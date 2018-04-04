Уже в это воскресенье будет праздноваться Пасха, а значит, можно начинать красить яйца и печь куличи. The Village собрал пять рецептов нетрадиционных куличей, которые несложно приготовить дома.
Кулич «Красный бархат»
от кондитеров Cezve Coffee
Ингредиенты для кулича:
Самоподнимающаяся мука — 600 г
Домашний жирный творог — 200 г
Свекольный сок — 200 мл
Измельченный белый шоколад — 100 г
Морковный сок — 100 мл
Вода — 100 мл
Для глазури:
8 яичных белков
1 кг сахарной пудры
сок 1/4 лимона
Способ приготовления:
Перемешать все ингредиенты до однородной массы, разлить по четырем одноразовым формам диаметром 12 сантиметров или по вашему усмотрению. Поставить в духовку на 160 градусов и выпекать 40 минут до полной готовности; внутри тесто должно быть пропеченное — это можно проверить деревянной палочкой. Как куличи будут готовы, их нужно оставить и дать возможность остыть, также можно немного пропитать ромом.
В этот момент подготовить глазурь: взбить 8 яичных белков с килограммом сахарной пудры и добавить сок 1/4 лимона, довести до однородной блестящей и тягучей массы. Украсить куличи сахарной помадкой и присыпать любым украшением по вашему вкусу.
Шоколадный кулич
от Нофара Зоара, шеф-консультанта ресторана Nofar
Ингредиенты:
Молоко — 250 г
Мука — 350 г
Какао — 50 г
Масло сливочное — 100 г
Сахар — 150 г
Желтки — 2 шт.
Дрожжи — 15 г
Клюква сушеная — 90 г
Грецкий орех — 100 г
Шоколад темный — 150 г
Цедра апельсина — 30 г
Карамель готовая —100 г
Способ приготовления:
Молоко, дрожжи, сахар и 50 грамм муки тщательно перемешать и поставить настаиваться. После того как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки.
Тесто также должно подняться, после чего наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость.
После того как куличи будут готовы, полить их сверху темным шоколадом, также можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецким орехом.
Маковый кулич с цукатами и лимонной цедрой
от ресторана Cook'kareku
Ингредиенты:
Мука — 250 г
Сахар — 100 г
Молоко — 100 г
Сухие дрожжи — 5 г
Сливочное масло — 100 г
1 яйцо
1 желток
Изюм — 25 г
Цукаты — 150 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Мак — 1 ст. л.
Цедра одного лимона
Для глазури:
1 белок
150 г сахарной пудры
1 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку сахара и 2 столовые ложки муки. Поставьте в теплое место на 30 минут (опара считается готовой, когда дрожжи поднимутся и опадут).
Муку, яйцо, желток, оставшийся сахар, ванильный сахар — смешайте, добавьте опару и замесите тесто. Добавьте размягченный маргарин и вымесите тесто до эластичности. После этого тесто снова уберите в теплое место для подхода.
Добавьте в поднявшееся тесто изюм, цукаты, цедру лимона и мак. Хорошо вымешайте тесто.
Подготовленную форму для куличей наполните тестом на 1/4 и оставьте в теплом
месте. Как только тесто увеличится в объеме до верха формы, поставьте кулич в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут.
Готовый кулич остудите и достаньте из формы. Для глазури взбейте белок с лимонным соком, небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Нанесите глазурь на кулич и украсьте маршмеллоу и пасхальным декором.
Кулич с орешками
от бренд-шефа кафе «Вареничная №1» Алены Солодовиченко
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 570 г
Дрожжи — 10 г
Яйцо куриное — 4 шт.
Масло сливочное — 120 г
Молоко — 100 мл
Изюм белый — 70 г
Мед — 50 г
Сахар — 50 г
Сахар ванильный — 20 г
Соль — 1 г
Арахис очищенный — 10 г
Фундук — 10 г
Для глазури:
Сахарная пудра — 60 г
Соль — 1 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Способ приготовления:
В теплом молоке развести дрожжи, добавить 85 грамм муки. Тщательно размешать опару, накрыть и поставить в теплое место. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, растертые с сахаром и ванильным сахаром яичные желтки, сливочное масло, мед. Все перемешать, а затем добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку, замесить тесто. Тесто накрыть салфеткой и поставить в теплое место. Когда оно поднимется и увеличится в объеме в два раза, добавить изюма, хорошо перемешать. Разложить тесто в формы (до половины высоты), накрыть и поставить в теплое место.
Приготовить глазурь: аккуратно отделить белок от желтка и в течение нескольких минут непрерывно взбивайте его вместе с солью до образования густой пены. Когда пена начнет хорошо держать форму и не будет выливаться из миски, постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
Покрыть остывший кулич глазурью, обсыпать орешками.
Итальянский пасхальный кулич «Коломба»
от шеф-повара ресторана Monica Натальи Гореловой
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 350 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 150 г
Разрыхлитель — 1 пакетик
Миндаль — 1 горсть
Апельсин (цедра) — 1 шт.
Лимон (цедра) — 1 шт.
Ром — 90 мл
Миндальная эссенция — 1 ч. л.
Молоко — 170 мл
Цукаты, изюм, шоколад — по вкусу
Способ приготовления:
Отделяем желтки от белков. Взбиваем белки в густую пену, а желтки — с сахаром. Во взбитые желтки добавляем муку, молоко и ром. Замешиваем тесто и вводим разрыхлитель. Добавляем миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию. Смешиваем взбитые белки с получившимся тестом. Смазываем форму растительным маслом. Выкладываем тесто в форму и выпекаем на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.
Фотографии: обложка – serenko – stock.adobe.com, 1 – Cezve Coffee, 2 – Nofar, 3 – Cook'kareku, 4 – «Вареничная №1», 5 – Monica
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