Майские праздники наступили, и погода, наконец, позволяет провести время на улице, не кутаясь с головой в шарф. Самое время открывать сезон барбекю, шашлыков и воскресных пикников в парке. Мы попросили Кирилла Мартыненко, бренд-шефа мясного «Торро Гриль» поделиться тремя рецептами несложных маринадов, которые сделают простые шашлыки чуточку гастрономичнее.

Маринад для свинины (на 1 килограмм)

Ингредиенты:

Мед — 2 ст. л.

Уксус бальзамический — 100 мл

Орегано — 1 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Способ маринования:

Смешать все ингредиенты, замариновать мясо. Чтобы мясо хорошо пропиталось, желательно мариновать его не менее часа, а лучше оставить на ночь.

Маринад для мяса (курица / свинина / баранина) на 1 килограмм

Ингредиенты:

Йогурт натуральный — 1 стакан

Мята — 2–3 веточки

Кинза свежая — 1/4 пучка

Соль — 1 ч. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Лимонный сок — 1/2 лимона

Масло растительное — 1 ст. л.

Пажитник молотый — 1/2 ч. л.

Способ маринования:

Смешать все ингредиенты, добавить рубленые травы. Мариновать от одного часа.

Маринад для курицы на 1 килограмм

Ингредиенты:

Соевый соус — 75 мл

Сахар — 1 ст. л.

Чили-соус — 1 ч. л.

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Чеснок свежий — 3 зубчика

Апельсиновый сок — 1/2 стакана

Молотый кориандр — 1 ч. л.

Способ маринования:

Смешать все ингредиенты, довести до кипения, но не кипятить. Остудить маринад и замариновать в нем курицу.

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