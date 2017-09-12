Рецепт

1. Малиновый соус. Пюре из малины и сахар поместить в сотейник и вываривать в течение 5 минут до консистенции соуса.

2. Лимонный крем. В сотейник поместить свежевыжатый сок лимона, сахар и сливочное масло. Кипятить на малом огне в течение 3 минут, затем снять с плиты и аккуратно ввести яйцо, взбивая все венчиком. Сотейник поставить обратно на плиту на малый огонь и вымешивать еще в течение минуты. После этого снова снять с плиты и ввести желатин, перемешать. Получившуюся массу процедить через сито, когда она остынет, через 5 минут ввести сливки. После этого поместить в сифон. В домашних условиях можно убрать массу в холодильник (минут на 10, чтобы застыла) и после этого ложкой выложить на тарелку.

3. Сырники. Все ингредиенты замешать руками, после чего сформировать шарики по 50 грамм, убрать их в холодильник на 3–4 минуты, чтобы творог застыл. Затем на рабочую поверхность, посыпанную мукой, выложить шарики, обкатать их в муке и придать форму лопаткой, слегка нажав на них сверху. После этого убрать сырники в холодильник на 5 минут. Затем обжарить их с двух сторон на сковородке на смеси растительного (5 г) и сливочного масла (3 г). После этого поместить их в духовку на 7 минут при температуре 180 градусов и вентиляции 50 % (или без вентиляции) на 8–9 минут.

4. Подача. На тарелку выложить готовые сырники. Рядом разложить ягоды, заправленные малиновым соусом, и лимонный крем, посыпанный сверху небольшим количеством цедры лайма.