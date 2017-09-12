О том, какими должны быть сырники, можно спорить вечно: одни считают, что они должны быть плотными, другие — что, наоборот, воздушными и мягкими, кто-то считает, что сырники непременно должны быть круглыми и пухлыми, а кто-то с детства привык к плоским, похожим на оладьи. Мы не хотим спорить о том, какими сырники должны быть на самом деле, поэтому собрали пять рецептов сырников на любой вкус.

Сырники из рикотты с бананом

Бренд-шеф Zotman Pizza Pie Дмитрий Зотов

Ингредиенты

Рикотта — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 3 г

Банан — 2 шт.

Сливочное масло для жарки

Для украшения

Сахарная пудра

Мята

Мед (по желанию)

Рецепт

1. К рикотте добавляем желток, муку, сахар, соль и тщательно перемешиваем.

2. Формируем биточки по 60 грамм, обваливаем в муке.

3. На предварительно разогретую сковороду выкладываем сырники и обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны.

4. Затем отправляем поджаренные сырники в духовку и выпекаем 5 минут при 180 градусах.

5. Выкладываем на тарелку сырники, рядом нарезанный банан, сверху посыпаем сахарной пудрой и украшаем веточкой мяты.

Классические сырники с ванилью

Бренд-шеф кафе Table Теофила Сокол

Ингредиенты

Творог 9 % жирности — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Желток — 1 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Мука — 80 г

Стручок ванили

Рецепт

1. Смешать творог, яйцо, один желток и сахар, хорошо перемешать.

2. Добавить к массе муку и перемешать до однообразного теста без комков.

3. Добавить содержимое стручка ванили.

4. Слепить небольшие шарики и придавить их ложкой.

5. Выпекать на разогретой сковороде на небольшом количестве сливочного масла до золотистой корочки.

Сырники c лимонным кремом и ягодами

Шеф-повар «Березка Bistrot» Режис Тригель

Ингредиенты

Творог 9 % жирности — 60 г

Творог 18 % жирности — 60 г

Желток — 1 шт.

Мука — 10 г

Соль — 1 г

Сахар — 2 г

Ягоды (клубника, малина, голубика, ежевика) — по 5 г

Малиновый соус (30 г на порцию)

Пюре из малины — 50 г

Сахар — 5 г

Лимонный крем (100 г на порцию)

Сок лимона — 50 г

Сливочное масло — 20 г

Сахар — 10 г

Желатин — 2 г

Яйцо — 1 шт.

Сливки 33 % — 100 г

Рецепт

1. Малиновый соус. Пюре из малины и сахар поместить в сотейник и вываривать в течение 5 минут до консистенции соуса.

2. Лимонный крем. В сотейник поместить свежевыжатый сок лимона, сахар и сливочное масло. Кипятить на малом огне в течение 3 минут, затем снять с плиты и аккуратно ввести яйцо, взбивая все венчиком. Сотейник поставить обратно на плиту на малый огонь и вымешивать еще в течение минуты. После этого снова снять с плиты и ввести желатин, перемешать. Получившуюся массу процедить через сито, когда она остынет, через 5 минут ввести сливки. После этого поместить в сифон. В домашних условиях можно убрать массу в холодильник (минут на 10, чтобы застыла) и после этого ложкой выложить на тарелку.

3. Сырники. Все ингредиенты замешать руками, после чего сформировать шарики по 50 грамм, убрать их в холодильник на 3–4 минуты, чтобы творог застыл. Затем на рабочую поверхность, посыпанную мукой, выложить шарики, обкатать их в муке и придать форму лопаткой, слегка нажав на них сверху. После этого убрать сырники в холодильник на 5 минут. Затем обжарить их с двух сторон на сковородке на смеси растительного (5 г) и сливочного масла (3 г). После этого поместить их в духовку на 7 минут при температуре 180 градусов и вентиляции 50 % (или без вентиляции) на 8–9 минут.

4. Подача. На тарелку выложить готовые сырники. Рядом разложить ягоды, заправленные малиновым соусом, и лимонный крем, посыпанный сверху небольшим количеством цедры лайма.

Сырники из тофу

Шеф-повар ресторана Fresh Екатерина Агапова

Ингредиенты

Творожный тофу — 300 г

Тростниковый сахар — 40 г

Стручок ванили

Мука

Ложка кукурузного масла

Рецепт

1. Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными! Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники.

2. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки.

3. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.

Шарики из сырников во фритюре

Шеф-повар Black Market Евгений Опёнкин

Ингредиенты

Творог — 250 г

Мука — 50 г

Сахар — 50 г

Соль — 1 г

Ваниль — 1/4 стручка

Яйцо — 2 шт.

Рецепт

1. Яйца взбить с сахаром, добавить соль и внутренности палочки ванили.

2. Смешать творог с яичной смесью и, постепенно добавляя просеянную муку, замесить тесто для сырников.

3. Убрать в холодильник на час.

4. Есть два варианта жарки — на сковороде или во фритюре в виде шариков.
В любом случае предварительно сырники обвалять в муке.

5. Готовые сырники подают со сметаной, свежей клубникой, джемом или сгущенным молоком.

Фотографии: обложка, 2 – nolonely - adobe.stock.com, 1 – Zotman, 3 – Березка Bistrot, 4 – Fresh, 5 – Black Market