Самый ожидаемый праздник зимы — Масленица — начнется уже на следующей неделе, но нам уже не терпится начать выпекать блины и встречать весну. По этому случаю The Village собрал шесть рецептов блинов от московских шефов.
Блины с апельсином и карамелью
от шеф-повара Le Restaurant Жереми Урюти
Ингредиенты:
Филе апельсина — 30 г
Ликер Grand Marnier — 10 мл
Для соуса:
Сахар — 200 г
Апельсиновый сок — 300 мл
Сливочное масло — 150г
Цедра апельсина — 100 г
Вода — 1 л
Для блинов:
Молоко — 1,5 л
Яйца — 2 шт.
Мука — 900 г
Сливочное масло — 200 г
Ром — 100 г
Ликер Grand Marnier — 50 мл
Светлое пиво — 500 г
Способ приготовления:
Взбейте яйца, постепенно введите муку и добавьте растопленное сливочное масло. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы. Добавьте ром, ликер и пиво. Дайте настояться 20 минут. Можно выпекать.
Для соуса в кастрюле растопите сливочное масло, добавьте сахар и нагрейте, помешивая, пока сахар не растопится. Доведите сахарную смесь до золотистого цвета и влейте горячий апельсиновый сок. Добавьте цедру апельсина, воду и томите на медленном огне до состояния конфи.
Блины выложите в тарелку, полейте получившимся соусом и украсьте филе свежего апельсина. Перед подачей для фламбе полейте ликером Grand Marnier.
Блины из киноа
от Дарьи Лисиченко, основательницы «Города-сада»
Ингредиенты:
Киноа — 150 г
Яйца — 2 шт.
Миндальное молоко — 250 мл
Масла гхи — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Перемелите киноа в блендере, чтобы получилась мука. Смешайте получившуюся муку, яйца и миндальное молоко и поставьте на час в холодильник. Потом разогрейте сковороду, смазав ее маслом гхи, и поджарьте блинчики до золотистой корочки.
Панкейки с бананами гриль и нутеллой
от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless
Ингредиенты на две порции:
Молоко 3,2 % жирности — 170 мл
Живые дрожжи — 4 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 45 г
Пшеничная мука — 120 г
Сахар — 50 г
Соль — 2,5 г
Разрыхлитель для теста — 1,5 г
Растительное масло — 8 мл
Очищенные бананы — 400 г
Паста Nutella — 210 г
Сахарная пудра — 2 г
Способ приготовления:
Молоко (10 миллилитров) прогрейте, добавьте дрожжи и перемешайте до полного их растворения. Муку просейте, добавьте разрыхлитель, соль и сахар. Перемешайте. В чашу миксера влейте оставшееся молоко, добавьте яйца и молоко с дрожжами. Перемешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте растопленное негорячее сливочное масло (35 граммов от общего количества). Постепенно добавьте в чашу подготовленную муку, постоянно перемешивая массу миксером. Полученное тесто оставьте в теплом месте на 10 минут.
Сковороду диаметром 12 сантиметров смажьте смесью сливочного и растительного масел. В половник наберите 70 миллилитров теста, вылейте на раскаленную сковороду.
Одновременно рядом на плите поставьте на огонь сковороду большего диаметра и смажьте ее маслом. После того как блин обжарится с одной стороны на первой сковороде, его надо перевернуть на вторую подготовленную сковороду и обжарить до готовности.
Испеките шесть панкейков (по три штуки на порцию). Смажьте блины сливочным маслом (10 граммов). Бананы нарежьте колечками толщиной 0,5–0,7 сантиметра (по 10 граммов). Затем эти кружочки опалите горелкой.
Равномерно смажьте поверхность блина пастой Nutella (35 граммов), сверху положите кружки банана (50 граммов), накройте вторым блином. Смажьте второй блин Nutella, положите банан, накройте третьим блином. Третий блин также смажьте пастой, разложите на нее кружки банана и посыпьте их сахарной пудрой.
Блинчики с черникой
от шеф-повара гранд-кафе «Dr. Живаго»
Ингредиенты:
Яйца — 5 шт.
Соль — 7 г
Сахар — 75 г
Молоко — 500 мл
Растительное масло — 70 мл
Мука — 600 г
Ингредиенты для черничного крема:
Вареная сгущенка — 200 мл
Свежемороженая черника — 130 г
Заварной ванильный крем — 210 г
Ингредиенты для заварного крема:
Сахар — 250 г
Молоко — 500 мл
Яйцо — 4 шт.
Крахмал — 80 г
Сливочное масло — 100 г
Сливки 33 % жирности — 500 мл
Ванильный экстракт — 10 г
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты для блинов. Испеките блинчики на сковороде, по 30 граммов теста на один блин.
Приготовление черничного крема:
Разморозьте чернику. Смешайте сгущенку, чернику и заварной крем.
Приготовление заварного крема:
Молоко и сливки соедините и доведите до кипения. Сахар, яйца, крахмал и ваниль смешайте, взбейте венчиком до однородной массы. Смешайте обе массы и заварите до густоты. Снимите с плиты и добавьте сливочное масло. Охладите.
Подавайте, украсив черникой и вафельной крошкой по желанию.
Блины «Шинок» с красной икрой
от шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой
Ингредиенты:
Молоко — 500 мл
Вода — 500 мл
Сметана — 225 г
Яйца — 5 шт.
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Мука — 500 г
Растительное масло — 250 мл
Красная икра — 300 г
Способ приготовления:
Смешайте сметану с яйцами. Добавьте муку с солью и сахаром. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте растительное масло и перемешайте.
Порциями влейте в тесто воду, тщательно перемешивая, чтобы получить блинное тесто нужной консистенции. Жарьте тонкие блины на раскаленных сковородах с двух сторон. Удобнее всего это делать на специальных блинных сковородах, у которых невысокие бортики и антипригарное покрытие.
Готовые блины начините красной икрой и подавайте к столу.
Панкейки с бананом, клубничным вареньем и мороженым
от шеф-повара ресторана Moregrill
Ингредиенты:
Панкейки — 300 г
Клубничное варенье — 65 г
Банан — 40 г
Мороженое — 75 г
Мята — 1 г
Для панкейков:
Яйца — 2 шт.
Молоко 3,2 % жирности — 440 мл
Мука высшего сорта — 300 г
Сухие дрожжи — 2 г
Сахарный песок — 130 г
Растительное масло — 90 мл
Соль — 5 г
Разрыхлитель для теста — 7 г
Способ приготовления:
В небольшом количестве молока растворите соль, сахар, добавьте разведенные дрожжи, перемешайте смесь, соедините с остальным молоком, подогретым до 35–40 градусов. Добавьте муку, яйца, перемешайте до однородной массы, введите растительное масло и снова перемешайте. Затем оставьте тесто в теплом месте (25–35 градусов) примерно на три-четыре часа. В процессе брожения обминайте тесто.
Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Подавайте панкейки стопкой из пяти штук. Сверху полейте клубничным вареньем, по желанию выложите слайсы банана и украсьте шариком мороженого и мятой.
Фотографии: обложка, 5 — «Шинок», 1 — Le Restaurant, 2 — lily_rocha — stock.adobe.com, 3 — Meatless, 4 — «Dr. Живаго», 6 — Moregrill
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