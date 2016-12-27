Рецепты шефов24 праздничных рецепта
Быстрые закуски и салаты, горячее и десерты: рассказываем, что приготовить к новогоднему столу
Праздники с шумными вечеринками и веселыми гостями уже очень близко, времени на подготовку остается все меньше, и специально для тех, кто уже ломает голову над меню, The Village решил собрать все рецепты к Новому году, которые подготовил ранее.
фотографии: обложка – Magryt - stock.adobe.com, 1 – Bogdan Wankowicz - stock.adobe.com, 2 – sonyakamoz - stock.adobe.com, 3 – svetlana_nsk - stock.adobe.com
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