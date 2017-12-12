Шампанское и игристое — главные напитки на новогоднем столе. Мы собрали для вас 11 рецептов коктейлей на основе пузырьков, чтобы разнообразить ваши праздники, а заодно совместить приятное с полезным.

Christmas Stockings

от Ивана Пикулева, шеф-бармена Masters & Margaritas

Ингредиенты:

— 10 мл текилы

— 40 мл заготовки какао (2 ч. л. какао на 100 мл молока, 5 мл сахарного сиропа или ложка сахара на 100 г какао)

— 20 мл йогуртового ликера

— 75 мл просекко

Способ приготовления:

Наливаем сначала игристое. Затем добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем.

Коктейль «Марина Влади»

от Тамерлана Майрансаева, шеф-бармена ресторана Valenok

Ингредиенты:

— 125 мл игристого вина

— 30 мл настойки на черносливе

— Один чернослив

Способ приготовления:

В бокал положить чернослив, добавить настойку, сверху залить игристым.

«Советская елочная игрушка»

от Евгения Кателли, шеф-бармена I Like Grill

Ингредиенты:

— 125 мл игристого вина

— 50 г пюре клюквы

— 20 мл домашнего сиропа на розмарине (сахарный сироп провариваем с розмарином в соотношении 200 мл на 30 г розмарина)

— Пищевой кандурин «золотой блеск» на кончике ножа (покупается в кондитерских магазинах)

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать и разлить по бокалам.

French 69

от Андрея Слепцова, шеф-бармена Mondriaan Bar

Ингредиенты:

— 30 мл джина на малине

— 10 мл лаймового фреша

— 10 мл сахарного сиропа

— 50 мл просекко

Способ приготовления:

Делаем джин на малине: берем малину замороженную (300 грамм на литр), срезаем цедру лайма (на литр приходится цедра с одного лайма) и настаиваем джин. Затем смешиваем джин с фрешем. Добавляем сахарный сироп. Перемешиваем, сверху доливаем просекко.

Mui Ne

от Сергея Хаушабо, бар-менеджера ресторан Sixty

Ингредиенты:

— 30 г пюре манго

— 20 г сгущенного молока

— 15 мл Calpis манго

— 120 мл просекко

Способ приготовления:

Смешать пюре манго, сгущенное молоко и Calpis в шейкере, затем перелить в бокал. Налить просекко и украсить листьями лайма.

Italian Gin Fizz

от Евгении Толмачевой, шеф-бармена Beer & Brut

Ингредиенты:

— 100 мл просекко брют розе

— 40 мл джина

— 10 мл лимонного фреша

— 30 мл лаймового фреша

— 20 мл сахарного сиропа

— 2 деша биттера Angostura

— 2 деша биттера A. Orange

— 1 белок

Способ приготовления:

Все ингредиенты, кроме просекко, соединяем и взбиваем в шейкере до образования пены. Переливаем в бокал и добавляем игристое.

«Беллини»

от Павла Филитова, шеф-бармена бара «Юность»

Ингредиенты:

— 50 мл персикового сиропа

— 10 мл персикового ликера

— 120 мл брюта

Рецепт сиропа:

Персики без косточки мелко порезать, засыпать сахаром, проваривать на водяной бане до полного его растворения; потом снимаем и остужаем, процеживаем — получается прозрачный насыщенный сироп. Цукаты персика после варки можно есть или использовать для настоек.

Способ приготовления:

Смешиваем сироп и ликер. Добавляем игристое.

«Кир Рояль»

от Дмитрия Зотова, бренд-шефа брассери Pâté & Co

Ингредиенты:

— 30 мл крем-ликера из черной смородины
— 90 мл игристого

Способ приготовления:

Наливаем ликер, сверху заливаем игристое. Тонкий привкус и легкий аромат этого коктейля особенно пленит поклонников сладких ягодных алкогольных напитков.

«Йо! Наши»

от Стаса Киреева, шеф-бармена «Голодный — злой»

Ингредиенты:

— 30 мл саке Snow Beauty

— 20 мл коньяка

— 10 г пюре груши

— 60 мл домашнего лимонада (на литр воды — 100 г сахара и сок одного лимона)
— 100 мл игристого вина

Способ приготовления:

Все ингредиенты, кроме игристого, смешиваем в шейкере, затем доливаем брют и добавляем лед.

«Коктейль Мишпуха»

от Александра Астахова, шеф-бармена бара Mitzva

Игредиенты:

— 20 мл «олео сахарум» (густой ароматизированный сироп)
— 30 мл апероля

— 10 мл лимонного сока
— 60 мл игристого вина

Способ приготовления:

Делаем «олео сахарум»: берем килограмм мандаринов, снимаем с них цедру. Засыпаем цедру сахарной пудрой из расчета 1:10 (килограмм пудры на 100 грамм цедры) и добавляем несколько зерен кардамона. Сильно разминаем цедру с сахаром до появления жидкости и оставляем в холодильнике на сутки. На следующий день сливаем густой сироп (мандариновый олео сахарум). 
Смешиваем все ингредиенты, перемешиваем ложкой прямо в бокале. Украшаем по желанию веточкой розмарина, который для большего эффекта можно поджечь.

Коктейль «1st place»

от Егора Степанова, совладельца бара «Кот Шредингера»

Ингредиенты:

— 80 мл розового игристого вина
— 20 мл коньяка или бренди
— 20 мл сиропа корицы

— 10 мл сока лимона
— 1 мл биттера Angostura

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты, разлить по бокалам — получается что-то вроде холодного глинтвейна, достаточно крепкого, с пряностями и ароматами черных ягод.

Фотографии: обложка, 10 — Mitzva,  1 — Crin  — adobe.stock.com, 2 — Valenok, 3 — I Like Grill, 4 — Mondriaan Bar, 5 — Sixty, 6 — Beer & Brut, 7 — alex9500 — adobe.stock.com, 8 — Pâté & Co, 9 — Savchenko —  adobe.stock.com, 11 — «Кот Шредингера»