Приготовить крем: смешать молоко и желток, процедить через сито. Добавить сахар и поставить в сотейнике на медленный огонь. Уваривать, постоянно помешивая, 7–8 минут. Когда закипит, держать на огне еще пару минут. Готовую массу разделить пополам. В одну часть добавить шоколад и хорошенько взбить. Обе массы перелить в холодную посуду, накрыть пищевой пленкой и охладить до комнатной температуры. Масло хорошенько взбить, добавить ванильный сахар и коньяк. Разделить пополам. В каждую часть, продолжая взбивать масло, постепенно влить остывшую подготовленную массу (сливочную и шоколадную).

Приготовить бисквит: взбить яйцо с сахаром. Добавить кефир и соду. Размешать. Ввести просеянную муку и какао. Тесто для бисквита залить в небольшую прямоугольную форму, выстланную пергаментом. Затем выпекать в разогретой до 160 °С духовке 20–25 минут. Готовый бисквит охладить при комнатной температуре, затем разрезать вдоль пополам. Очищенный банан нарезать поперек на сегменты толщиной 0,4–0,5 сантиметра. Клубнику нарезать вдоль слайсами толщиной 0,2–0,3 сантиметра. Одну половинку бисквита выложить в центр тарелки и полить белым кремом. Поверх полить шоколадным кремом. Сверху по всей длине бисквита равномерно выложить слой банана, затем — слой клубники. Накрыть второй половинкой бисквита. Сверху десерт полить шоколадным кремом. Дать пропитаться.