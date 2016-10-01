Гид The Village13 сетов Московского гастрономического фестиваля
Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля
Текст: Ирина Гюне, Кристина Сафонова
С 1 по 31 октября 2016 года в столице пройдет Московский гастрономический фестиваль. В течение месяца посетители 100 ресторанов и баров города смогут попробовать специальные дегустационные сеты от шеф-поваров как дорогих и известных, так и самых новых заведений. При этом стоимость одного сета не будет превышать 1 500 рублей. The Village отобрал 13 мест, принимающих участие в фестивале, и рассказывает, за чем туда идти.
«Северяне»
Адрес
Большая Никитская ул., 12
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (499) 700–08–98
Место: Самый новый из проектов звездного тандема Ильи Тютенкова и Уильяма Ламберти (Uilliam's, «Уголек», Pinch). Шеф-поваром «Северян» стал лучший молодой повар 2015 года Георгий Троян. Главной изюминкой заведения являются две русские печи, в которых готовится основная часть меню. Среди блюд можно встретить как «северных» оленя или лосося, так и вполне привычные окрошку, карпаччо или утиный паштет.
Сет: Хрустящее тесто с трюфельной сметаной, олениной и белыми грибами, креветки и белые грибы гриль, блинные равиоли с белыми грибами, картофельная каша с белыми грибами, белый шоколад и белые грибы
«Крылышко или ножка»
Адрес
Малая Бронная ул., 20/1
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (495) 650–72–62
Место: Гастробистро Дмитрия Зотова (Zotman Pizza Pie, Haggis и Madame Wong), открывшееся на Патриарших весной 2016 года. В отличие от первых двух заведений сети — на проспекте Мира и в парке Горького, — в третьем акцент в алкогольной карте сделан на вино и коктейли.
Сет: Краб с зеленым горошком даши и йогуртом, жженая говядина с соусом амарилло, суп из батата с мисо, яйцом пашот и щучьей икрой, утиное филе с кускусом и грибами.
«Китайская грамота»
Адрес
ул. Сретенка, 1
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (495) 625–47–57
Место: Ресторан современной китайской кухни адвоката и ресторатора Александра Раппопорта открылся на Сретенке в 2014 году. За кухню отвечает шеф-повар Чжан Сяньчэн. В меню — блюда кантонской кухни: можно попробовать не только воки, дим-самы и битые огурцы, но и свиные уши, говяжьи языки, куриные лапки, а также телячьи желудки. Помимо Сретенки, «Китайскую грамоту» можно также найти в Барвихе и Сочи.
Сет: Огненный лотос, красная свинина Мао, алый цзитан, красная искра жизни — концептуальное меню, посвященное гастрономическим вкусам Мао Цзэдуна, который любил мясо и красный перец
Björn
Адрес
Пятницкая ул., 3
Время работы
с 12:00 до 23:00
Телефон
+7 (495) 953–90–59
Место: Ресторан скандинавской кухни Björn открылся в конце 2014 года, а уже зимой 2015 года здесь сменился шеф-повар — им стал Станислав Песоцкий, который раньше работал в Extra Virgin. В блюдах из меню используются характерные для северной кухни корнеплоды, оленина и рыба.
Сет: Икра палтуса, пюре из жареного лука, копченая сметана, камбала с топинамбуром и еловой солью, десерт из батата
«Южане»
Адрес
пр-т Академика Сахарова, 10
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (495) 926–16–40
Место: Первый московский проект уроженца Краснодара Тахира Холикбердиева («Скотина»). За кухню в новом мясном месте отвечает Роман Шубин («Воронеж»). Основа меню «Южан» — позиции из мяса, за качество которых переживать не приходится. Тахир Холикбердиев владеет кооперативом «Кубанское мясо», куда входят производители мяса из южных регионов России. Также в заведении пропагандируют концепцию «От рожек до ножек» — употребление в пищу всех частей туши животного.
Сет: Запеченная свекла с козьим сыром и кориандровой заправкой, паштет из печени нутрии с белым хлебом, крем-суп из раков, говяжьи ребра, томленные в соусе из чернослива, или свиные ребра, копченные в дровяной печи
Delicatessen
Адрес
Садовая-Каретная ул., 20/2
Время работы
вт.-вс. c 12:00 до 02:00
Телефон
+ 7 (495) 699–39–52
Место: Один из лучших ресторанов и баров Москвы. Delicatessen открылся на Садовой-Каретной улице еще в 2010 году, а шеф-поваром места является Иван Шишкин. В меню — авторские блюда вроде салата с хрустящей лапшой и бургеры. Помимо еды, гостям предлагают широкий выбор алкоголя — тоже авторского, как, например, бурбон на вишне или джин на малине.
Сет: Рак на гриле с мисо-майонезом, картофельный бульон с жареной ряженкой, печень индейки со свеклой, яичным кремом и ботаргой, шоколадный мусс с кедровым грильяжем и желе из моченой брусники
Bao + Bar
Адрес
Садовая-Кудринская ул., 32, стр. 1
Время работы
вс.-чт.: с 12:00 до 00:00, пт.-сб.: с 12:00 до 02:00
Телефон
+7 (495) 609–09–08
Место: Только что открывшийся у Патриарших проект Тимура Абузярова и Романа Воротникова (Beer Happens) с упором на китайский стритфуд и пиво (150 видов бутылочного и 16 разливного). Разработкой меню занимался сам Абузяров; можно попробовать семь видов бао с различными начинками: от курицы и свиной грудинки до мороженой соленой карамели с орехами.
Сет на двоих: Маринованные помидоры кимчи с арбузом и сулугуни, два рамена на выбор, четыре бао на выбор
Glenuill
Адрес
Садовая-Самотечная ул., 20
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (495) 724−76−27
Место: Авторский проект Глена Баллиса («Недальний Восток», The Box и Cutfish), открытый при участии Уильяма Ламберти в апреле 2014 года. В основе меню — блюда австралийской, паназиатской и средиземноморской кухонь на каждый день из простых ингредиентов.
Сет: Краб с миндалем, грушей и дайконом, мисо-суп с равиоли с креветками, тунец с нори, нектарином и винегретом, ананас на гриле с ванильным мороженым и карамелью
Buba by Sumosan
Адреса
Пресненская наб., 8, стр. 1, 1-й этаж, «Город столиц»; Малая Никитская ул., 10
Время работы
с 12:00 до 23:00
Телефон
+7 (499) 286−00−09
Место: В Москве работают два суши-бара Buba by Sumosan: один — в башне «Город столиц», другой — на Малой Никитской. Buba — продолжение и куда более демократичная версия известного ресторана японской кухни Sumosan. За меню здесь отвечает бренд-шеф всей сети ресторанов Sumosan Бубкер Белкхита, в честь которого и названо заведение — Буба.
Сет: Суп вакамэ с морепродуктами, салат с лососем в пикантном соусе, теплый салат с осьминогом, панна-котта с семенами чиа
Saxon + Parole
Адрес
Спиридоньевский пер., 12/9
Время работы
с 12:00 до 00:00
Телефон
+7 (903) 755–03–43
Место: Двойник нью-йоркского ресторана и бара на Манхэттене открылся в районе Патриарших прудов еще в 2013 году. За кухню здесь отвечает бывший соучредитель проекта Meatball Company Александр Прошенков и бренд-шеф нью-йоркского ресторана Брэд Фермери. В меню — современная американская кухня: от грибного мусса из портобелло с желе и виски до яиц бенедикт с прошутто и картофельным мильфеем.
Сет: Ливанская лепешка и крудите с хумусом из семян подсолнечника, севиче из грибов с баклажанами-мисо и соусом понзу с имбирем, кокосовая лакса с рисовой лапшой и тайским базиликом, баклажан, запеченный в чермуле с кускусом из цветной капусты и йогуртом чили, шоколадно-овсяный тарт с кокосовым сорбетом и карамельным попкорном
Dizengof99
Адрес
Гончарный пер., 4/2
Время работы
пн.-пт.: с 11:00 до 23:00; сб.-вс.: с 12:00 до 23:00
Телефон
+7 (926) 177–02–06
Место: Кафе израильской кухни Dizengof99 открыли на Таганке Евгений Цюпко и Галина Николаева («Едим стоя») в конце 2015 года. По словам рестораторов, они стремились сделать место с едой «как в Тель-Авиве». В Dizengof99 не соблюдают кашрут и не подают форшмак, зато предлагают уютную атмосферу и большие порции хумуса, фалафеля, мясных тефтелей с соусом и блюд с бататом.
Сет: Хумус с цветной капустой, муссом из авокадо и фалафелем, запеченный баклажан с тхиной и томатной сальсой, араис (пита с говяжьим фаршем и зелень, поджаренная и запеченная, подается с хумусом, тхиной и салатом из помидоров и лука), апельсиновый пирог, два лимонада с мятой
White Rabbit
Адрес
Смоленская пл., 3, ТДК «Смоленский пассаж»
Время работы
с 12:00 до 06:00
Телефон
+7 (495) 663–39–99
Место: Самый титулованный российский ресторан — 18-е место в топ-50 лучших ресторанов мира по мнению The Restaurant Magazine. Авангардная российская кухня в исполнении шеф-повара Владимира Мухина на 16-м этаже уродливой башни «Смоленского пассажа». В 2013 году Мухин был признан лучшим молодым шеф-поваром России, поэтому возможность попробовать его блюда за вполне демократичную цену упускать не стоит.
Сет: Аленький цветочек (цветы бегонии, яблоко и черная редька); ряженка из лебяжьих печенок и пастила из антоновки; печеный белый лук, уни, пахта и белый шоколад; треска и черный хлеб; виноград «изабелла»
MØS
Адрес
Трубецкая ул., 10
Время работы
с 12:00 до 23:30
Телефон
+7 (495) 697–70–07
Место: Ресторан скандинавской кухни в исполнении шеф-повара Андрея Коробяка открылся в Хамовниках в 2015 году. В основе меню — рыба, морепродукты и овощи, характерные для севера России и Скандинавии.
В выходные посетители могут попробовать авторский бранч от шефа, а по будням в MØS действуют ланчи, которые меняют каждую неделю.
Сет: Смёрребрёд с лососем, салат «Ромейн» на гриле с молодым хреном и соусом на основе простокваши, треска с пюре из яблок, сорбе из облепихи
ОБЛОЖКА: Московский Гастрономический Фестиваль
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