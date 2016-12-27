Праздники с шумными вечеринками и веселыми гостями уже очень близко, времени на подготовку остается все меньше, и специально для тех, кто уже ломает голову над меню, The Village решил собрать все рецепты к Новому году, которые подготовил ранее.

Семь быстрых закусок, салатов и основных блюд

10 вариантов ужина
в кругу семьи или в шумной компании, для двоих и для одного

Мандариновое желе, шоколадная колбаса, рождественский пудинг и другие рецепты праздничных сладостей

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