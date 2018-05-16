Теплый сезон — время холодных напитков, льда и лимонадов. Если чистая вода на столе в офисе или дома уже порядком надоела, а сладкая газировка не самая полезная альтернатива, можно разнообразить свои дневные напитки, сделав воду немного вкуснее и интереснее. Мы попросили Алену Злобину, основателя и идейного вдохновителя проекта «Вкус & цвет», поделиться с нами рецептами простых и невредных лимонадов. Все напитки делаются без сахара, но если вам все же захочется немного подсластить — отдайте предпочтение виноградному сиропу.

Тархун / 1 порция

Ингредиенты: Апельсин — 50 г Лимон — 50 г Тархун — 100 г Вода — 190 мл

Способ приготовления: Выжать сок из апельсина, лимона и тархуна. Смешать все ингредиенты, добавить льда по желанию.

Огуречная вода / 1 порция

Ингредиенты: Огурцы — 170 г Лимон — 100 г Вода — 100 мл

Способ приготовления: Выжать сок из огурцов и лимона. Смешать все ингредиенты. Добавить льда по желанию.

Имбирно-лимонная вода / 1 порция

Ингредиенты: Лимон — 80 г Имбирь — 70 г Вода — 200 мл

Способ приготовления: Выжать сок из имбиря и лимона. Смешать все ингредиенты. Добавить льда по желанию.

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