, орегано, соль и перец. Тщательно перемешиваем и ставим в холодильник. Режем багет на 12 ломтиков по диагонали. Выкладываем хлеб на противень и поджариваем в разогретой до 190 градусов духовке около 5 минут. Убавляем температуру в духовке до 120 градусов.

Ложкой выкладываем томатную смесь на ломтики хлеба, сверху выкладываем тонкие ломтики моцареллы. Возвращаем противень обратно в духовку до тех пор, пока сыр не расплавится, примерно на 2–3 минуты.

Фотографии: adobe stock