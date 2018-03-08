Арахисовое печенье

от кондитерской «Сахар bakery»

Ингредиенты:

Арахисовая паста — 150 г

Сливочное масло комнатной температуры — 110 г

Белый сахар — 200 г

Пшеничная мука — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сода — 2 г

Соль — 2 г

Разрыхлитель — 5 г

Горький шоколад 72,5 % (можно смесь горького и молочного) — 50 г

Способ приготовления:

Мягкое масло, арахисовую пасту и сахар взбейте до посветления массы (5–7 минут). Добавьте яйцо, взбейте. В миске смешайте все сухие ингредиенты, добавьте к масляной смеси, взбивайте еще 30 секунд до однородной текстуры. Добавьте шоколадные капли или нарубленный шоколад.

А дальше зависит от того, какое печенье вы больше любите. Если любите мягкое, то можно только слегка сплющить печенье, а если хрустящее, то легко его раскатайте до толщины в 5–6 миллиметров.

Выпекайте при 160 градусах 10–12 минут.

Печенье из гранолы

от бренд-шефа Il Forno Алексея Беседина

Ингредиенты:

Растительное масло — 36 г

Мед — 60 г

Тростниковый сахар — 30 г

Кленовый сироп — 3 ст. л

Овсяные хлопья — 150 г

Фисташки — 45 г

Нарезанный миндаль — 25 г

Тыквенные семечки — 20 г

Корица — щепотка

Сушеная клюква — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Способ приготовления:

На водяной бане доведите до однородной массы растительное масло, мед, тростниковый сахар и сироп. Затем добавьте в смесь оставшиеся ингредиенты. Замесите до состояния теста и раскатайте пласт толщиной 0,5 сантиметра. Выпекайте при температуре 145 градусов в течение 35 минут.

Остудите и нарежьте на квадраты желаемого размера.

Веганское печенье с шоколадной крошкой

от Александры Новиковой, основательницы проекта How to Green

Ингредиенты:

Сироп из топинамбура — 90 г

Растопленное масло гхи или

масло из виноградных

косточек — 60 г

Рисовая мука — 50 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Миндальная мука — 115 г

Сода — ½ ч. л.

Соль — щепотка

Темный шоколад — 120 г

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Соедините в миске все сухие ингредиенты и перемешайте. Смешайте все влажные ингредиенты и соедините с сухими, перемешайте.

Нарежьте шоколад на небольшие кусочки, отложите 2 столовые ложки нарезанного шоколада для украшения.

Перемешайте шоколад с тестом, когда оно немного остынет (очень важно не добавлять совсем мелкие крошки шоколада, чтобы печенье не окрасилось). Сформируйте печенья и выложите на противень, покрытый пергаментом, как минимум в 3 сантиметрах друг от друга. Сверху выложите оставшийся шоколад и выпекайте в течение 9–10 минут.

Дайте печенью остыть, через несколько минут оно приобретет хрустящую текстуру.

Оменташен (Пурим-печенье)

от фабрики-кухни кошерной кулинарии Pinhas

Ингредиенты:

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 80 г

Мука — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель теста (или сода) —

4 г

Ванилин, соль — 1 г

Апельсиновый сок — 60 мл

Мак (или другая начинка, например варенье) — 300 г

Способ приготовления:

Масло нужно размягчить до комнатной температуры, чтобы его можно было взбить миксером. Всыпьте в мягкое масло сахар. А для аромата добавьте ваниль. Взбейте масляный крем, потом добавьте в него яйцо, это сделает тесто более рассыпчатым. Добавьте апельсиновый сок. Взбейте все до однородности.

Для приготовления оменташена нагрейте духовку до 180 градусов. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 3–5 миллиметров и вырежьте из него круги диаметром 7,5 сантиметра. В середину каждого круга положите по 1–2 столовые ложки начинки, затем защипите края теста так, чтобы получился пирожок треугольной формы. В середине пирожка должно быть видно начинку. Выложите пирожки на противень и пеките минут 15 или до тех пор, пока они не станут бледно-золотистого цвета.

На стол подавайте теплыми или холодными. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Оменташен — треугольное печенье, которое пекут на Пурим — праздник, связанный с историей Эстер, Мордехая и Амана. Готовят «уши Амана» (другое название этого угощения) с разнообразными сладкими начинками.

Фотографии: обложка, 2 — Il Forno, 1 — littleny — stock.adobe.com, 3 — How to Green, 4 — Pinhas