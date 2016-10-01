Время работы с 12:00 до 00:00

Место: Самый новый из проектов звездного тандема Ильи Тютенкова и Уильяма Ламберти (Uilliam's, «Уголек», Pinch). Шеф-поваром «Северян» стал лучший молодой повар 2015 года Георгий Троян. Главной изюминкой заведения являются две русские печи, в которых готовится основная часть меню. Среди блюд можно встретить как «северных» оленя или лосося, так и вполне привычные окрошку, карпаччо или утиный паштет.

Сет: Хрустящее тесто с трюфельной сметаной, олениной и белыми грибами, креветки и белые грибы гриль, блинные равиоли с белыми грибами, картофельная каша с белыми грибами, белый шоколад и белые грибы