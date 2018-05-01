Майские праздники наступили, и погода, наконец, позволяет провести время на улице, не кутаясь с головой в шарф. Самое время открывать сезон барбекю, шашлыков и воскресных пикников в парке. Мы попросили Кирилла Мартыненко, бренд-шефа мясного «Торро Гриль» поделиться тремя рецептами несложных маринадов, которые сделают простые шашлыки чуточку гастрономичнее.
Маринад для свинины (на 1 килограмм)
Ингредиенты:
Мед — 2 ст. л.
Уксус бальзамический — 100 мл
Орегано — 1 ч. л.
Соль — 1 ст. л.
Перец черный молотый — 1 ч. л.
Лук репчатый — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. л.
Способ маринования:
Смешать все ингредиенты, замариновать мясо. Чтобы мясо хорошо пропиталось, желательно мариновать его не менее часа, а лучше оставить на ночь.
Маринад для мяса (курица / свинина / баранина) на 1 килограмм
Ингредиенты:
Йогурт натуральный — 1 стакан
Мята — 2–3 веточки
Кинза свежая — 1/4 пучка
Соль — 1 ч. л.
Перец черный молотый — по вкусу
Лимонный сок — 1/2 лимона
Масло растительное — 1 ст. л.
Пажитник молотый — 1/2 ч. л.
Способ маринования:
Смешать все ингредиенты, добавить рубленые травы. Мариновать от одного часа.
Маринад для курицы на 1 килограмм
Ингредиенты:
Соевый соус — 75 мл
Сахар — 1 ст. л.
Чили-соус — 1 ч. л.
Кунжутное масло — 1 ст. л.
Чеснок свежий — 3 зубчика
Апельсиновый сок — 1/2 стакана
Молотый кориандр — 1 ч. л.
Способ маринования:
Смешать все ингредиенты, довести до кипения, но не кипятить. Остудить маринад и замариновать в нем курицу.
Фотографии: обложка, 2, 3 — Lukas Gojda — stock.adobe.com. 1 — koss13 — stock.adobe.com
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