Делаем «олео сахарум»: берем килограмм мандаринов, снимаем с них цедру. Засыпаем цедру сахарной пудрой из расчета 1:10 (килограмм пудры на 100 грамм цедры) и добавляем несколько зерен кардамона. Сильно разминаем цедру с сахаром до появления жидкости и оставляем в холодильнике на сутки. На следующий день сливаем густой сироп (мандариновый олео сахарум).

Смешиваем все ингредиенты, перемешиваем ложкой прямо в бокале. Украшаем по желанию веточкой розмарина, который для большего эффекта можно поджечь.