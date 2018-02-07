Молоко (10 миллилитров) прогрейте, добавьте дрожжи и перемешайте до полного их растворения. Муку просейте, добавьте разрыхлитель, соль и сахар. Перемешайте. В чашу миксера влейте оставшееся молоко, добавьте яйца и молоко с дрожжами. Перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте растопленное негорячее сливочное масло (35 граммов от общего количества). Постепенно добавьте в чашу подготовленную муку, постоянно перемешивая массу миксером. Полученное тесто оставьте в теплом месте на 10 минут.

Сковороду диаметром 12 сантиметров смажьте смесью сливочного и растительного масел. В половник наберите 70 миллилитров теста, вылейте на раскаленную сковороду.

Одновременно рядом на плите поставьте на огонь сковороду большего диаметра и смажьте ее маслом. После того как блин обжарится с одной стороны на первой сковороде, его надо перевернуть на вторую подготовленную сковороду и обжарить до готовности.

Испеките шесть панкейков (по три штуки на порцию). Смажьте блины сливочным маслом (10 граммов). Бананы нарежьте колечками толщиной 0,5–0,7 сантиметра (по 10 граммов). Затем эти кружочки опалите горелкой.

Равномерно смажьте поверхность блина пастой Nutella (35 граммов), сверху положите кружки банана (50 граммов), накройте вторым блином. Смажьте второй блин Nutella, положите банан, накройте третьим блином. Третий блин также смажьте пастой, разложите на нее кружки банана и посыпьте их сахарной пудрой.