Масло нужно размягчить до комнатной температуры, чтобы его можно было взбить миксером. Всыпьте в мягкое масло сахар. А для аромата добавьте ваниль. Взбейте масляный крем, потом добавьте в него яйцо, это сделает тесто более рассыпчатым. Добавьте апельсиновый сок. Взбейте все до однородности.

Для приготовления оменташена нагрейте духовку до 180 градусов. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 3–5 миллиметров и вырежьте из него круги диаметром 7,5 сантиметра. В середину каждого круга положите по 1–2 столовые ложки начинки, затем защипите края теста так, чтобы получился пирожок треугольной формы. В середине пирожка должно быть видно начинку. Выложите пирожки на противень и пеките минут 15 или до тех пор, пока они не станут бледно-золотистого цвета.

На стол подавайте теплыми или холодными. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Оменташен — треугольное печенье, которое пекут на Пурим — праздник, связанный с историей Эстер, Мордехая и Амана. Готовят «уши Амана» (другое название этого угощения) с разнообразными сладкими начинками.