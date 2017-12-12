Рецепты шефов11 коктейлей на игристом к бою курантов
Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
Шампанское и игристое — главные напитки на новогоднем столе. Мы собрали для вас 11 рецептов коктейлей на основе пузырьков, чтобы разнообразить ваши праздники, а заодно совместить приятное с полезным.
Christmas Stockings
от Ивана Пикулева, шеф-бармена Masters & Margaritas
Ингредиенты:
— 10 мл текилы
— 40 мл заготовки какао (2 ч. л. какао на 100 мл молока, 5 мл сахарного сиропа или ложка сахара на 100 г какао)
— 20 мл йогуртового ликера
— 75 мл просекко
Способ приготовления:
Наливаем сначала игристое. Затем добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем.
Коктейль «Марина Влади»
от Тамерлана Майрансаева, шеф-бармена ресторана Valenok
Ингредиенты:
— 125 мл игристого вина
— 30 мл настойки на черносливе
— Один чернослив
Способ приготовления:
В бокал положить чернослив, добавить настойку, сверху залить игристым.
«Советская елочная игрушка»
от Евгения Кателли, шеф-бармена I Like Grill
Ингредиенты:
— 125 мл игристого вина
— 50 г пюре клюквы
— 20 мл домашнего сиропа на розмарине (сахарный сироп провариваем с розмарином в соотношении 200 мл на 30 г розмарина)
— Пищевой кандурин «золотой блеск» на кончике ножа (покупается в кондитерских магазинах)
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать и разлить по бокалам.
French 69
от Андрея Слепцова, шеф-бармена Mondriaan Bar
Ингредиенты:
— 30 мл джина на малине
— 10 мл лаймового фреша
— 10 мл сахарного сиропа
— 50 мл просекко
Способ приготовления:
Делаем джин на малине: берем малину замороженную (300 грамм на литр), срезаем цедру лайма (на литр приходится цедра с одного лайма) и настаиваем джин. Затем смешиваем джин с фрешем. Добавляем сахарный сироп. Перемешиваем, сверху доливаем просекко.
Mui Ne
от Сергея Хаушабо, бар-менеджера ресторан Sixty
Ингредиенты:
— 30 г пюре манго
— 20 г сгущенного молока
— 15 мл Calpis манго
— 120 мл просекко
Способ приготовления:
Смешать пюре манго, сгущенное молоко и Calpis в шейкере, затем перелить в бокал. Налить просекко и украсить листьями лайма.
Italian Gin Fizz
от Евгении Толмачевой, шеф-бармена Beer & Brut
Ингредиенты:
— 100 мл просекко брют розе
— 40 мл джина
— 10 мл лимонного фреша
— 30 мл лаймового фреша
— 20 мл сахарного сиропа
— 2 деша биттера Angostura
— 2 деша биттера A. Orange
— 1 белок
Способ приготовления:
Все ингредиенты, кроме просекко, соединяем и взбиваем в шейкере до образования пены. Переливаем в бокал и добавляем игристое.
«Беллини»
от Павла Филитова, шеф-бармена бара «Юность»
Ингредиенты:
— 50 мл персикового сиропа
— 10 мл персикового ликера
— 120 мл брюта
Рецепт сиропа:
Персики без косточки мелко порезать, засыпать сахаром, проваривать на водяной бане до полного его растворения; потом снимаем и остужаем, процеживаем — получается прозрачный насыщенный сироп. Цукаты персика после варки можно есть или использовать для настоек.
Способ приготовления:
Смешиваем сироп и ликер. Добавляем игристое.
«Кир Рояль»
от Дмитрия Зотова, бренд-шефа брассери Pâté & Co
Ингредиенты:
— 30 мл крем-ликера из черной смородины
— 90 мл игристого
Способ приготовления:
Наливаем ликер, сверху заливаем игристое. Тонкий привкус и легкий аромат этого коктейля особенно пленит поклонников сладких ягодных алкогольных напитков.
«Йо! Наши»
от Стаса Киреева, шеф-бармена «Голодный — злой»
Ингредиенты:
— 30 мл саке Snow Beauty
— 20 мл коньяка
— 10 г пюре груши
— 60 мл домашнего лимонада (на литр воды — 100 г сахара и сок одного лимона)
— 100 мл игристого вина
Способ приготовления:
Все ингредиенты, кроме игристого, смешиваем в шейкере, затем доливаем брют и добавляем лед.
«Коктейль Мишпуха»
от Александра Астахова, шеф-бармена бара Mitzva
Игредиенты:
— 20 мл «олео сахарум» (густой ароматизированный сироп)
— 30 мл апероля
— 10 мл лимонного сока
— 60 мл игристого вина
Способ приготовления:
Делаем «олео сахарум»: берем килограмм мандаринов, снимаем с них цедру. Засыпаем цедру сахарной пудрой из расчета 1:10 (килограмм пудры на 100 грамм цедры) и добавляем несколько зерен кардамона. Сильно разминаем цедру с сахаром до появления жидкости и оставляем в холодильнике на сутки. На следующий день сливаем густой сироп (мандариновый олео сахарум).
Смешиваем все ингредиенты, перемешиваем ложкой прямо в бокале. Украшаем по желанию веточкой розмарина, который для большего эффекта можно поджечь.
Коктейль «1st place»
от Егора Степанова, совладельца бара «Кот Шредингера»
Ингредиенты:
— 80 мл розового игристого вина
— 20 мл коньяка или бренди
— 20 мл сиропа корицы
— 10 мл сока лимона
— 1 мл биттера Angostura
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты, разлить по бокалам — получается что-то вроде холодного глинтвейна, достаточно крепкого, с пряностями и ароматами черных ягод.
Фотографии: обложка, 10 — Mitzva, 1 — Crin — adobe.stock.com, 2 — Valenok, 3 — I Like Grill, 4 — Mondriaan Bar, 5 — Sixty, 6 — Beer & Brut, 7 — alex9500 — adobe.stock.com, 8 — Pâté & Co, 9 — Savchenko — adobe.stock.com, 11 — «Кот Шредингера»
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