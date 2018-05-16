Теплый сезон — время холодных напитков, льда и лимонадов. Если чистая вода на столе в офисе или дома уже порядком надоела, а сладкая газировка не самая полезная альтернатива, можно разнообразить свои дневные напитки, сделав воду немного вкуснее и интереснее. Мы попросили Алену Злобину, основателя и идейного вдохновителя проекта «Вкус & цвет», поделиться с нами рецептами простых и невредных лимонадов. Все напитки делаются без сахара, но если вам все же захочется немного подсластить — отдайте предпочтение виноградному сиропу.
Тархун / 1 порция
Ингредиенты:
Апельсин — 50 г
Лимон — 50 г
Тархун — 100 г
Вода — 190 мл
Способ приготовления:
Выжать сок из апельсина, лимона и тархуна. Смешать все ингредиенты, добавить льда по желанию.
Огуречная вода / 1 порция
Ингредиенты:
Огурцы — 170 г
Лимон — 100 г
Вода — 100 мл
Способ приготовления:
Выжать сок из огурцов и лимона. Смешать все ингредиенты. Добавить льда по желанию.
Имбирно-лимонная вода / 1 порция
Ингредиенты:
Лимон — 80 г
Имбирь — 70 г
Вода — 200 мл
Способ приготовления:
Выжать сок из имбиря и лимона. Смешать все ингредиенты. Добавить льда по желанию.
Фотографии: обложка — shersor — stock.adobe.com, 1 — senteliaolga — stock.adobe.com, 2 —Hetizia — stock.adobe.com, 3 — mizina — stock.adobe.com
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