Шоколадный бисквит с клубникой, бананом и сливочным кремом
от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Bottoms Up
Ингредиенты:
Мука — 70 г
Какао — 12 г
Сода — на кончике ножа
Кефир — 70 мл
Сахар — 55 г
Яйцо — 1 шт.
Банан — 60 г
Клубника — 50 г
Сливочный крем — 90 мл
Шоколадный крем — 90 мл
Ингредиенты для крема:
Сливочное масло (мягкое) — 100 г
Сахар — 90 г
Желток — 1 шт.
Молоко — 65 мл
Ванильный сахар — 1/2 пакетика
Коньяк — 1 ст. л.
Шоколад — 10 г
Способ приготовления:
Приготовить крем: смешать молоко и желток, процедить через сито. Добавить сахар и поставить в сотейнике на медленный огонь. Уваривать, постоянно помешивая, 7–8 минут. Когда закипит, держать на огне еще пару минут. Готовую массу разделить пополам. В одну часть добавить шоколад и хорошенько взбить. Обе массы перелить в холодную посуду, накрыть пищевой пленкой и охладить до комнатной температуры. Масло хорошенько взбить, добавить ванильный сахар и коньяк. Разделить пополам. В каждую часть, продолжая взбивать масло, постепенно влить остывшую подготовленную массу (сливочную и шоколадную).
Приготовить бисквит: взбить яйцо с сахаром. Добавить кефир и соду. Размешать. Ввести просеянную муку и какао. Тесто для бисквита залить в небольшую прямоугольную форму, выстланную пергаментом. Затем выпекать в разогретой до 160 °С духовке 20–25 минут. Готовый бисквит охладить при комнатной температуре, затем разрезать вдоль пополам. Очищенный банан нарезать поперек на сегменты толщиной 0,4–0,5 сантиметра. Клубнику нарезать вдоль слайсами толщиной 0,2–0,3 сантиметра. Одну половинку бисквита выложить в центр тарелки и полить белым кремом. Поверх полить шоколадным кремом. Сверху по всей длине бисквита равномерно выложить слой банана, затем — слой клубники. Накрыть второй половинкой бисквита. Сверху десерт полить шоколадным кремом. Дать пропитаться.
Брауни с розой и розовым перцем
от Ульяны Юрьевой, кондитера BrownieMama
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Шоколад (34 % какао) — 250 г
Масло сливочное — 100 г
Яйца — 5 шт.
Сахар — 125 г
Мука — 140 г
Какао — 30 г
Соль — 3 г
Эфирное масло розы (пищевое) — 2 капли
Розовый перец — 10 г
Для украшения — лепестки розы (пищевые! Ни в коем случае не из цветочного магазина), кусочки шоколада, горошины розового перца
Способ приготовления:
Шоколад растопить на водяной бане вместе с маслом, смешать лопаткой до однородности, добавить эфирное масло. Яйца слегка смешать венчиком, добавить сахар, муку, какао, соль. Смешать блендером на низких оборотах. Аккуратно влить шоколад с маслом, смешать лопаткой, стараясь не добавлять дополнительно воздуха в тесто.
Выстелить квадратную форму бумагой для выпечки (форма 20/20 сантиметров). Розовый перец раздавить на доске широкой стороной лезвия ножа. Вылить тесто, посыпать равномерно розовым перцем и распределить его лопаткой и аккуратно промешать. Выпекать в духовке разогретой до 180 °C примерно 22 минуты. Внутри брауни должен оставаться жидким — он застынет после остывания. Теплым украсить кусочками шоколада, лепестками и горошинами розового перца.
Подавать комнатной температуры или теплым, с шариком сливочного мороженого.
Горячее шоколадное суфле с мороженым
от Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана Molon Lave
Ингредиенты:
Шоколад черный 72 % — 500 г
Масло сливочное — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 250 г
Мука — 150 г
Ванильное мороженое
Способ приготовления:
Черный шоколад и сливочное масло растопить на водяной бане. Отдельно взбить яйцо с сахаром на большой скорости до пенообразной консистенции. Затем соединить две полученные массы и перемешать. Просеять муку, добавить к смеси и тщательно перемешать. Разлить по формам и поставить в морозилку на 2–3 часа. Замороженный десерт запекать в духовке при температуре 200 °С в течение 10 минут. Готовый десерт украсить ванильным мороженым.
Фотографии: Обложка — hookmedia — stock.adobe.com, 1 — Bottoms Up, 2 — Africa Studio — stock.adobe.com, 3 — Molon Lave
КомментарииПодписаться