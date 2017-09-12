О том, какими должны быть сырники, можно спорить вечно: одни считают, что они должны быть плотными, другие — что, наоборот, воздушными и мягкими, кто-то считает, что сырники непременно должны быть круглыми и пухлыми, а кто-то с детства привык к плоским, похожим на оладьи. Мы не хотим спорить о том, какими сырники должны быть на самом деле, поэтому собрали пять рецептов сырников на любой вкус.
Сырники из рикотты с бананом
Бренд-шеф Zotman Pizza Pie Дмитрий Зотов
Ингредиенты
Рикотта — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 ст. л.
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 3 г
Банан — 2 шт.
Сливочное масло для жарки
Для украшения
Сахарная пудра
Мята
Мед (по желанию)
Рецепт
1. К рикотте добавляем желток, муку, сахар, соль и тщательно перемешиваем.
2. Формируем биточки по 60 грамм, обваливаем в муке.
3. На предварительно разогретую сковороду выкладываем сырники и обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны.
4. Затем отправляем поджаренные сырники в духовку и выпекаем 5 минут при 180 градусах.
5. Выкладываем на тарелку сырники, рядом нарезанный банан, сверху посыпаем сахарной пудрой и украшаем веточкой мяты.
Классические сырники с ванилью
Бренд-шеф кафе Table Теофила Сокол
Ингредиенты
Творог 9 % жирности — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Желток — 1 шт.
Сахар — 3 ст. л.
Мука — 80 г
Стручок ванили
Рецепт
1. Смешать творог, яйцо, один желток и сахар, хорошо перемешать.
2. Добавить к массе муку и перемешать до однообразного теста без комков.
3. Добавить содержимое стручка ванили.
4. Слепить небольшие шарики и придавить их ложкой.
5. Выпекать на разогретой сковороде на небольшом количестве сливочного масла до золотистой корочки.
Сырники c лимонным кремом и ягодами
Шеф-повар «Березка Bistrot» Режис Тригель
Ингредиенты
Творог 9 % жирности — 60 г
Творог 18 % жирности — 60 г
Желток — 1 шт.
Мука — 10 г
Соль — 1 г
Сахар — 2 г
Ягоды (клубника, малина, голубика, ежевика) — по 5 г
Малиновый соус (30 г на порцию)
Пюре из малины — 50 г
Сахар — 5 г
Лимонный крем (100 г на порцию)
Сок лимона — 50 г
Сливочное масло — 20 г
Сахар — 10 г
Желатин — 2 г
Яйцо — 1 шт.
Сливки 33 % — 100 г
Рецепт
1. Малиновый соус. Пюре из малины и сахар поместить в сотейник и вываривать в течение 5 минут до консистенции соуса.
2. Лимонный крем. В сотейник поместить свежевыжатый сок лимона, сахар и сливочное масло. Кипятить на малом огне в течение 3 минут, затем снять с плиты и аккуратно ввести яйцо, взбивая все венчиком. Сотейник поставить обратно на плиту на малый огонь и вымешивать еще в течение минуты. После этого снова снять с плиты и ввести желатин, перемешать. Получившуюся массу процедить через сито, когда она остынет, через 5 минут ввести сливки. После этого поместить в сифон. В домашних условиях можно убрать массу в холодильник (минут на 10, чтобы застыла) и после этого ложкой выложить на тарелку.
3. Сырники. Все ингредиенты замешать руками, после чего сформировать шарики по 50 грамм, убрать их в холодильник на 3–4 минуты, чтобы творог застыл. Затем на рабочую поверхность, посыпанную мукой, выложить шарики, обкатать их в муке и придать форму лопаткой, слегка нажав на них сверху. После этого убрать сырники в холодильник на 5 минут. Затем обжарить их с двух сторон на сковородке на смеси растительного (5 г) и сливочного масла (3 г). После этого поместить их в духовку на 7 минут при температуре 180 градусов и вентиляции 50 % (или без вентиляции) на 8–9 минут.
4. Подача. На тарелку выложить готовые сырники. Рядом разложить ягоды, заправленные малиновым соусом, и лимонный крем, посыпанный сверху небольшим количеством цедры лайма.
Сырники из тофу
Шеф-повар ресторана Fresh Екатерина Агапова
Ингредиенты
Творожный тофу — 300 г
Тростниковый сахар — 40 г
Стручок ванили
Мука
Ложка кукурузного масла
Рецепт
1. Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными! Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники.
2. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки.
3. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.
Шарики из сырников во фритюре
Шеф-повар Black Market Евгений Опёнкин
Ингредиенты
Творог — 250 г
Мука — 50 г
Сахар — 50 г
Соль — 1 г
Ваниль — 1/4 стручка
Яйцо — 2 шт.
Рецепт
1. Яйца взбить с сахаром, добавить соль и внутренности палочки ванили.
2. Смешать творог с яичной смесью и, постепенно добавляя просеянную муку, замесить тесто для сырников.
3. Убрать в холодильник на час.
4. Есть два варианта жарки — на сковороде или во фритюре в виде шариков.
В любом случае предварительно сырники обвалять в муке.
5. Готовые сырники подают со сметаной, свежей клубникой, джемом или сгущенным молоком.
Фотографии: обложка, 2 – nolonely - adobe.stock.com, 1 – Zotman, 3 – Березка Bistrot, 4 – Fresh, 5 – Black Market
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