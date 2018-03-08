Арахисовое печенье
от кондитерской «Сахар bakery»
Ингредиенты:
Арахисовая паста — 150 г
Сливочное масло комнатной температуры — 110 г
Белый сахар — 200 г
Пшеничная мука — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — 2 г
Соль — 2 г
Разрыхлитель — 5 г
Горький шоколад 72,5 % (можно смесь горького и молочного) — 50 г
Способ приготовления:
Мягкое масло, арахисовую пасту и сахар взбейте до посветления массы (5–7 минут). Добавьте яйцо, взбейте. В миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте к масляной смеси, взбивайте еще 30 секунд до однородной текстуры. Добавьте шоколадные капли или нарубленный шоколад.
А дальше зависит от того, какое печенье вы больше любите. Если любите мягкое, то можно только слегка сплющить печенье, а если хрустящее, то легко его раскатайте до толщины в 5–6 миллиметров.
Выпекайте при 160 градусах 10–12 минут.
Печенье из гранолы
от бренд-шефа Il Forno Алексея Беседина
Ингредиенты:
Растительное масло — 36 г
Мед — 60 г
Тростниковый сахар — 30 г
Кленовый сироп — 3 ст. л
Овсяные хлопья — 150 г
Фисташки — 45 г
Нарезанный миндаль — 25 г
Тыквенные семечки — 20 г
Корица — щепотка
Сушеная клюква — 3 ст. л.
Соль — щепотка
Способ приготовления:
На водяной бане доведите до однородной массы растительное масло, мед, тростниковый сахар и сироп. Затем добавьте в смесь оставшиеся ингредиенты. Замесите до состояния теста и раскатайте пласт толщиной 0,5 сантиметра. Выпекайте при температуре 145 градусов в течение 35 минут.
Остудите и нарежьте на квадраты желаемого размера.
Веганское печенье с шоколадной крошкой
от Александры Новиковой, основательницы проекта How to Green
Ингредиенты:
Сироп из топинамбура — 90 г
Растопленное масло гхи или
масло из виноградных
косточек — 60 г
Рисовая мука — 50 г
Кукурузный крахмал — 30 г
Миндальная мука — 115 г
Сода — ½ ч. л.
Соль — щепотка
Темный шоколад — 120 г
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Соедините в миске все сухие ингредиенты и перемешайте. Смешайте все влажные ингредиенты и соедините с сухими, перемешайте.
Нарежьте шоколад на небольшие кусочки, отложите 2 столовые ложки нарезанного шоколада для украшения.
Перемешайте шоколад с тестом, когда оно немного остынет (очень важно не добавлять совсем мелкие крошки шоколада, чтобы печенье не окрасилось). Сформируйте печенья и выложите на противень, покрытый пергаментом, как минимум в 3 сантиметрах друг от друга. Сверху выложите оставшийся шоколад и выпекайте в течение 9–10 минут.
Дайте печенью остыть, через несколько минут оно приобретет хрустящую текстуру.
Оменташен (Пурим-печенье)
от фабрики-кухни кошерной кулинарии Pinhas
Ингредиенты:
Сливочное масло — 200 г
Сахар — 80 г
Мука — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель теста (или сода) —
4 г
Ванилин, соль — 1 г
Апельсиновый сок — 60 мл
Мак (или другая начинка, например варенье) — 300 г
Способ приготовления:
Масло нужно размягчить до комнатной температуры, чтобы его можно было взбить миксером. Всыпьте в мягкое масло сахар. А для аромата добавьте ваниль. Взбейте масляный крем, потом добавьте в него яйцо, это сделает тесто более рассыпчатым. Добавьте апельсиновый сок. Взбейте все до однородности.
Для приготовления оменташена нагрейте духовку до 180 градусов. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 3–5 миллиметров и вырежьте из него круги диаметром 7,5 сантиметра. В середину каждого круга положите по 1–2 столовые ложки начинки, затем защипите края теста так, чтобы получился пирожок треугольной формы. В середине пирожка должно быть видно начинку. Выложите пирожки на противень и пеките минут 15 или до тех пор, пока они не станут бледно-золотистого цвета.
На стол подавайте теплыми или холодными. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Оменташен — треугольное печенье, которое пекут на Пурим — праздник, связанный с историей Эстер, Мордехая и Амана. Готовят «уши Амана» (другое название этого угощения) с разнообразными сладкими начинками.
Фотографии: обложка, 2 — Il Forno, 1 — littleny — stock.adobe.com, 3 — How to Green, 4 — Pinhas
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