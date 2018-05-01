Майские праздники наступили, и погода, наконец, позволяет провести время на улице, не кутаясь с головой в шарф. Самое время открывать сезон барбекю, шашлыков и воскресных пикников в парке. Мы попросили Кирилла Мартыненко, бренд-шефа мясного «Торро Гриль» поделиться тремя рецептами несложных маринадов, которые сделают простые шашлыки чуточку гастрономичнее.

Маринад для свинины (на 1 килограмм)

Ингредиенты: Мед — 2 ст. л. Уксус бальзамический — 100 мл Орегано — 1 ч. л. Соль — 1 ст. л. Перец черный молотый — 1 ч. л. Лук репчатый — 1 шт. Масло растительное — 1 ст. л.

Способ маринования: Смешать все ингредиенты, замариновать мясо. Чтобы мясо хорошо пропиталось, желательно мариновать его не менее часа, а лучше оставить на ночь.

Маринад для мяса (курица / свинина / баранина) на 1 килограмм

Ингредиенты: Йогурт натуральный — 1 стакан Мята — 2–3 веточки Кинза свежая — 1/4 пучка Соль — 1 ч. л. Перец черный молотый — по вкусу Лимонный сок — 1/2 лимона Масло растительное — 1 ст. л. Пажитник молотый — 1/2 ч. л.

Способ маринования: Смешать все ингредиенты, добавить рубленые травы. Мариновать от одного часа.

Маринад для курицы на 1 килограмм

Ингредиенты: Соевый соус — 75 мл Сахар — 1 ст. л. Чили-соус — 1 ч. л. Кунжутное масло — 1 ст. л. Чеснок свежий — 3 зубчика Апельсиновый сок — 1/2 стакана Молотый кориандр — 1 ч. л.

Способ маринования: Смешать все ингредиенты, довести до кипения, но не кипятить. Остудить маринад и замариновать в нем курицу.

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