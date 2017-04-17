Налить в сотейник светлый бальзамический уксус, добавить финики. После кипения снять с огня и отделить мякоть фиников от косточки и кожицы. Острым ножом крестообразно надрезать кожицу на верхушке каждого помидора. В миску налить холодную воду со льдом. Помидор нужно окунать в кастрюлю с кипящей водой, считать до 10, после чего опускать его в миску с холодной водой — тогда кожица снимется легко.

После этого нужно разрезать помидоры вертикально пополам и извлечь семена, а сами помидоры мелко порезать. Далее берем лук, чистим и мелко нарезаем. Так же мелко режем чеснок, добавляем немного соли и перетираем в кашицу. Потом мелко нарезаем сельдерей, лук-порей и петрушку.

Большую кастрюлю ставим на небольшой огонь и ждем пару минут, после наливаем в нее оливковое масло, кладем лук, чеснок, сельдерей, лук-порей, петрушку, тимьян, бадьян, кориандр, лавровый лист и гвоздику и пассируем минут 15. Помидоры, финики, табаско и вустерский соус доводим в блендере до состояния пюре и добавляем в кастрюлю. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и провариваем еще полчаса. Добавляем уксус, цедру и кетчуп, перемешиваем и накрываем, оставляем это все на минимальном огне на два часа, время от времени помешивая. Через два часа берем шафран, заливаем 100 миллилитров кипятка и даем настояться 10 минут, добавляем в кастрюлю и продолжаем варить еще 30 минут. Готовое фондю будет глубокого красного цвета и примет консистенцию джема.

Готовим яйцо пашот. Налейте в кастрюлю воды, поставьте на сильный огонь, добавьте уксус из расчета одна столовая ложка на литр воды, а также столовую ложку соли. После закипания огонь нужно убавить. Разбейте яйцо и аккуратно, чтобы не повредить желток, выложите его на блюдце. Лопаточкой раскрутите воду вдоль стенок кастрюли так, чтобы образовалось подобие воронки. В центр воронки аккуратно вылейте яйцо из блюдца. Варите яйцо ровно четыре минуты. При этом следите за водой — она должна кипеть тихо. Готовое яйцо пашот достаем шумовкой, даем стечь воде и выкладываем на тарелку.