В теплом молоке развести дрожжи, добавить 85 грамм муки. Тщательно размешать опару, накрыть и поставить в теплое место. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, растертые с сахаром и ванильным сахаром яичные желтки, сливочное масло, мед. Все перемешать, а затем добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку, замесить тесто. Тесто накрыть салфеткой и поставить в теплое место. Когда оно поднимется и увеличится в объеме в два раза, добавить изюма, хорошо перемешать. Разложить тесто в формы (до половины высоты), накрыть и поставить в теплое место.

Приготовить глазурь: аккуратно отделить белок от желтка и в течение нескольких минут непрерывно взбивайте его вместе с солью до образования густой пены. Когда пена начнет хорошо держать форму и не будет выливаться из миски, постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.

Покрыть остывший кулич глазурью, обсыпать орешками.