Весна с колебаниями приходит в город, и, хотя некоторые кафе уже выставили столики на улицу, прогноз погоды на ближайшее время говорит о том, что время веранд еще не пришло. Поэтому самое время научиться делать несколько простых кофейных напитков, если домашний кофе в турке за зиму поднадоел. На этот раз рецептами холодного и горячего кофе с The Village поделилась Лилия Гадельшина — бариста сети кофеен «Даблби», победительница национального чемпионата бариста 2018 года.

Капучино по-домашнему

Способ заваривания кофе во френч-прессе (наверняка он есть у многих дома)

Заварить кофе. Пропорции: 25 грамм кофе (4 столовые ложки) на 330 миллилитров воды (объем маленького френч-пресса), настоять 4 минуты. В этом же френч-прессе взбить горячее молоко. Как это сделать? Налить молоко до середины, опустить плунжер до середины и быстрыми движениями опускать плунжер вверх-вниз до образования воздушной пены. Добавить в чашку кофе вспененное молоко.

Iced Coffee

Ингредиенты: Свежемолотый кофе — 25 г Вода — 330 мл

Способ приготовления: Заварить кофе во френч-прессе (25 грамм кофе на 330 миллилитров воды). Дать остыть. Залить в формочку для льда и охладить в морозилке. Когда кофе превратится в лед, переложить в стеклянный стакан и залить холодным молоком.

Кофе-тоник

Ингредиенты: Свежемолотый кофе — 25 г Вода — 330 мл Тоник — 100 мл

Способ приготовления: Заварить кофе во френч-прессе (25 грамм кофе на 330 миллилитров воды), охладить. В стеклянный стакан положить лед, добавить тоник до половины, затем доверху налить охлажденный кофе.

Раф масала по-домашнему

Ингредиенты: Свежемолотый кофе — 25 г Вода — 330 мл Тростниковый сахар — 2 ч. л. Молотый имбирь — 1/2 ч. л. Кардамон — 1/2 Ч. Л. Корица — 1/2 Ч. Л. Горячая вода — 40 мл Сливки 11 % — 50 мл

Способ приготовления: Заварить кофе во френч-прессе, перелить в другую посуду, на время отставить. Делаем пряный сироп: имбирь, кардамон, корицу и сахар смешиваем с горячей водой до растворения сахара. Сливки подогреть, но не доводить до кипения. Смешиваем все полученные ингредиенты во френч-прессе: одну столовую ложку сиропа, горячие сливки и кофе по вкусу. Взбиваем все с помощью плунжера или же домашнего миксера.

Колд брю во френч-прессе

Ингредиенты: Свежемолотый кофе — 25 г Вода — 330 мл

Способ приготовления: Поместите молотый кофе во френч-пресс и залейте холодной водой. Закройте крышкой и подождите от 12 до 24 часов. Когда напиток будет готов, просто опустите поршень френч-пресса.

Кофейно-банановый смузи

Ингредиенты: Банан — 1 шт. Мед — 1 ч. л. Какао — 1 ч. л. Чашка свежезаваренного кофе Чашка молока

Способ приготовления: Все ингредиенты поместить в блендер и взбить.

Фотографии: обложка – leszekglasner – stock.adobe.com, «Даблби»