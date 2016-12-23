Кто-то предпочитает готовиться к новогодним праздникам заранее, а кто-то привык делать все в последний момент. Когда время на исходе, а подарки еще не куплены, елка не наряжена, не менее остро встает вопрос, что готовить к новогоднему столу.

Специально для тех, кто не может или не хочет заморачиваться на тему традиционно обильного застолья, The Village подготовил несколько быстрых и очень простых рецептов новогодних закусок.