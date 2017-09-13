О том, каково быть женщиной в индустрии, и о собственном стиле

Конечно, быть женщиной-шефом все еще не так просто. Вот в LavkaLavka, где преимущественно мужская команда, поначалу был резонанс, но не большой и не длительный. Я просто вышла на кухню, отработала с ними одну смену — и вопрос был закрыт. Надо, чтобы команда тебя уважала, а для этого, во-первых, нужно доказывать делом, а во-вторых, просто быть с этой командой.

Многие меня до сих пор не воспринимают как шефа, какие-то журналисты, коллеги по цеху. На самом деле у шеф-повара нет пола. Я всегда говорю девочкам, которые приходят работать ко мне на кухню: «Ты здесь не девочка, ты повар, тут нет никаких поблажек, если ты хочешь работать, ты будешь работать наравне с парнями». И я могу сказать, что все девчонки у меня на кухне дадут фору любому именно потому, что им все время приходится что-то доказывать. И поэтому мы сильнее.

Я никогда не иду на работу через силу, у меня такого нет. Шеф — это не профессия, это жизнь, а когда профессия — твоя жизнь, как от нее можно устать? Я могу устать физически, но мне достаточно зайти на кухню, и я забываю об усталости, о том, что где-то что-то болит, этот адреналин на кухне компенсирует абсолютно все. Если ты кайфуешь от работы, то ты никогда от нее не устанешь.

Я еще ни разу не была в отпуске с тех пор, как стала шефом. У меня, наверное, такой страх, что я пришла в профессию поздно и не успею, что мне надо нагнать. Стаценко, Зотов, Мухин… Мы все примерно одного возраста, но они уже вон какие, а я же только начала. По крайней мере, я себя такой все еще считаю.

Хотя мне кажется, что у меня уже есть свой стиль. Я человек свежести: сливки, майонез, бекон — это не мое. Я люблю придумывать соусы без сливок, на фрешах, на каких-то овощных бульонах… И я очень люблю цвет. Для меня важно, чтобы еда на тарелке выглядела красиво. Наверное, это от любви к кулинарным книгам, где всегда красивые картинки. Есть Дэниел Хамм, у которого потрясающая сервировка, есть Рене Редзепи, у которого совершенно свой стиль — и он узнается, и я хочу, чтобы когда-нибудь кто-то смотрел на мое блюдо и сразу понимал: это — Савчук.